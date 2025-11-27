Colombia

Caso del padre de Silvestre Dangond: abogado de la víctima del accidente reveló detalles del proceso

Tras una larga batalla legal y múltiples gestiones jurídicas, el afectado resultó beneficiado

Guardar
Uno de los accidentes más mediáticos fue resuelto tras la denuncia de la víctima - crédito Infobae Colombia

El desenlace judicial de un accidente de tránsito ocurrido en Valledupar sentó un precedente en materia de responsabilidad civil, luego de que la Sala Civil de Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmara la condena contra William Dangond, padre del cantante de música vallenata Silvestre Dangond, por los hechos que afectaron gravemente a Alejandro Nieves y a su familia.

La decisión, ratificada en junio de 2025, ordenó el pago de una indemnización superior a $420 millones a favor de la víctima y su núcleo familiar, tras un proceso judicial que se extendió por más de cuatro años, de acuerdo con lo revelado por Juan Pablo Velandia Amaya, representante de JP Asesoría Jurídica en accidentes de tránsito, en entrevista con Infobae Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El accidente que dio origen a este proceso tuvo lugar el 10 de diciembre de 2020 en la calle 14 con carrera 18A, en el barrio San Vicente de Valledupar.

El hecho afectó en gran
El hecho afectó en gran medida a uno de los involucrados, que decidió emprender un proceso legal - crédito redes sociales

De acuerdo con el reporte oficial del caso, Alejandro Nieves, de 47 años, se encontraba estacionando su motocicleta de placas EMS 98B cuando fue embestido por una camioneta blanca de placas GJP 536.

Testigos señalaron que el vehículo era conducido por William Dangond, conocido como “El Palomo”, que abandonó la escena tras el impacto. En el mismo hecho, otro motociclista resultó afectado, aunque sin lesiones de gravedad. Días después, Dangond se presentó ante la Oficina de Tránsito para rendir declaración sobre lo sucedido.

El proceso judicial estuvo marcado por la complejidad y la demora en la defensa de Alejandro Nieves, debido a que Juan Pablo Velandia Amaya explicó que la víctima atravesó por la asesoría de dos abogados antes de recurrir a su firma, sin que se hubieran iniciado acciones legales ni se hubiera gestionado la calificación de la pérdida de capacidad laboral, requisito fundamental para acreditar los daños y perjuicios sufridos.

Velandia Amaya relató: “Nosotros no llegamos al comienzo de este proceso, había tenido un par de abogados antes, al señor Alejandro Nieves, que no le habían resuelto absolutamente nada, incluso ni siquiera habían demandado, ni siquiera habían buscado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como el requisito fundamental para probar los daños y perjuicios en la humanidad del señor Nieves”, dijo Velandia Amaya a Infobae Colombia.

El padre del artista se
El padre del artista se vio involucrado en esta situación tras el grave accidente - crédito @elpalomooficiall / Instagram

La intervención de JP Asesoría Jurídica se produjo dos años después del accidente, cuando asumieron la representación de Nieves y su familia. El equipo jurídico logró demostrar en el proceso civil la responsabilidad de William Dangond en los hechos, así como la relación directa entre las lesiones sufridas por la víctima y el accidente.

Además, gestionaron la calificación de la pérdida de capacidad laboral ante la junta médica regional, lo que permitió sustentar las pretensiones de la demanda. Velandia Amaya detalló a Infobae Colombia que la indemnización reconocida fue “directamente proporcional, tanto a la pérdida de capacidad laboral como a lo que se tenían las pretensiones de las demandas”.

El fallo de primera instancia, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar, declaró la responsabilidad civil y extracontractual de Dangond y ordenó el pago de una indemnización económica a la víctima y a su familia.

Posteriormente, el tribunal de segunda instancia no solo ratificó la responsabilidad, sino que aumentó los valores de indemnización a una suma superior a los $420 millones, según confirmó Velandia Amaya.

"El Palomo" comparte seguido con
"El Palomo" comparte seguido con su hijo, y no solo situaciones personales, sino escenarios - crédito @elpalomooficiall / Instagram

El proceso judicial también involucró a los familiares de la víctima, que fueron vinculados formalmente en la demanda. La sentencia reconoció el impacto emocional y de salud que enfrentó Nieves Martínez, así como la prolongada batalla jurídica que debió librar para obtener justicia.

La resolución del caso terminó favoreciendo a la familia afectada, que tras años de incertidumbre y múltiples gestiones legales, logró el reconocimiento de sus derechos y la reparación económica correspondiente.

Temas Relacionados

Papá de Silvestre DangondWilliam DangondEl Palomo DangondAccidente de tránsitoAlejandro NievesColombia-Noticias

Más Noticias

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

La presencia de la estrella internacional en un restaurante reconocido de la ciudad alimenta la emoción por su presentación programada, que forma parte del ‘Radical Optimism Tour’

Dua Lipa fue sorprendida cenando

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Mientras el Poderoso necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

EN VIVO América de Cali

Petro lanzó un mensaje sobre Álvaro Uribe que sorprendió y generó debate: “Hay que reconocerlo”

El jefe de Estado colombiano insistió en que la reducción del tiempo de trabajo constituye un indicador del nivel de riqueza de una sociedad

Petro lanzó un mensaje sobre

Carmelo Valencia alzó un nuevo “título” tras retirarse del futbol profesional: el chocoano se graduó de bachiller

El exdelantero, que culminó su trayectoria profesional en el Junior de Barranquilla, celebró “con bombos y platillos” un nuevo logró en su carrera personal

Carmelo Valencia alzó un nuevo

Fiscalía reveló los hallazgos de la revisión de los archivos incautados a ‘Calarcá’: “Una gran cantidad de información de carácter financiero”

Luz Adriana Camargo anunció la conformación de un equipo de investigación para determinar cómo el grupo criminal obtiene recursos económicos

Fiscalía reveló los hallazgos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa fue sorprendida cenando

Dua Lipa fue sorprendida cenando en un restaurante de Bogotá junto a su prometido: fans la esperaron por horas para saludarla

Video: Dua Lipa fue vista con su prometido en uno de los museos más prestigiosos del centro de Bogotá

Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: fecha de estreno y reglas del juego

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Carmelo Valencia alzó un nuevo “título” tras retirarse del futbol profesional: el chocoano se graduó de bachiller

La selección Colombia es favorita para ganar el mundial de 2026, según periodista español: “Lo he dicho siempre”

Equipo colombiano cambiará boletas por juguetes en las finales de la Liga Betplay, estos son los términos y condiciones

Final Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en Colombia