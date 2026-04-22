Roy Barreras celebró invitación de Paloma Valencia a debatir, tras polémica de Iván Cepeda y su ‘pliego de condiciones’: “Estamos listos”

El candidato presidencial, que ganó la consulta del Frente por la Vida, se pronunció tras la invitación que extendió la senadora Paloma Valencia a hacer parte de un debate de control político en el legislativo - crédito @RoyBarreras/X

Roy Barreras, exintegrante del Gobierno de Gustavo Petro y hoy uno de los 13 aspirantes al primer cargo de la nación, respaldó la convocatoria de su contendora, la senadora Paloma Valencia, a participar en un debate de control político entre los aspirantes a la presidencia y destacó la necesidad de confrontar propuestas en un escenario amplio. Con ello rechazó la exclusión que buscaría hacer el aspirante oficialista Iván Cepeda.

En respuesta a la controversia generada tras las declaraciones de Cepeda de debatir con los candidatos de centro, al considerar que la discusión debe ser solo con la “extrema derecha”, Barreras enfatizó que los debates deben organizarse en formatos que permitan el acceso de millones de colombianos, y pidió identificar a los medios de comunicación como el escenario más adecuado para este ejercicio ciudadano.

El exembajador de Colombia en el Reino Unido y excongresista de la República recordó que tanto él como Claudia López convocaron, en sus respectivas consultas, cerca de 1,2 millones de votantes en total. Y señaló que esos electores, junto a los casi seis millones que participaron en la consulta de Valencia, merecen un debate sin exclusiones; con lo que rechazó de plano la posición de que sean excluidos de la discusión.

Con esta comunicación, Roy Barreras formalizó su decisión de aceptar la invitación de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia de ir al Congreso a debatir, en medio de la polémica con Iván Cepeda - crédito @RoyBarreras/X

“Cada uno de nosotros convocó cerca de 600.000 votos en cada consulta. Esas personas, 1.200.000 colombianos, tienen también derecho a ver cómo nosotros opinamos distinto a los candidatos que no participaron”, expresó Barreras en relación con este asunto, que dominó la agenda política en la jornada del martes 21 de abril, que se desarrolló con epicentro en el Capitolio con el cruce entre Cepeda y Valencia.

Cabe destacar que la propuesta radicada por la senadora ante la mesa directiva del Senado, incluye la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti, al que se le preguntará por las garantías en materia de seguridad, y de los principales aspirantes, entre los que está, además de Barreras, la exalcaldesa López, el exgobernador Fajardo, el abogado De la Espriella y Cepeda; pese a su radical postura frente al tema.

La candidata del Centro Democrático insiste en la importancia de un debate democrático sin vetos ni exclusiones, invitando a medios y candidatos a deliberar públicamente - crédito @PalomaValenciaL/X

Roy Barreras le dio un fuerte espaldarazo a la propuesta de debate de Paloma Valencia

En la misma comunicación, dirigida a los demás contendores, Barreras celebró el Congreso como su “casa” y el lugar natural del debate parlamentario, al recordar sus 17 años de trayectoria en esa institución; no obstante, advirtió sobre la necesidad de garantizar la máxima difusión y participación. “No todos los candidatos han tenido la experiencia ni el conocimiento de las reglas parlamentarias”, agregó Barreras.

Por ello, argumentó que los debates presidenciales organizados por los medios masivos de comunicación resultan más pertinentes en una campaña que exige el mayor alcance posible. Con ello le salió al paso a la controversia provocada por Cepeda, que insistió en definir cuáles serían sus contradictores en caso de que acceda a ir a la discusión pública, decantándose solo por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

“En estos espacios se debe mostrar al país dos posiciones claramente opuestas que representan una visión radicalmente distinta”, expresó el senador del Pacto Histórico, que insistió en que su interés central es confrontar a los candidatos de la “extrema derecha” y dejó claro que con otros aspirantes solo mantendría “diálogos, conversaciones”. Una justificación que para Barreras busca sacarlos de la escena política.

Roy Barreras le ganó la consulta del Frente por la Vida, en la que originalmente iba a participar Iván Cepeda, al exalcalde de Medellín Daniel Quintero - crédito REUTERS

Teniendo en cuenta lo dicho por sus interlocutores, Barreras, al responder la invitación de Valencia, destacó que aproximadamente cinco millones de colombianos no han decidido su voto, por lo que solo un debate abierto y ampliamente difundido permitirá que el electorado vote “con conciencia, con conocimiento y libertad”. Y enfatizó que este espacio es “indispensable y definitivo para una elección democrática”.

Valencia especificó la discusión sobre las garantías de seguridad electoral y la exposición pública de las posiciones de todos los aspirantes, con una solicitud expresa de que se transmita por el Canal Institucional y plataformas digitales del Congreso. “Mi campaña ha estado siempre abierta a participar en todos los debates que permitan a la opinión pública ver y escuchar las diferencias”, respondió Barreras ante esta solicitud.