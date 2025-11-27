Colombia

La quinta temporada de Stranger Things llega a Bogotá con experiencias y gastronomía del Upside Down

El fenómeno de Stranger Things ha motivado a distintas marcas en Colombia como como H&M y Festival a crear activaciones que transporten a los fanáticos al mundo de la serie

Guardar
Fans de Stranger Things disfrutan
Fans de Stranger Things disfrutan de activaciones interactivas en Bogotá que recrean el universo del Upside Down. - crédito REUTERS/Daniel Cole

La serie de Netflix que ha capturado la atención del mundo entero, Stranger Things, debutó oficialmente su quinta temporada el 26 de noviembre de 2025, marcando el cierre de una de las historias más icónicas de la plataforma de streaming.

Con el esperado estreno, la emoción se trasladó más allá de las pantallas y se convirtió en un fenómeno cultural que ha llegado a ciudades como Bogotá, ofreciendo experiencias interactivas, colecciones de ropa y productos gastronómicos inspirados en el universo de Hawkins.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Activaciones de marcas en Bogotá

El fenómeno de Stranger Things ha motivado a distintas marcas a crear activaciones interactivas que transporten a los fanáticos al mundo de la serie.

Marcas de moda como Levi’s y H&M presentan colecciones inspiradas en los años 80, época en la que se ambienta la serie, con estampados de los personajes y referencias icónicas de Stranger Things.

Por su parte, Nike lanzó tenis de edición especial con estilo retro y detalles que los fans identificarán de inmediato, mientras que McDonald’s sorprende con una versión temática de su Happy Meal, que incluye un sandwich y papas inspirados en el “mundo al revés”.

Trident ofrece una experiencia especial en la Carrera 15 con 93, donde los visitantes pueden acceder a una cápsula interactiva con spots y maquinitas retro, recreando la diversión que los personajes de la serie disfrutaban en las primeras temporadas.

Asimismo, Miniso se suma con productos coleccionables, como peluches de Vecna y demogorgones, loncheras, maletas retro y termos con el logo del Hellfire Club.

Marcas en el pais lanzan
Marcas en el pais lanzan colecciones especiales inspiradas en los icónicos personajes de la serie. - crédito Festival

La marca colombiana Festival lanzó por su parte, una edición limitada de galletas inspiradas en Stranger Things. Con más de 40 millones de paquetes disponibles en el país, las galletas presentan un color rojo intenso y un relleno azul tipo mora, recreando el estilo del Upside Down y fusionando la tradición de la marca con la cultura pop.

El desarrollo de esta edición tomó más de un año, con talleres de co-creación y pruebas sensoriales junto con Netflix, logrando un producto que combina creatividad, sabor y conexión emocional con los jóvenes consumidores. La galleta incluye cuatro moldes exclusivos inspirados en los monstruos de la serie y su icónico logo, representando una experiencia sensorial, deliciosa y única para los fanáticos.

Estrenos y fallas de la plataforma

El lanzamiento de la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things generó expectativas globales, siendo uno de los estrenos más importantes de Netflix en la última década. La plataforma optó por dividir la temporada en tres volúmenes: cuatro episodios el 26 de noviembre, tres episodios en Navidad y el final el 31 de diciembre, cada uno disponible a las 8:00 p.m.

Sin embargo, el estreno no estuvo exento de inconvenientes, ya que la alta demanda provocó fallas en los servidores, afectando la experiencia de miles de usuarios que no pudieron acceder a los primeros capítulos. Netflix explicó que el fallo se debió a la cantidad de usuarios conectados simultáneamente a nivel mundial, un fenómeno que evidencia el alcance global e histórico de la serie.

Experiencias, productos coleccionables y eventos
Experiencias, productos coleccionables y eventos temáticos acercan a los seguidores al mundo de Hawkins. - crédito Netflix © 2025

Campaña de Netflix de Strangers Things en Colombia se hizo viral por el periodista Edward Porras

Netflix sorprendió en Colombia con una campaña publicitaria para la quinta temporada de Stranger Things, que rápidamente se volvió viral gracias al periodista Edward Porras, reconocido por su sección nocturna “El Ojo de la Noche”.

La estrategia incluyó videos en los que Porras reporta fenómenos paranormales en lugares como Chapinero, Bogotá, la Isla Gorgona y la localidad de Kennedy, combinando su estilo periodístico con la narrativa de terror de la serie. La campaña fue diseñada por Sancho BBDO, mezclando ficción y realidad para generar expectativa y viralidad en redes sociales.

Usuarios compartieron masivamente los videos, cuestionando si los sucesos eran reales o parte de la campaña. Expertos destacan que la iniciativa rompió con la publicidad tradicional y logró conectar la ficción de Stranger Things con escenarios colombianos, generando gran repercusión antes del estreno de la temporada.

crédito @netflixcolombia/IG
crédito @netflixcolombia/IG

Una experiencia que trasciende la pantalla

Más allá del estreno, Stranger Things ha logrado convertir Bogotá en un epicentro de experiencias culturales, donde moda, gastronomía y entretenimiento se unen para celebrar la quinta temporada. Desde luces y sonidos misteriosos en centros comerciales hasta cápsulas interactivas y productos comestibles como Festival, la serie demuestra que su impacto va más allá de la pantalla y conecta con generaciones de fans en Colombia y el mundo.

Con esta combinación de entretenimiento, moda y gastronomía, la llegada de Stranger Things 5 a Bogotá no solo celebra el final de la serie, sino que establece un precedente de cómo la cultura pop puede transformar experiencias urbanas, comerciales y gastronómicas.

Temas Relacionados

Stranger ThingsExperiencias interactivas Stranger ThingsGalletas Festival Stranger ThingsUpside Down BogotáNetflixStranger Things última temporadaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Trabajo sí hay: nuevas vacantes activas en Colombia con contratación inmediata

Las empresas están ampliando sus equipos en varias ciudades del país. Las postulaciones son gratuitas y se realizan a través de Magneto

Trabajo sí hay: nuevas vacantes

Petro califica de “pérfido” poner en duda la identidad de su hija y denuncia persecución contra menores

El presidente rechazó las especulaciones surgidas tras un video grabado en Estocolmo, en el que aparece su hija menor junto a Verónica Alcocer

Petro califica de “pérfido” poner

Resultados del Baloto miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto miércoles 26

Resultados Lotería de Manizales hoy 26 de noviembre: todos los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería de Manizales

Resultados Lotería de Manizales hoy

Wilmar Mejía confirma que renunciará al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia: “Lo más sensato es dar un paso al costado”

Mejía negó vínculos con alias Calarcá y rechazó cualquier relación con estructuras ilegales, además aclaró que sus funciones dentro de la Universidad se limitaron al ámbito académico y administrativo

Wilmar Mejía confirma que renunciará
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Pipe Bueno sufrió fuerte caída

Pipe Bueno sufrió fuerte caída que desató risas entre sus seguidores: “Vive más en el piso que en la casa”

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

Laura Gallego volvió a generar polémica tras irse en insultos contra Vanessa de la Torre: “Decirle menos que suripanta es un halago”

Hija de española y colombiano sorprendió con su apropiación cultural: “No todos son paisas”

Deportes

Atlético Nacional no pudo ganarle

Atlético Nacional no pudo ganarle a un Junior con 10 hombres: empate 1-1 en Itagüí por cuadrangulares de la Liga BetPlay

Atacante con experiencia internacional no continuaría en su club y busca espacio en el fútbol colombiano

Apedrearon el bus de Junior en Itagüí, antes de enfrentarse con Atlético Nacional

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026