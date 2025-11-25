Colombia

Una charla sobre “mujeres” entre adultos mayores terminó en intento de homicidio y detención domiciliaria, en Manizales

Al parecer, en medio de la conversación, uno de los involucrados le pidió al victimario que no fuera “grosero”, luego se dieron golpes hasta que uno sacó una navaja y agredió al otro

Guardar
Dos compañeros de trabajo de
Dos compañeros de trabajo de una finca en Caldas se hirieron físicamente tras una disputa - crédito Pexels

Una discusión entre dos adultos mayores en una finca de la vereda Morro Caliente, en el sector de La Cabaña, municipio de Manizales, se convirtió en intento de homicidio tras una riña generada por comentarios, al parecer, sobre mujeres.

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2025 y, según informó el medio manizalita La Patria, la rápida atención médica que recibió la víctima fue determinante para salvarle la vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El procesado, identificado como José, de 70 años, admitió durante la audiencia haber atacado a su compañero de finca de 72 años con una navaja, entregando luego el arma a las autoridades.

La víctima sufrió heridas en la cabeza, el abdomen y la axila izquierda, lesiones que le generaron una incapacidad médica de cuarenta días, de acuerdo con lo informado durante la diligencia judicial cubierta por el medio caldense.

Los hechos se presentaron en
Los hechos se presentaron en una vereda cercana a Manizales - crédito cortesía

Así se originó la disputa

Lo que conoció el medio es que el conflicto inició por un cruce de palabras en un cafetal, donde ambos hombres intercambiaron insultos. De hecho, uno de ellos habría solicitado respeto.

El medio local informó que estuvo presente en la audiencia, y allí uno de los detalles que resaltó es que "todo arrancó porque la víctima le reclamó al victimario por ser ‘grosero’ y le expresó que él también ‘podía decirle cosas feas’“.

La víctima afirmó que la discusión inició por una referencia sobre su condición de salud y un comentario desafortunado dirigido a un familiar, detonantes que terminaron en la agresión.

En detalle, el abuelo herido dijo que estaban en “un cafetal” y durante la charla sobre mujeres, el agresor le dijo a su compañero “que no servía para nada por ser operado de la próstata”, como informó el medio.

Le expresé que me trajera a la hermana para ver qué pasaba y ahí se armó todo”, fue la porción del relato de la víctima, que publicó el diario manizalita.

Las autoridades reportaron que la
Las autoridades reportaron que la víctima recibió tres puñaladas en su cuerpo - crédito Pixabay

La discusión entonces escaló hasta que los dos se agredieron físicamente con palos. El lesionado relató que, tras recibir un golpe en la cabeza, cayó al suelo momento en el que José utilizó la navaja para propinar tres puñaladas.

El adulto mayor que agredió a su compañero fue imputado por tentativa de homicidio. Durante la audiencia se expuso la posibilidad de una condena de hasta 20 años de prisión, aunque podría reducirse a 10 años en caso de aceptar los cargos, opción que el señalado rechazó.

La autoridad judicial ordenó detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal.

Fuerte caso de intolerancia en Bogotá: conductor embistió a trabajador de estación de servicio

Un conductor arrolló a un trabajador de una estación de gasolina en Puente Aranda, Bogotá, después de que este se negara a llenar un recipiente de combustible en un tarro, según registraron las cámaras de seguridad del lugar.

El episodio ocurrió cuando un trabajador de una bomba de gasolina se negó a suministrar combustible en un recipiente no autorizado, en cumplimiento de las normativas vigentes.

La víctima se negó a
La víctima se negó a suministrar combustible a una persona que llevaba un recipiente no autorizado - crédito Raquel Cunha/Reuters

Ante esta situación, el conductor, en un acto de intolerancia, atropelló al empleado, causándole lesiones. La familia del afectado ha solicitado la captura del responsable y reclama que se tomen acciones legales para evitar que situaciones similares se repitan.

“Familiares piden capturar al conductor y solicitan justicia para Cristian tras lesiones sufridas”, reportó El Tiempo.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad han sido fundamentales para documentar el suceso y respaldar la denuncia de la familia. El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los trabajadores de estaciones de servicio frente a episodios de violencia e intolerancia por parte de algunos usuarios.

La familia de la víctima insistió en la necesidad de reforzar la seguridad en estos lugares y de establecer protocolos más estrictos para proteger tanto a los empleados como a los clientes.

Temas Relacionados

ViolenciaTercera edadMorro Caliente ManizalesDiscusiónPeleaNavajaColombia-Noticias

Más Noticias

Fue radicada ante el Congreso ponencia positiva de la reforma tributaria: estos son los cambios propuestos

La iniciativa del Gobierno para obtener $16,3 billones enfrenta resistencia por parte de legisladores que cuestionan el enfoque de la reforma y presentan ponencia para archivar el proyecto antes de la fecha límite

Fue radicada ante el Congreso

La congresista María Elvira Salazar opinó sobre el expediente de ‘Calarcá’ y lanzó fuerte crítica a Petro: “Jamás dejó el terrorismo”

La congresista estadounidense arremetió contra el presidente colombiano al referirse a correos que, según su versión, conectarían al mandatario con actividades ilícitas pasadas

La congresista María Elvira Salazar

Contraloría determinó hallazgos fiscales de aeronaves policiales por Juliana Guerrero: $213 millones en vuelos sin justificación

El organismo de control concluyó que la exfuncionaria del Ministerio del Interior usó aviones de la Policía sin justificación, vulneró las reglas del convenio interinstitucional y generó perjuicio al patrimonio público

Contraloría determinó hallazgos fiscales de

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Enrique Camacho, presidente del club Embajador, confirmó la intención en fichar al volante colombiano en la rueda de prensa en donde se presentó al nuevo directo deportivo Ariel Michaloutsos

Millonarios confirmó contactos con James

Lo que Bogotá está haciendo en el 25N para combatir la violencia de género en la ciudad

La Secretaría de la Mujer lleva a cabo varias estrategias para prevenir las violencias contra las mujeres, pero aún falta mucho por hacer según las cifras

Lo que Bogotá está haciendo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combate entre el Ejército Nacional

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

ENTRETENIMIENTO

Dayana Jaimes decidió hablar claro

Dayana Jaimes decidió hablar claro y explicar por qué ya no la ven junto a la familia Díaz: “Yo no tengo por qué estar en todo”

Sara Orrego se refirió a su supuesta relación con Beéle y esto dijo sobre el contenido juntos

Se conoce el primer cartel para el Festival Viña del Mar 2026: Juanes y Bomba Estéreo, los primeros colombianos confirmados para el evento en Chile

Diana Patricia Giraldo, prima de Karol G, revela cómo la artista la ha ayudado a sobrellevar su condena y a soñar con una segunda oportunidad

‘El Brayan’ replicó gesto solidario del ‘influencer’ Julián Pinilla y sorprendió a vendedora ambulante de 75 años: “El mejor día de su vida”

Deportes

Nacional vs. Junior: hora y

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Millonarios confirmó contactos con James Rodríguez: esto pasó en la negociación con el capitán de la selección Colombia

Los contrastes de los futbolistas colombianos en el partido entre River Plate vs. Racing, así los calificó la prensa argentina: “El equipo mejoró tras su salida”

Inició la reventa oficial de boletas para la Copa Mundial de la FIFA 2026: así puede acceder a las entradas desde Colombia

Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”