Colombia

Disidencias de las Farc viven en escuelas de Cauca; allí han preparado cuerpos y guardado armas: “Cambuchan y duermen ahí”

Los menores de edad no han podido regresar a su institución educativa, ubicada entre El Tambo y Argelia, debido a que los guerrilleros se adueñaron del lugar

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Las autoridades tienen conocimiento de la presencia de guerrilleros en las escuelas, pero no han podio actuar debido al riesgo que corre la comunidad - crédito Europa Press
Las autoridades tienen conocimiento de la presencia de guerrilleros en las escuelas, pero no han podio actuar debido al riesgo que corre la comunidad - crédito Europa Press

Un video revelado por Caracol Radio deja en evidencia la presencia de integrantes de grupos armados en una institución educativa ubicada en un sector conocido como El Filo, entre los municipios de El Tambo y Argelia, en el departamento de Cauca. El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.4 (Fudra 4), coronel Jesús María Garzón López, indicó al informativo citado que las personas que aparecen en la grabación son miembros de la estructura Carlos Patiño de las Disidencias de las Farc.

Los guerrilleros tomaron el control de la escuela y ahora viven allí. Su presencia en el sitio ha impedido que los niños y niñas que allí estudian continúen formándose.

“Es un punto que se llama El Filo, donde hay una institución educativa y tiene un polideportivo, y estos terroristas cambuchan y duermen ahí en esos puntos, al lado de la escuela. Los niños no han podido volver a ir a estudiar porque definitivamente estos terroristas de la Carlos Patiño han tomado esos puntos protegidos para vivir, para habitar, para permanecer ahí”, detalló el uniformado, en diálogo con Caracol Radio.

Las disidencias de las Farc se adueñaron de la escuela. Hay cambuches y todo tipo de enseres - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters
Las disidencias de las Farc se adueñaron de la escuela. Hay cambuches y todo tipo de enseres - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Según precisó, las autoridades no han podido hacer intervenciones en el sitio debido a los riesgos que se corren de afectar a los ciudadanos que no hacen parte del grupo armado. “No queremos causarle daño a la población civil”, indicó.

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X: “Es una grave infracción al Derecho internacional Humanitario”.

El ministro Jorge Iván Cuervo R. condenó la situación que se vive en Cauca, donde integrantes de las disidencias de las Farc se apoderan de las escuelas - crédito @cuervoji/X
El ministro Jorge Iván Cuervo R. condenó la situación que se vive en Cauca, donde integrantes de las disidencias de las Farc se apoderan de las escuelas - crédito @cuervoji/X

Por otro lado, el comandante confirmó que la fuerza pública fue informada sobre el uso indebido de otras instituciones educativas por parte de las organizaciones criminales. Según explicó, en la sede de la Institución Educativa Pambilal, ubicada en el corregimiento de La Emboscada (Argelia), los criminales guardaron y prepararon cuerpos de guerrilleros fallecidos.

“Esas informaciones que estoy diciendo son en un sector de una escuelita que queda en el punto de La Emboscada, donde han preparado cuerpos después de los combates que se tuvieron el año pasado (2025) con la tropa”, detalló.

En marzo de 2026, se encendieron las alarmas entre la fuerza pública y la población civil debido a la irrupción de integrantes del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc en instituciones educativas del sector del Naya, una zona montañosa que abarca los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Así quedó documentado en un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el cual se observa a miembros del frente interactuando con estudiantes y distribuyendo cuadernos y útiles escolares con propaganda alusiva al grupo criminal.

Disidentes de las FARC entregan útiles escolares con propaganda en escuelas rurales del Naya de Cauca y Valle del Cauca - crédito Telegram
Disidentes de las FARC entregan útiles escolares con propaganda en escuelas rurales del Naya de Cauca y Valle del Cauca - crédito Telegram

El reclutamiento de menores en Colombia

En febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió que los grupos armados que operan en el país siguen incluyendo en sus filas a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con las cifras que presentó, las organizaciones criminales que más reclutaron menores de edad son:

  • Estado Mayor Central (disidencia liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco): 47,1%
  • Otras disidencias: 15,6%
  • Ejército de Liberación Nacional (ELN): 11,7%
  • Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): 8,2%
  • Otros grupos y estructuras de crimen organizado: 7,7%
  • Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencia comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá): 6.6%
  • Segunda Marquetalia (disidencia liderada por Luciano Marín Arango, alias Ián Márquez): 3,1%
Reclutamiento de menores - Colombia
La mayoría de los reclutamientos de menores perpetrados en 2025 son responsabilidad del EMC de las disidencias de las Farc - crédito AFP

“El reclutamiento forzado no solo constituye una grave violación al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos, sino que despoja a la niñez de su proyecto de vida y compromete su derecho a un buen futuro (...). Pese a los esfuerzos institucionales, el panorama documentado por la Defensoría del Pueblo no es alentador. Durante el 2024 se registraron 651 casos de reclutamiento y en 2025 la entidad registró 257 casos”, precisó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

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