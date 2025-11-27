Crisis en la investigación de secuestros por decisión de la Fiscalía, que redujo de 120 a 40 los fiscales especializados

La decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo disminuye de 120 a 40 el número de fiscales dedicados a estos delitos - crédito Colprensa

El debilitamiento de las unidades Gaula de la Policía y el Ejército ha generado alarma entre los organismos de seguridad, tras la decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, de reducir drásticamente el número de fiscales especializados en la lucha contra el secuestro y la extorsión.

Según fuentes de la Fuerza Pública citadas por Semana, la resolución firmada por la jefa del ente acusador ha provocado que el número de fiscales especializados pase de 120 a solo cuarenta, lo que representa un retroceso significativo en la capacidad de respuesta frente a estos delitos.

La medida adoptada por la Fiscalía consiste en retirar a los fiscales especializados de las unidades Gaula y transferir la mayoría de los nuevos procesos a fiscales de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que no cuentan con la misma formación ni experiencia en la investigación de secuestros y extorsiones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio citado, esta reestructuración ha comenzado a tener consecuencias graves en el desarrollo de las investigaciones en curso y en la atención de los casos más recientes.

La reducción de fiscales especializados en las unidades Gaula debilita la lucha contra el secuestro y la extorsión en Colombia

El impacto de esta decisión se refleja en el aumento de los delitos. Las fuentes de la Fuerza Pública informaron que en 2025 los casos de secuestro se incrementaron en un 125 % respecto a 2024.

Además, en lo que va del año se han registrado más de diez mil casos de extorsión, una cifra que evidencia la magnitud del problema y la urgencia de contar con equipos especializados para enfrentarlo.