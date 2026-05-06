Colombia

Daniel Quintero comenzó una auditoría en Fiduprevisora, vocera y administradora del Fomag por denuncias de corrupción

El nuevo superintendente de Salud informó que el proceso responde a una orden presidencial y tiene como objetivo esclarecer posibles sobrecostos y hechos inusuales en la atención médica de los docentes

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Daniel Quintero anunció auditoría integral sobre el Fomag por posibles irregularidades - crédito Colprensa
Daniel Quintero anunció auditoría integral sobre el Fomag por posibles irregularidades - crédito Colprensa

El nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció este martes 5 de mayo de 2026 el inicio de una auditoría integral sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), tras recibir denuncias sobre supuestas anomalías en la prestación de servicios médicos y la gestión de contratos.

La decisión, informada a través de un video publicado en la red social X, responde a una instrucción expresa del presidente de la República, Gustavo Petro.

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Según la declaración de Quintero, el objetivo de la revisión es doble: “Vamos a auditar los contratos, la supervisión y las denuncias de corrupción que ya tenemos”.

El exalcalde de Medellín subrayó que la auditoría buscará determinar si existen pagos excesivos en servicios de salud, pues “se estaría pagando por cápita hasta dos, tres veces más del valor tradicional”. Además, reveló que se identificaron casos inusuales, como la realización de “diez colonoscopias a una persona en un mismo día”, lo que consideró un hecho aberrante y digno de investigación.

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La instrucción presidencial, recalcó Quintero, tiene como prioridad la transparencia y el cumplimiento de los procedimientos. Indicó que la auditoría pretende “cumplir la orden del señor presidente de la República. Es una orden que debe cumplirse, acatar”. En sus palabras, el proceso no solo busca responder al mandato superior, sino también garantizar que los “profesores y los 800 mil beneficiarios del Fomag reciban una atención digna”.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es el sistema encargado de administrar los recursos de pensiones, cesantías y salud del magisterio colombiano. Su operación impacta directamente a cientos de miles de docentes y a sus familias. Cualquier irregularidad afecta no solo el erario público, sino también la calidad y acceso a la atención médica de los beneficiarios.

A lo largo del video, Quintero insistió en que las acciones estarán enfocadas en identificar y sancionar posibles actos de corrupción. “Tenemos información de que se estarían presentando situaciones graves en el manejo de los recursos”, advirtió. El exalcalde remarcó que la auditoría se desarrollará conforme a la legalidad, con la colaboración de los entes de control y bajo la vigilancia de la Presidencia.

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