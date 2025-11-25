Colombia

Sebastián Yatra regresa a Colombia con su gira ‘Entre Tanta Gente Tour’ y promete noches inolvidables en Bogotá y Medellín

El cantante colombiano anunció dos conciertos en abril de 2026, cuando compartirá su nueva etapa artística y la energía de su nueva canción ‘La fkn vibra’, junto a Xavi

Sebastián Yatra vuelve a Colombia
Sebastián Yatra vuelve a Colombia a encantar al público de Medellín y Bogotá - crédito Bizarro Enterteainment

La llegada de Sebastián Yatra a los escenarios de Bogotá y Medellín en abril de 2026 marca un nuevo capítulo en la trayectoria del artista colombiano, que ha consolidado su presencia internacional con una propuesta que privilegia la cercanía y la autenticidad.

El cantautor, reconocido por su versatilidad y galardonado con el Latin Grammy, anunció que su gira Entre tanta gente incluirá presentaciones en el Movistar Arena, de Bogotá, el 25 de abril, y en el Centro de Eventos La Macarena, de Medellín, el 26 de abril de 2026.

Tras conquistar a más de
Tras conquistar a más de 100.000 fans en España, el intérprete de “Milagro” vuelve a su país con una gira que promete - crédito Bizarro Entertainment

Las entradas para el concierto en Bogotá estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Movistar a partir del lunes 1 de diciembre de 2025, desde las 10:00 a. m., a través de Tuboleta.

La venta general para ambas ciudades comenzará el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 a. m., en Taquillalive para Medellín.

Este esquema de venta anticipada responde a la alta expectativa generada por el regreso de Yatra a los escenarios colombianos, tras una temporada europea que reunió a más de cien mil fanáticos del colombiano en 16 ciudades de España y culminó con un cierre multitudinario en el Movistar Arena de Madrid.

El propio Sebastián Yatra ha definido esta gira como una experiencia transformadora, tanto en lo personal como en lo artístico.

Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír... y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, expresó el cantante al anunciar la nueva etapa de su recorrido musical.

El paisa conquistó a más
El paisa conquistó a más de 100.000 seguidores en el continente europeo - crédito Europa Press

El anuncio de las fechas en Colombia coincide con el lanzamiento de su sencillo LA FKN VIBRA, una colaboración con el mexicano Xavi que introduce una sonoridad de reggaetón fresco y una lírica que evoca la energía de una noche entre amigos.

Este tema, que representa un punto de inflexión en la carrera de Yatra, refuerza su apuesta por una conexión más honesta y espontánea con su público. LA FKN VIBRA se presenta como una muestra de la libertad creativa y la autenticidad que el artista busca imprimir en esta etapa, consolidando su vínculo con la audiencia y su esencia artística.

La gira Entre Tanta Gente Tour se distingue por su enfoque en la interacción directa y la intimidad emocional, alejándose del formato tradicional de concierto para convertirse en un espacio de encuentro y reflexión compartida.

Cada presentación se concibe como una pausa en la rutina, un momento para mirar y sentir la música que une a Yatra con sus seguidores. El artista continúa así la expansión del universo de “Milagro”, su más reciente álbum de estudio, proponiendo un espectáculo que se asemeja más a una conversación que a una actuación convencional.

El cantautor presentará un show
El cantautor presentará un show diferente al de los conciertos tradicionales al que están acostumbrados sus fans - crédito Bizarro Entertainment

En este contexto, Sebastián Yatra invita a su público a participar de un ritual colectivo donde la música, las historias y la conexión emocional ocupan el centro de la experiencia. “Entre Tanta Gente Tour” se perfila como una celebración de lo humano y lo colectivo, reafirmando la alegría de vivir que el artista ha situado en el corazón de su propuesta creativa.

Así las cosas, el calendario de presentaciones musicales para el 2026 sigue creciendo con este nuevo anuncio del colombiano que se ha convertido en la sensación entre el público español gracias a su paso por La Voz Kids y la cercanía que ha mostrado con el público que noche a noche lo ve en las pantallas de sus televisores.

