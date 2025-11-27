Colombia

Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

Aunque al principio la presentadora mantuvo en privado su relación, las imágenes publicadas en redes sociales confirmaron que el romance es una realidad

Después de anunciar su separación
Después de anunciar su separación de Max Oldham, Katherine Porto encontró un nuevo capítulo en su vida sentimental - crédito Katherine Porto/Facebook

La reconocida actriz y presentadora Katherine Porto sorprendió a sus seguidores con una nueva historia de amor. Tras meses de haberse separado de su esposo, el mánager y consultor musical Max Oldham, la artista encontró la felicidad nuevamente, esta vez en los brazos de un hombre que, si bien no es conocido en los círculos de la farándula, se ganó rápidamente el corazón de la también empresaria.

A principios de 2025, Porto dejó a todos sus seguidores atónitos cuando reveló en su libro Microdosis de amor propio que había puesto fin a su matrimonio de 11 años con Oldham. La noticia fue un verdadero bombazo para quienes conocían a la pareja como una de las más estables del medio.

En la promoción de su libro, Katherine compartió la decisión, en la que explicó que, aunque Max había sido “el mejor hombre” que había tenido en su vida, la relación ya no le brindaba la plenitud que necesitaba.

Katherine Porto se despidió de
Katherine Porto se despidió de la que fue su casa matrimonial para iniciar nueva vida como soltera - crédito @katherineporto_/Instagram

En este sentido, la actriz dejó claro que, a pesar de seguir teniendo un profundo cariño por su exesposo, sentía que su vida necesitaba una nueva dirección. “No estaba vibrando ni plena”, confesó Porto, al revelar que la separación no fue vista como un fracaso, sino como un paso hacia una nueva etapa de crecimiento personal.

Con la publicación de su libro, en el cual también aborda sus vivencias de abandono y violencia familiar, la actriz comenzó un proceso de sanación que la llevó a alejarse de la casa que compartió con Oldham por 6 años, un lugar que, según ella, fue testigo de su transformación.

La llegada de un nuevo amor: ¿de quién se trata?

Apenas unos meses después de su separación, Katherine Porto se mostró radiante en varias ocasiones, en el que se vio con amigos y familiares. Sin embargo, en uno de los eventos a los que asistió, sus seguidores comenzaron a notar algo distinto: la presencia de un hombre a su lado.

Tras su separación, Katherine Porto
Tras su separación, Katherine Porto encontró una nueva oportunidad de ser feliz - crédito @santiisfound/Instagram

Aunque, durante el programa Los sé todo, en el que fue abordada por ellos durante un evento, la actriz se negó responder si mantenía una relación sentimental, las imágenes y su actitud en ese evento dejaban claro que algo más había comenzado a nacer entre ellos.

Sin embargo, la situación es clara, y aunque la actriz no hizo una declaración oficial sobre su relación, quedó demostrado a través de las redes sociales que sí está en una relación, siendo él la persona conocida como Santiago Carvajal.

Tras su separación, Katherine Porto
Tras su separación, Katherine Porto encontró en Santiago Carvajal una nueva oportunidad de ser feliz - crédito @santiisfound/Instagram

Carvajal es un hombre con una personalidad discreta y alejado del mundo mediático. Según su perfil en Instagram, es joyero, orfebre y herrero, y su empresa, El Bou Design, se especializa en la creación de piezas únicas de joyería artesanal.

Aunque se mantiene alejado del mundo del entretenimiento, lo cierto es que tiene un pódcast llamado en Coja oficio, junto a Alejandro Torres y Camilo Escobar, en el cual afirman que su propósito es llevar a sus oyentes a “descubrir los oficios que moldean el mundo, directamente desde los talleres y espacios de creación de sus protagonistas o las salas de sus casas”, mismo al que invitaron a la actriz para que conversara de su libro.

Aunque no es un rostro conocido por el público en general, su relación con Katherine despertó el interés de muchos. El joven publicó en sus redes sociales varias fotos acompañadas de la actriz, en las que ambos se muestran felices

A pesar de mantener un
A pesar de mantener un perfil bajo, Santiago Carvajal se ganó el corazón de Katherine Porto - crédito Katherine Porto/Facebook

En la publicación que compartieron, muchos usuarios expresaron sorpresa y alegría, y algunos incluso les desearon lo mejor. En el carrete de fotos, ambos se ven claramente felices, él la luce orgulloso, y además, revelaron que viajaron juntos a Cartagena, lo que fue el motivo detrás de la dedicatoria.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Me encantan 😍“; ”Que chimba parce!!🙌🔥“; ”Que lindos"; “Buenoo Buenooo Buenoooooo ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥“; ”Yiomio que amores 🤍“.

