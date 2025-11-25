Una charla sobre “mujeres” entre adultos mayores terminó en intento de homicidio y detención domiciliaria, en Manizales

Dos compañeros de trabajo de una finca en Caldas se hirieron físicamente tras una disputa - crédito Pexels

Una discusión entre dos adultos mayores en una finca de la vereda Morro Caliente, en el sector de La Cabaña, municipio de Manizales, se convirtió en intento de homicidio tras una riña generada por comentarios, al parecer, sobre mujeres.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2025 y, según informó el medio manizalita La Patria, la rápida atención médica que recibió la víctima fue determinante para salvarle la vida.

El procesado, identificado como José, de 70 años, admitió durante la audiencia haber atacado a su compañero de finca de 72 años con una navaja, entregando luego el arma a las autoridades.

La víctima sufrió heridas en la cabeza, el abdomen y la axila izquierda, lesiones que le generaron una incapacidad médica de cuarenta días, de acuerdo con lo informado durante la diligencia judicial cubierta por el medio caldense.

Así se originó la disputa

Lo que conoció el medio es que el conflicto inició por un cruce de palabras en un cafetal, donde ambos hombres intercambiaron insultos. De hecho, uno de ellos habría solicitado respeto.

El medio local informó que estuvo presente en la audiencia, y allí uno de los detalles que resaltó es que "todo arrancó porque la víctima le reclamó al victimario por ser ‘grosero’ y le expresó que él también ‘podía decirle cosas feas’“.

La víctima afirmó que la discusión inició por una referencia sobre su condición de salud y un comentario desafortunado dirigido a un familiar, detonantes que terminaron en la agresión.

En detalle, el abuelo herido dijo que estaban en “un cafetal” y durante la charla sobre mujeres, el agresor le dijo a su compañero “que no servía para nada por ser operado de la próstata”, como informó el medio.

“Le expresé que me trajera a la hermana para ver qué pasaba y ahí se armó todo”, fue la porción del relato de la víctima, que publicó el diario manizalita.

La discusión entonces escaló hasta que los dos se agredieron físicamente con palos. El lesionado relató que, tras recibir un golpe en la cabeza, cayó al suelo momento en el que José utilizó la navaja para propinar tres puñaladas.

El adulto mayor que agredió a su compañero fue imputado por tentativa de homicidio. Durante la audiencia se expuso la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión, aunque podría reducirse a 10 años en caso de aceptar los cargos, opción que el señalado rechazó.

La autoridad judicial ordenó detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal.

