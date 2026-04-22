Alertan que Colombia está “en rojo en el mapa del hambre global” y Petro lo niega: “Misma equivocación periodística”

Según el mandatario, la inseguridad alimentaria es un riesgo futuro derivado de crisis climática y conflictos violentos, no la situación actual de hambre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El debate sobre el hambre en Colombia se encendió tras un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y el periodista Julio Sánchez Cristo; la chispa se produjo luego de que el reconocido comunicador publicara un mensaje en redes sociales en el que señaló que el país había aparecido “en rojo en el mapa del hambre global” con 6,6 millones de personas en inseguridad alimentaria.

La publicación cuestionaba además el manejo gubernamental del recurso alimentario, al señalar la posibilidad de desfalco en los programas de asistencia.

Sánchez se apoyó en los datos compartidos por Cindy Hensley McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, que compartió un mensaje acerca del “HungerMap”, una plataforma tecnológica diseñada para monitorear y anticipar el aumento del hambre a nivel global.

Julio Sánchez Cristo citó datos de HungerMap para alertar sobre 6,6 millones de colombianos en riesgo de hambre - crédito @jsanchezcristo/X

La declaración del periodista desató la reacción inmediata del mandatario, que respondió con un extenso mensaje en la misma red social sobre la diferencia entre hambre y seguridad alimentaria.

Petro consideró que la afirmación de Sánchez Cristo reflejaba una “equivocación periodística” motivada por prejuicios contra su administración en época electoral. Según el presidente, confundir ambos conceptos genera desinformación sobre los avances alcanzados durante su gobierno.

“Lo he dicho por esta red más de cinco veces y lo ha dicho la FAO y nuestra representante en la FAO: el hambre no es inseguridad alimentaria”, escribió Petro. El presidente añadió que el hambre en Colombia ha disminuido, al igual que la pobreza, lo que ha permitido reducir a la mitad la tasa de mortalidad por desnutrición infantil.

Petro destacó que la pobreza y la desnutrición infantil han disminuido a la mitad durante su administración - crédito Nacho Doce/Reuters

Petro habla del impacto de la crisis climática en la alimentación de Colombia

Según él, estos datos reflejan los resultados concretos de su gestión frente a un problema que históricamente ha afectado a amplios sectores de la población. Petro explicó que la inseguridad alimentaria no describe la situación actual de pobreza, sino que se trata de un “riesgo hacia el futuro” derivado de factores externos, principalmente la crisis climática y los conflictos violentos.

Identificó como regiones más afectadas Chocó, Norte de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, la Altillanura en temporada de invierno y ciertas zonas de Bogotá, afectadas por estrés hídrico en sequías prolongadas.

En su post, el presidente destacó que su Gobierno actúa mediante medidas de adaptación y mitigación. La adaptación, de carácter local, incluye la reforma agraria y la recuperación de flujos naturales y territorios de agua, con el objetivo de producir más alimentos y disminuir la inseguridad alimentaria.

El Gobierno colombiano trabaja en adaptación local y mitigación global para garantizar seguridad alimentaria a millones de ciudadanos, señala Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por su parte, la mitigación busca enfrentar la crisis climática a nivel global y reducir riesgos futuros que puedan afectar la seguridad alimentaria de millones de colombianos.

Sobre la plataforma HungerMap, un sistema que monitorea y proyecta el avance del hambre, ofreciendo alertas tempranas, es para Petro una contradicción, ya que él señala que no son datos sobre la disminución del hambre, sino que indican riesgos potenciales a futuro.

“El hambre ha disminuido sustancialmente en mi gobierno y ha bajado la pobreza, por eso ha bajado a la mitad la tasa de mortalidad por desnutrición infantil. Julio nunca ha dado esta noticia en su emisora. La inseguridad alimentaria se refiere a un riesgo, a una alarma hacia el futuro", escribió el presidente en X.

El presidente Gustavo Petro aseguró que confundir hambre con inseguridad alimentaria genera desinformación sobre los avances de su Gobierno - crédito @petrogustavo/X

Además, Petro insistió en que sus políticas buscan garantizar que las emergencias económicas y climáticas no se traduzcan en aumentos de inseguridad alimentaria: “La adaptación que hace este gobierno busca disminuir la inseguridad alimentaria que afecta a millones de personas, igual que la crisis climática. Es prioridad en el programa y en los hechos”.

“La última emergencia económica y la anterior hundida por la Corte Constitucional tienen como principal objetivo adaptar el territorio a la crisis climática y por alejar en el tiempo el riesgo por inseguridad alimentaria”, concluyó el jefe de Estado en su mensaje.

De esta forma, el presidente afirmó que el periodista se había equivocado, resaltó los avances logrados durante su administración y volvió a insistir, como hizo desde que asumió el cargo, en que ciertos medios y comunicadores distorsionan la información sobre su gestión.