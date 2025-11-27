Caso del padre de Silvestre Dangond: abogado de la víctima del accidente reveló detalles del proceso

Uno de los accidentes más mediáticos fue resuelto tras la denuncia de la víctima - crédito Infobae Colombia

El desenlace judicial de un accidente de tránsito ocurrido en Valledupar sentó un precedente en materia de responsabilidad civil, luego de que la Sala Civil de Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmara la condena contra William Dangond, padre del cantante de música vallenata Silvestre Dangond, por los hechos que afectaron gravemente a Alejandro Nieves y a su familia.

La decisión, ratificada en junio de 2025, ordenó el pago de una indemnización superior a $420 millones a favor de la víctima y su núcleo familiar, tras un proceso judicial que se extendió por más de cuatro años, de acuerdo con lo revelado por Juan Pablo Velandia Amaya, representante de JP Asesoría Jurídica en accidentes de tránsito, en entrevista con Infobae Colombia.

El accidente que dio origen a este proceso tuvo lugar el 10 de diciembre de 2020 en la calle 14 con carrera 18A, en el barrio San Vicente de Valledupar.

El hecho afectó en gran medida a uno de los involucrados, que decidió emprender un proceso legal - crédito redes sociales

De acuerdo con el reporte oficial del caso, Alejandro Nieves, de 47 años, se encontraba estacionando su motocicleta de placas EMS 98B cuando fue embestido por una camioneta blanca de placas GJP 536.

Testigos señalaron que el vehículo era conducido por William Dangond, conocido como “El Palomo”, que abandonó la escena tras el impacto. En el mismo hecho, otro motociclista resultó afectado, aunque sin lesiones de gravedad. Días después, Dangond se presentó ante la Oficina de Tránsito para rendir declaración sobre lo sucedido.

El proceso judicial estuvo marcado por la complejidad y la demora en la defensa de Alejandro Nieves, debido a que Juan Pablo Velandia Amaya explicó que la víctima atravesó por la asesoría de dos abogados antes de recurrir a su firma, sin que se hubieran iniciado acciones legales ni se hubiera gestionado la calificación de la pérdida de capacidad laboral, requisito fundamental para acreditar los daños y perjuicios sufridos.

Velandia Amaya relató: “Nosotros no llegamos al comienzo de este proceso, había tenido un par de abogados antes, al señor Alejandro Nieves, que no le habían resuelto absolutamente nada, incluso ni siquiera habían demandado, ni siquiera habían buscado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como el requisito fundamental para probar los daños y perjuicios en la humanidad del señor Nieves”, dijo Velandia Amaya a Infobae Colombia.

El padre del artista se vio involucrado en esta situación tras el grave accidente - crédito @elpalomooficiall / Instagram

La intervención de JP Asesoría Jurídica se produjo dos años después del accidente, cuando asumieron la representación de Nieves y su familia. El equipo jurídico logró demostrar en el proceso civil la responsabilidad de William Dangond en los hechos, así como la relación directa entre las lesiones sufridas por la víctima y el accidente.

Además, gestionaron la calificación de la pérdida de capacidad laboral ante la junta médica regional, lo que permitió sustentar las pretensiones de la demanda. Velandia Amaya detalló a Infobae Colombia que la indemnización reconocida fue “directamente proporcional, tanto a la pérdida de capacidad laboral como a lo que se tenían las pretensiones de las demandas”.

El fallo de primera instancia, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, declaró la responsabilidad civil y extracontractual de Dangond y ordenó el pago de una indemnización económica a la víctima y a su familia.

Posteriormente, el tribunal de segunda instancia no solo ratificó la responsabilidad, sino que aumentó los valores de indemnización a una suma superior a los $420 millones, según confirmó Velandia Amaya.

"El Palomo" comparte seguido con su hijo, y no solo situaciones personales, sino escenarios - crédito @elpalomooficiall / Instagram

El proceso judicial también involucró a los familiares de la víctima, que fueron vinculados formalmente en la demanda. La sentencia reconoció el impacto emocional y de salud que enfrentó Nieves Martínez, así como la prolongada batalla jurídica que debió librar para obtener justicia.

La resolución del caso terminó favoreciendo a la familia afectada, que tras años de incertidumbre y múltiples gestiones legales, logró el reconocimiento de sus derechos y la reparación económica correspondiente.