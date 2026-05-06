Colombia

Avanza el proyecto que daría vía libre a la producción de medicamentos para pacientes con cáncer en Colombia

La iniciativa busca establecer un nuevo marco normativo que facilite la autonomía en la fabricación de compuestos radioactivos médicos y optimice la respuesta ante posibles interrupciones en la cadena de suministros

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La propuesta es liderada por la representante a la Cámara María del Mar Pizarro - crédito @delmarpizarro/X
La propuesta es liderada por la representante a la Cámara María del Mar Pizarro - crédito @delmarpizarro/X

La Comisión Primera del Senado de Colombia aprobó por unanimidad el proyecto de ley denominado Átomos para la Vida, que permitiría al país producir sus propios radiofármacos y reducir la dependencia de importaciones para el tratamiento del cáncer.

Si la plenaria del Senado lo avala antes del 20 de junio, Colombia daría un giro en su regulación nuclear, con el objetivo de asegurar el acceso a medicamentos esenciales y evitar los riesgos asociados a las interrupciones en la cadena de suministro internacional.

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La iniciativa es liderada por la representante a la Cámara María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), quien celebró el respaldo de la corporación legislativa y sostuvo que su iniciativa representa un gran avance para salvar a miles de pacientes en el país.

- crédito @delmarpizarro/X
- crédito @delmarpizarro/X

“Avanza la esperanza: el Senado aprobó, por unanimidad, la #LeyNuclear para pacientes con cáncer y salvar miles de vidas. Es un paso gigante para salvar miles de pacientes de cáncer que dependen de la importación de radiofármacos (...) Queda un último debate. Sigamos empujando, no podemos soltar ahora”, expresó la congresista.

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Adicionalmente, el Ministerio de Ciencias señaló que el respaldo de la Comisión Primera del Senado significa “un avance decisivo para fortalecer la investigación aplicada, la innovación y el uso responsable de materiales radiactivos en el país”.

- crédito @MincienciasCo/X
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Lo que plantea la propuesta

La propuesta contempla la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (Ansn), que se encargaría de regular y supervisar el uso de las tecnologías nucleares, controlar el transporte de materiales radiactivos, otorgar licencias e intervenir coordinadamente ante emergencias radiológicas.

Esta entidad sería de carácter técnico e independiente, lo que marcaría un nuevo estándar institucional para el país respecto al control nuclear. Así mismo, el proyecto establece que la Ansn será adscrito al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y con sede central en Bogotá.

Los radiofármacos, sustancias que contienen partículas radiactivas utilizadas tanto en la detección precisa de tumores como en el tratamiento de células cancerígenas, han sido señalados como críticos por el sector médico debido a su impacto en la sobrevida y calidad de vida de los pacientes con cáncer.

La agencia propuesta no solo regularía su fabricación y uso, sino que permitiría anticipar y gestionar con mayor eficacia posibles escenarios de desabastecimiento.

La Universidad de Antioquia pondrá a disposición del Gobierno su Planta de Medicamentos Esenciales - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA
La Universidad de Antioquia pondrá a disposición del Gobierno su Planta de Medicamentos Esenciales - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

El articulado determina que la Ansn tiene a su cargo la supervisión del uso de radiaciones ionizantes y materiales radiactivos en los sectores agrícola, industrial, científico y académico, así como la coordinación nacional de la respuesta a emergencias radiológicas. Dentro de sus funciones estratégicas, se enfatiza la regulación del uso de tecnologías nucleares para el diagnóstico y tratamiento del cáncer y la promoción de la autosuficiencia en radiofármacos destinados a la salud.

Además, el marco legal le atribuye el liderazgo para el diseño y la implementación de protocolos de protección física y tecnológica ante incidentes relacionados con materiales radiactivos.

A diferencia de países como Argentina, Brasil y México, que poseen desde hace décadas una autoridad nuclear independiente y un marco normativo conforme al Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea), Colombia carece de una estructura semejante. Esa ausencia ha impedido el desarrollo de capacidades locales en la producción y manejo de tecnologías nucleares, tanto en salud como en otros sectores estratégicos.

La nueva sede de la Planta de Medicamentos Esenciales será en el campus de El Carmen del Viboral - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA
La nueva sede de la Planta de Medicamentos Esenciales será en el campus de El Carmen del Viboral - crédito Alejandra Uribe/Comunicaciones UdeA

La aprobación de la comisión fue el resultado de más de tres años de trabajo, en los que participaron universidades, asociaciones médicas, centros de investigación y organismos internacionales. La formulación del proyecto ‘Átomos para la Vida’ incluyó aportes técnicos y científicos provenientes de distintos ámbitos.

El texto legislativo pasará ahora pasará a su cuarto y último debate en la plenaria del Senado, instancia que debe decidir si aprueba la reforma durante la actual legislatura, cuyo período finaliza el 20 de junio de 2026, o si posterga la definición hasta un próximo ciclo parlamentario.

El avance del proyecto representa una oportunidad para que Colombia supere el rezago normativo que la separa de otras naciones latinoamericanas con mayor desarrollo en medicina nuclear.

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