Intoxicación en Barranquilla, por fuga de químico tóxico: deja 41 afectados, incluidos 27 niños

El incidente químico se originó cuando una chispa durante trabajos de soldadura liberó vapores peligrosos en el caño La Ahuyama - crédito Freepik

Una emergencia química desencadenó momentos de tensión en el barrio Barlovento, en Barranquilla, cuando 41 personas —incluidos 27 niños— resultaron afectadas por la inhalación de cloruro de metileno, una sustancia catalogada como altamente tóxica.

Los hechos ocurrieron en la tarde del miércoles 26 de noviembre cerca del caño La Auyama, donde el químico se dispersó repentinamente en el ambiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Metropolitana, este compuesto habría sido arrojado en la zona y resultó afectado por una chispa originada durante labores de soldadura en un planchón próximo, lo que desató la emisión de vapores con un olor fuerte y penetrante.

La rápida propagación de la sustancia causó síntomas inmediatos en los residentes, similar al de un solvente de pintura, provocó síntomas inmediatos en la población: tos, mareos, vómito y dificultad respiratoria.

La rápida intervención del Cuerpo de Bomberos y personal médico permitió evacuar y atender a los afectados por la emergencia química en Barlovento - crédito Bomberos de Barranquilla

Equipos del Cuerpo de Bomberos y personal sanitario llegaron al lugar para atender a las víctimas y controlar la situación. La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, detalló que todas las personas afectadas fueron asistidas por la red hospitalaria de la ciudad.

Según esta institución, 17 de los pacientes —13 menores y 4 adultos— fueron trasladados al Camino Nuevo Barranquilla, mientras que 24 — 14 niños y 10 adultos— recibieron atención en la Clínica Centro.

La Secretaría Distrital de Salud informó que el caso de mayor gravedad corresponde a un niño de dos años diagnosticado con neumonitis química, quien fue remitido a la Unidad de Cuidados Intensivos del Camino Distrital Adelita de Char bajo monitoreo constante por un equipo médico especializado.

La condición clínica del resto de los afectados incluye “síntomas respiratorios, mareos, náuseas y vómitos”. La entidad agregó que todos permanecen hospitalizados y que “quienes se recuperen serán dados de alta” tras las respectivas evaluaciones médicas.

El incidente químico se originó cuando una chispa durante trabajos de soldadura liberó vapores peligrosos en el caño - crédito Alcaldía de Barranquilla

Mientras persiste la investigación sobre el incidente, las autoridades han puesto en marcha los protocolos para determinar el origen del químico y prevenir futuros riesgos. La Policía Metropolitana expresó su solidaridad y confirmó que mantiene el apoyo a las familias en la zona, señalando además que se indaga si existió negligencia en la disposición de la sustancia.

¿Qué es el cloruro de metileno?

Expertos en toxicología advierten que el uso industrial del cloruro de metileno representa un riesgo considerable para la salud humana. Este producto, descrito por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, es un líquido sin color y con un leve aroma dulzón, ampliamente empleado para retirar pintura, en la fabricación de aerosoles, la producción de plaguicidas y en el desarrollo de cintas fotográficas.

La Atsdr señala que el cloruro de metileno no se presenta de forma natural en el entorno. Su mayor peligrosidad consiste en la inhalación de vapores, que puede ocurrir tanto en entornos industriales como domésticos, debido a su presencia en algunos productos habituales, como pinturas en aerosol, productos de limpieza automotriz y compuestos químicos para el hogar.

La exposición a esta sustancia presenta consecuencias inmediatas y severas para la salud humana. Esta dispersión orgánica puede ocasionar desde irritaciones en el aparato respiratorio hasta intoxicaciones graves.

Intoxicación en colegios de Barranquilla

La secretaria de Educación del Distrito, Paola Amar, confirmó el viernes 24 de octubre que hay ocho colegios afectados en Barranquilla por casos de lo que al parecer es intoxicación alimentaria, contando 174 casos.

Al parecer, los ocho colegios tienen el mismo proveedor para el programa de comedores escolares y ya se verifica que es lo que había originado la situación: “En este momento, salud pública, educación y proveedor, estamos haciendo todos los protocolos respectivos para la atención de estos ocho colegios de la ciudad, y ya digamos que tenemos todo controlado, atención a niños, revisión de muestras, de tal forma que, pues, ya nos encontramos atendiendo la situación en estos ocho colegios de la ciudad de Barranquilla”.

Desde el Distrito hay identificados varias decenas de casos: “En total, hasta ahora, tenemos reportado 174 jóvenes que están eso, en los ocho colegios de la ciudad, pero, como digo, estamos haciendo todo el protocolo de atención, ninguno revise gravedad en este momento, sino principalmente con cólicos estomacales”.