Katherine Porto pasó la página de su separación con un nuevo galán en su vida: quién le robó el corazón a la actriz

La reconocida actriz y presentadora Katherine Porto sorprendió a sus seguidores con una nueva historia de amor. Tras meses de haberse separado de su esposo, el mánager y consultor musical Max Oldham, la artista encontró la felicidad nuevamente, esta vez en los brazos de un hombre que, si bien no es conocido en los círculos de la farándula, se ganó rápidamente el corazón de la también empresaria.

A principios de 2025, Porto dejó a todos sus seguidores atónitos cuando reveló en su libro Microdosis de amor propio que había puesto fin a su matrimonio de 11 años con Oldham. La noticia fue un verdadero bombazo para quienes conocían a la pareja como una de las más estables del medio.

En la promoción de su libro, Katherine compartió la decisión, en la que explicó que, aunque Max había sido “el mejor hombre” que había tenido en su vida, la relación ya no le brindaba la plenitud que necesitaba.

En este sentido, la actriz dejó claro que, a pesar de seguir teniendo un profundo cariño por su exesposo, sentía que su vida necesitaba una nueva dirección. “No estaba vibrando ni plena”, confesó Porto, al revelar que la separación no fue vista como un fracaso, sino como un paso hacia una nueva etapa de crecimiento personal.

Con la publicación de su libro, en el cual también aborda sus vivencias de abandono y violencia familiar, la actriz comenzó un proceso de sanación que la llevó a alejarse de la casa que compartió con Oldham por 6 años, un lugar que, según ella, fue testigo de su transformación.

La llegada de un nuevo amor: ¿de quién se trata?

Apenas unos meses después de su separación, Katherine Porto se mostró radiante en varias ocasiones, en el que se vio con amigos y familiares. Sin embargo, en uno de los eventos a los que asistió, sus seguidores comenzaron a notar algo distinto: la presencia de un hombre a su lado.

Aunque, durante el programa Los sé todo, en el que fue abordada por ellos durante un evento, la actriz se negó responder si mantenía una relación sentimental, las imágenes y su actitud en ese evento dejaban claro que algo más había comenzado a nacer entre ellos.

Sin embargo, la situación es clara, y aunque la actriz no hizo una declaración oficial sobre su relación, quedó demostrado a través de las redes sociales que sí está en una relación, siendo él la persona conocida como Santiago Carvajal.

Carvajal es un hombre con una personalidad discreta y alejado del mundo mediático. Según su perfil en Instagram, es joyero, orfebre y herrero, y su empresa, El Bou Design, se especializa en la creación de piezas únicas de joyería artesanal.

Aunque se mantiene alejado del mundo del entretenimiento, lo cierto es que tiene un pódcast llamado en Coja oficio, junto a Alejandro Torres y Camilo Escobar, en el cual afirman que su propósito es llevar a sus oyentes a “descubrir los oficios que moldean el mundo, directamente desde los talleres y espacios de creación de sus protagonistas o las salas de sus casas”, mismo al que invitaron a la actriz para que conversara de su libro.

Aunque no es un rostro conocido por el público en general, su relación con Katherine despertó el interés de muchos. El joven publicó en sus redes sociales varias fotos acompañadas de la actriz, en las que ambos se muestran felices

En la publicación que compartieron, muchos usuarios expresaron sorpresa y alegría, y algunos incluso les desearon lo mejor. En el carrete de fotos, ambos se ven claramente felices, él la luce orgulloso, y además, revelaron que viajaron juntos a Cartagena, lo que fue el motivo detrás de la dedicatoria.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Me encantan 😍“; ”Que chimba parce!!🙌🔥“; ”Que lindos"; “Buenoo Buenooo Buenoooooo ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥“; ”Yiomio que amores 🤍“.