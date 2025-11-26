Usuarios del Sitp y TransMilenio podrán personalizar su tarjeta TuLlave en horarios extendidos: quienes lo hagan accederán a beneficios

Los usuarios de TransMilenio pueden personalizar su tarjeta TuLlave de lunes a domingo, incluidos festivos, entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m - crédito TuLlave/Facebook

Bogotá y el sistema TransMilenio han puesto en marcha una ampliación significativa en los horarios de atención de los puntos de personalización de la tarjeta TuLlave, medida destinada a mejorar el acceso y la experiencia para los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad (Sitp).

Desde el martes 25 de noviembre, puntos clave de la red operan en jornada continua, de lunes a domingo, incluidos festivos, entre las 6:00 a. m. y 8:00 p. m., lo que representa una extensión de hasta cuatro horas diarias en la disponibilidad del servicio.

Con esta decisión, el distrito busca optimizar la experiencia de los pasajeros y cerrar brechas de acceso a los múltiples beneficios que ofrece la personalización de la tarjeta TuLlave. Según explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio:

“Estamos ampliando los horarios, entre dos y hasta cuatro horas más de atención durante el día en horarios más flexibles y jornadas continuas para nuestros usuarios. Esto responde a nuestro propósito de seguir trabajando en acciones concretas y visibles para mejorar la experiencia de viaje y accesibilidad al sistema en el que se registran hasta cuatro millones de viajes al día”.

La personalización de la tarjeta TuLlave es gratuita y otorga varios beneficios a los usuarios, entre los que sobresalen el acceso a transbordos a $0 dentro de una ventana de 125 minutos (exceptuando paraderos y rutas idénticas), la posibilidad de realizar hasta dos viajes a crédito cuando no se cuenta con saldo suficiente, y la protección del saldo en caso de pérdida, robo o daño de la tarjeta, siempre que se realice el bloqueo a tiempo por los canales oficiales del sistema.

Actualmente, los 16 puntos de atención con horario extendido están ubicados en estaciones estratégicas de las diferentes localidades de la ciudad:

Estación 1 de Mayo-San Cristóbal.

Estación Banderas-Kennedy.

Estación Calle 76 -Chapinero.

Estación CAN-Teusaquillo.

Estación General Santander-Antonio Nariño.

Estación Soacha San Mateo-Soacha.

Estación Terminal-Usaquén.

Portal Norte-Usaquén.

Portal 20 Julio-San Cristóbal.

Portal 80-Engativá.

Portal Américas-Kennedy.

Portal del Sur-Bosa.

Portal Dorado-Engativá.

Portal Suba-Suba.

Portal-Tunjuelito.

Portal Usme-Usme.

El nuevo esquema de horarios responde a la fuerte demanda del servicio en puntos de alta afluencia como el Portal 80, Portal Eldorado – C.C. Nuestro Bogotá, Portal 20 de julio, Portal Tunal y Portal Usme, donde se puede llegar a atender un promedio de cinco mil personas al mes por cada punto. De acuerdo con cifras de TransMilenio al 31 de octubre de 2025, se han emitido 13.320.212 tarjetas básicas, de las cuales 7.502.765 ya cuentan con personalización.

Cómo personalizar la tarjeta TuLlave

Personalizar la tarjeta TuLlave es un proceso sencillo. Los adultos colombianos deben presentar cédula, contraseña o documento digital de la Registraduría. Para menores nacionales, se requiere registro civil o tarjeta de identidad; los menores extranjeros deben aportar cédula de extranjería, pasaporte o documento de Migración Colombia complementado con el registro de parentesco.

Para extranjeros adultos, se aceptan cédula de extranjería, pasaporte o documento vigente de Migración Colombia. No tiene costo personalizar la tarjeta; en caso de no poseerla, la básica se puede adquirir por $8.000. Los beneficios de la personalización se activan de la siguiente manera:

Transbordos a $0: al validar el primer uso en tarifa plena, se habilita una ventana de 125 minutos para realizar hasta dos transbordos gratuitos entre los componentes troncal, zonal y cable (no válido para el mismo paradero, ruta ni algunos servicios combinados). Si se supera el número de transbordos o la ventana de tiempo, se cobrará nuevamente la tarifa regular de $3.200.

Viajes a crédito: el sistema permite realizar hasta dos trayectos fiados cuando no se cuenta con saldo, válidos en servicios urbanos, complementarios, especiales, troncales, duales o TransMicable. El saldo pendiente deberá ser cubierto con la siguiente recarga, sumando el valor de cada viaje fiado y al menos un viaje en el componente troncal.

Protección de saldo: en caso de pérdida, daño o robo de la tarjeta personalizada, los usuarios pueden bloquearla acudiendo presencialmente a un punto de personalización, contactando la línea 601-4824304 o utilizando los canales digitales habilitados. El saldo se protegerá al cierre de la operación del sistema, permitiendo su recuperación en una nueva tarjeta.