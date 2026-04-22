Estos son los técnicos que están en riesgo de ser despedidos en la Liga BetPlay: van 9 entrenadores sin trabajo

La Liga BetPlay ha perdido a nueve técnicos en más de tres meses del primer semestre de 2026 - crédito Colprensa

La Liga BetPlay perdió a un nuevo entrenador en el primer semestre de 2026, al confirmarse la salida de Alejandro Restrepo del Medellín, después de un proceso de casi dos años, debido a los malos resultados del Poderoso en el campeonato colombiano y el mal inicio en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Como si fuera poco, cuatro técnicos estarían en riesgo por la misma razón, pues están en clubes con el riesgo de ser eliminados en el Torneo Apertura, en caso de no conseguir los resultados en las últimas dos jornadas de la fase de Todos contra Todos, empezando con la fecha 17.

Sumado a eso, uno de esos entrenadores también afronta la Copa Libertadores al mismo tiempo, así que tiene una doble responsabilidad para cumplir con las expectativas de los aficionados y los directivos, o no le quedará otra opción que salir por la puerta de atrás de la institución.

Pablo Repetto: una irregularidad que preocupa

Pese al título de la Superliga en enero, superando al favorito Junior de Barranquilla, la campaña de los cardenales en el primer semestre de 2026 ha sido muy irregular, pues pese a estar con opción de clasificar a los playoffs, está obligado a ganar los últimos dos encuentros.

El futuro de Pablo Repetto depende mucho de lo que pase en la Liga BetPlay, pues la mala campaña a nivel local también repercutió en la Copa Libertadores, prueba de ello fue el pésimo inicio con el empate 1-1 ante Peñarol y la derrota en Brasil frente a Corinthians.

Pablo Repetto sufre con Santa Fe por la irregularidad en la Liga BetPlay y el mal inicio en la Copa Libertadores - crédito Colprensa

Si el uruguayo no vence a Pasto en su casa y a Internacional de Bogotá, es probable que se acabe el tiempo del timonel en el club, al que llegó en diciembre con muchas expectativas y, por ahora, ha sido una decepción para los aficionados.

Ricardo Valiño: un costoso al borde del naufragio

Internacional de Bogotá fue el club que causó sorpresa en el fútbol colombiano por la fuerte inversión de su grupo estadounidense, con el actor Ryan Reynolds como uno de los accionistas, el cambio de nombre y la llegada de jugadores importantes como Facundo Boné y la sorpresiva figura del hondureño Dereck Moncada.

Sin embargo, el técnico Ricardo Valiño ha bajado el rendimiento con el cuadro capitalino, pues pasó de liderar el campeonato colombiano a solo ganar uno de los últimos nueve partidos en la Liga BetPlay, quedarse en 25 puntos y, si no llega a los playoffs, le dirá adiós a la escuadra porque se perdería mucho dinero con la eliminación.

Ricardo Valiño estaría en riesgo con Internacional de Bogotá si no llega a los playoffs de la Liga BetPlay por la inversión en la plantilla - crédito Internacional de Bogotá

Juan David Niño: Águilas Doradas no aceptará otro fracaso

El conjunto de Rionegro, que actualmente juega en Medellín por remodelación de su estadio, lleva dos temporadas sin saber lo que es llegar a la segunda instancia del fútbol colombiano, pues la última vez fue en el segundo semestre de 2023, cuando hizo historia al terminar primero en reclasificación y clasificar a la Copa Libertadores.

Juan David Niño tiene la obligación de llegar a los playoffs o despedirse de los antioqueños, pues la campaña es irregular con 22 puntos y tiene la ventaja de que no sale de la capital del departamento, pues recibe a Once Caldas y después se mide al Poderoso.

El técnico Juan David Niño tiene a Águilas Doradas al borde de la eliminación en la Liga BetPlay 2026 - crédito Colprensa

José Luis García: el respaldo en Llaneros empezaría a caer

Llaneros solo ha tenido dos entrenadores en sus primeras dos temporadas en la máxima categoría del fútbol colombiano, empezando con Jaime de la Pava, que solo estuvo en ocho compromisos, y le siguió José Luis García, con quien se consiguió la permanencia en 2025.

José Luis García es técnico de Llaneros desde marzo de 2025, pero aún no supera la fase inicial de la Liga BetPlay - crédito Llaneros FC

Para la temporada 2026, el entrenador se ha quedado corto con el plantel para pelear por un cupo a los playoffs, pues más allá de tener una opción para clasificar, no cuenta con la nómina suficiente en comparación con rivales como Millonarios, Santa Fe o Medellín, por lo que perdería el respaldo de la directiva si fracasa en el primer semestre.

De otra parte, lo único que lo dejaría en el cargo es salvarse nuevamente del descenso, un tema en el que Llaneros, por ahora, está lejos por sus buenos números en 2025 y la temporada reciente.