Colombia

Flores colombianas en jaque por aranceles y alza de costos que amenazan exportaciones a Estados Unidos

El sector advierte que los sobrecostos ya afectan la competitividad y pone en riesgo miles de empleos que dependen de este mercado clave

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Flores Colombia-Colombia-23-01-2021
Las flores colombianas representan el 80% de sus exportaciones al mercado de Estados Unidos, su principal destino comercial - crédito Colprensa

En cada temporada especial, San Valentín, Día de la Madre o fin de año, millones de flores colombianas viajan hacia Estados Unidos. Detrás de ese recorrido hay empleo rural, cadenas logísticas complejas y una industria que depende, en gran medida, de la estabilidad comercial entre ambos países.

Por eso, cualquier cambio en costos o tensiones diplomáticas prende alertas dentro del sector. La nueva presidenta de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Laura Valdivieso, advirtió que mantener una relación sólida con Washington será una tarea clave para el próximo Gobierno.

Laura Valdivieso
Asocolflores advierte que el sector enfrenta aranceles adicionales del 10% impuestos por Estados Unidos desde hace un año - crédito Colprensa

Su llamado llegó en un momento sensible para la floricultura nacional, golpeada por aranceles adicionales, mayores costos de producción y encarecimiento del transporte internacional. Para el gremio, el panorama exige decisiones rápidas si se quiere proteger la competitividad de uno de los renglones exportadores más representativos del agro colombiano.

Valdivieso recordó que Estados Unidos concentra la mayor parte de las ventas externas del sector. “El país representa el 80% de nuestras exportaciones de flores al mundo. Mantener las relaciones diplomáticas bilaterales es una prioridad, es un imperativo para este sector”, afirmó.

La dependencia de ese mercado convierte cualquier barrera comercial en un asunto estratégico. Si suben los costos de entrada o se deteriora la relación bilateral, el impacto no se queda en las cifras macroeconómicas: llega directamente a productores, trabajadores y regiones enteras que viven de esta actividad.

Uno de los puntos que más inquieta al gremio es el arancel adicional aplicado por Estados Unidos a varios países desde hace un año, entre ellos Colombia. Según Asocolflores, ese recargo redujo el margen de maniobra frente a competidores internacionales. “Llevamos un año pagando un arancel del 10%, que es un sobrecosto que afecta a nuestra competitividad”, advirtió la presidenta.

Los mayores costos de producción y transporte internacional disminuyen la competitividad de la floricultura colombiana - crédito Luisa González/REUTERS
Los mayores costos de producción y transporte internacional disminuyen la competitividad de la floricultura colombiana - crédito Luisa González/REUTERS

La preocupación aumenta porque ese cargo extra coincide con otros incrementos que ya venían presionando las finanzas del sector. Entre ellos, el alza en materias primas fundamentales como fertilizantes, además de mayores costos logísticos para movilizar la mercancía. La volatilidad internacional del petróleo, en medio de la guerra en Medio Oriente, también elevó los precios del transporte global. Para una industria exportadora, donde el tiempo y la cadena de frío son determinantes, cada ajuste en fletes termina pesando en la rentabilidad.

Asocolflores recordó que cerca del 97% de las flores producidas en Colombia se venden en mercados externos. Eso significa que buena parte del negocio depende de rutas eficientes, estabilidad aduanera y condiciones competitivas frente a otros países productores. Además, una porción de esa carga se moviliza por vía marítima, lo que añade otra presión cuando aumentan combustibles, seguros o tarifas portuarias. En un mercado altamente disputado, pequeños sobrecostos pueden traducirse en pérdida de clientes.

Las advertencias del gremio coinciden con un momento simbólico en su historia institucional. Valdivieso asumió la presidencia de Asocolflores tras casi tres décadas sin que una mujer ocupara ese cargo. Más allá del dato histórico, la nueva dirigente planteó una agenda con énfasis social. Su objetivo, dijo, incluye representar a las mujeres que sostienen buena parte de esta industria y que son esenciales en los procesos productivos del campo colombiano.

Actualmente, alrededor del 60% de los más de 240.000 empleos formales directos e indirectos vinculados al sector están en manos de mujeres. Muchas de ellas son madres cabeza de familia y encuentran en la floricultura una fuente estable de ingresos.

El 97% de las flores producidas en Colombia se destinan a exportación, lo que hace clave la eficiencia en rutas y aduanas - crédito Luisa González/REUTERS
El 97% de las flores producidas en Colombia se destinan a exportación, lo que hace clave la eficiencia en rutas y aduanas - crédito Luisa González/REUTERS

Ese componente laboral convierte el negocio de las flores en algo más amplio que una actividad exportadora. En numerosos municipios, especialmente de Cundinamarca y Antioquia, la industria ha sido una puerta de empleo formal para miles de hogares. Al asumir el cargo, Valdivieso destacó esa dimensión humana del comercio exterior. “El comercio exterior puede ser motor de crecimiento, pero sobre todo, motor de desarrollo social”, dijo.

La frase resume el mensaje que hoy impulsa el gremio, proteger las exportaciones no solo significa vender más al exterior. También implica cuidar puestos de trabajo, dinamizar economías rurales y sostener oportunidades para comunidades enteras. Con ese telón de fondo, Asocolflores insistirá en mantener un diálogo técnico con actores clave en Washington y en buscar soluciones que alivien los sobrecostos actuales. Para el sector, la discusión comercial ya no es secundaria.

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