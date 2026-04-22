Gobierno destinó más de $147.000 millones en subsidios y créditos para campesinos: estos son los requisitos para acceder a los beneficios

Pequeños productores, mujeres rurales y esquemas asociativos son priorizados para los nuevos subsidios agrícolas gestionados por el Ministerio de Agricultura y Finagro - crédito Ministerio de Cultura/Sena

El Gobierno nacional puso en marcha un robusto paquete de subsidios para campesinos y productores agropecuarios en Colombia, con el objetivo de fortalecer la producción de alimentos, dinamizar la agroindustria y avanzar en la Reforma Agraria.

A través del Ministerio de Agricultura y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), fueron habilitados más de $147.000 millones para subsidiar tasas de interés y reducir el saldo de las inversiones rurales, facilitando el acceso al crédito y promoviendo la inclusión financiera en el campo.

Líneas de crédito y subsidios: cómo acceder y quiénes pueden beneficiarse

El nuevo paquete de recursos, disponible desde el 17 de abril, se canaliza principalmente mediante el Banco Agrario y demás intermediarios financieros aliados a Finagro. Los pequeños productores agropecuarios —incluidas mujeres rurales y esquemas asociativos o étnicos— son el grupo priorizado para acceder a estos subsidios, orientados a proyectos de inversión, compra de tierras y capital de trabajo.

El paquete de subsidios incluye dos Líneas Especiales de Crédito vigentes hasta 2026, enfocadas en desarrollo productivo y apoyo a la Reforma Agraria - crédito Presidencia

Durante la vigencia de 2026, estarán habilitadas dos Líneas Especiales de Crédito (LEC): Desarrollo Productivo y Reforma Agraria. Estos instrumentos permiten otorgar subsidios a la tasa de interés, ajustados al perfil del productor y al tipo de proyecto.

Por ejemplo, los pequeños productores de ingresos bajos podrán acceder a un subsidio de hasta 11,2 puntos porcentuales sobre la tasa, lo que equivale a una tasa de interés mensual de 0,5%. Así, por cada millón de pesos de crédito, una mujer productora de cacao pagaría aproximadamente $5.000 de interés mensual.

Condiciones y ventajas de los subsidios

El plazo máximo para el subsidio será de hasta tres años para créditos de capital de trabajo y hasta siete años para créditos de inversión. En el caso de la compra de tierra, el beneficio se extiende hasta 20 años, incluyendo tres años de periodo de gracia. La LEC de Reforma Agraria permitirá formalizar y adquirir tierras, promover la producción y comercialización de alimentos y consolidar la agroindustria en el sector rural.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que “el acceso al crédito debe ser un derecho para quienes sostienen la producción de alimentos en el país”, subrayando que estas medidas democratizan el financiamiento rural y respaldan la dignidad del campesinado.

Por su parte, la presidenta (e) de Finagro, Jimena Ruiz, indicó que el financiamiento integral incluye tasas subsidiadas y garantías a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), facilitando la inclusión financiera y el desarrollo rural.

El paquete de subsidios incluye dos Líneas Especiales de Crédito vigentes hasta 2026, enfocadas en desarrollo productivo y apoyo a la Reforma Agraria - crédito José Miguel Gómez/REUTERS

El presidente del Banco Agrario, Hernando Chica Zuccardi, calificó el anuncio como una “excelente noticia” y reiteró que todas las oficinas y asesores del banco están listos para orientar y acompañar a los interesados en beneficiarse de estos apoyos.

Incentivo a la Capitalización Rural (ICR): reducción de saldos y apoyo a la inversión

El Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) es otro componente clave del paquete, con una bolsa de $52.813 millones destinada a apoyar inversiones productivas y de agroindustria, comercialización, multiactividad y sostenibilidad. Adicionalmente, hay $6.000 millones reservados para fortalecer la actividad arrocera, facilitando la inversión en infraestructura, maquinaria y reconversión productiva.

Este incentivo permite a los campesinos reducir el saldo de sus créditos, recibiendo un reconocimiento directo sobre la inversión realizada. Por ejemplo:

En territorios priorizados, los pequeños productores de ingresos bajos pueden recibir hasta el 40% de la inversión como apoyo no reembolsable. Mientras que en otros territorios, el apoyo puede llegar al 20%.

Para quienes no sean de ingresos bajos, el reconocimiento puede alcanzar hasta el 30% en zonas priorizadas y hasta el 15% en las demás.

Focalización territorial y prioridad para zonas estratégicas

Las zonas de focalización de los subsidios incluyen áreas estratégicas como APPA, Zonas de Reserva Campesina y Distritos Agrarios para fortalecer la soberanía alimentaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La focalización de estos subsidios pone el énfasis en territorios estratégicos para la Reforma Agraria y la soberanía alimentaria: áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), Zonas de Reserva Campesina, Distritos Agrarios y otras territorialidades campesinas. Lo anterior buscará fortalecer la economía campesina, el desarrollo rural y la generación de valor agregado en zonas clave para la seguridad alimentaria nacional.

Procedimiento para acceder a los subsidios

Para acceder a estos beneficios, los pequeños productores y productoras deben acercarse al Banco Agrario o a cualquier intermediario financiero vinculado a Finagro. Allí podrán tramitar la solicitud de crédito, acogerse a las Líneas Especiales de Crédito o al ICR, y recibir asesoría sobre los requisitos y la documentación necesaria.

Finalmente, es indispensable que el proyecto productivo esté alineado con los objetivos de desarrollo rural y que el productor cumpla el perfil de beneficiario definido por el Ministerio de Agricultura.