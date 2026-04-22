Quedan 3 cupos: estos son los 10 equipos y sus posibilidades para entrar a los cuartos de final de la Liga BetPlay

América, Internacional, Santa Fe, Bucaramanga, Cali, Millonarios, Fortaleza, Medellín, Llaneros y Águilas son los equipos que pelean los tres cupos que restan en la clasificación a los cuartos de final - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el transcurso de la fecha 17 de Todos contra Todos, tres equipos sellaron su paso a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. A los ya clasificados Atlético Nacional y Deportivo Pasto, se sumaron Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Once Caldas. El conjunto de Manizales aseguró su cupo tras imponerse como local 2-1 ante Internacional de Bogotá y beneficiarse del triunfo de Nacional frente a Atlético Bucaramanga, quedando prácticamente dentro, salvo un escenario muy poco probable.

Aún quedan tres plazas disponibles y diez equipos siguen en la pelea, restan dos jornadas por disputarse y algunos encuentros aplazados. Este torneo se jugarán 19 fechas, una menos que lo habitual en la liga de fútbol colombiana, ya que no se incluyó la jornada habitual de clásicos regionales. Estos son los equipos que pelean los tres cupos que restan en la clasificación y el escenario para que puedan clasificar:

En el transcurso de la fecha 17 del fútbol profesional colombiano, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Once Caldas sellaron su clasificación de los cuartos de final - crédito @Dimayoroficial/Instagram

6. América de Cali: 27 puntos (+9)

El conjunto escarlata se pondrá al día este miércoles frente a Fortaleza en Bogotá, cuando se enfrenten en el estadio Nemesio Camacho El Campín a las 8:30 p. m. Una victoria no solo lo acercaría definitivamente a la clasificación, sino que además dejaría sin opciones a su rival. Con apenas dos puntos en los tres partidos que le restan, al equipo vallecaucano le bastaría para asegurar su lugar en los playoffs.

7. Inter Bogotá: 25 puntos (-2)

Su panorama es incierto. Puede encaminar su clasificación si vence a Boyacá Chicó el próximo domingo en el estadio Metropolitano de Techo a las 8:20 pm, pero todo podría definirse en la última fecha ante Santa Fe, un duelo directo. Ese partido será el sábado, 2 de mayo, a las 3:00 pm. Una derrota ante el ‘Cardenal’ lo pondría en aprietos, dependiendo de los otros resultados. Debería sumar al menos cuatro de los seis puntos en juego para no quedar condicionado.

8. Santa Fe: 23 puntos (+4)

El equipo cardenal tiene el control de su destino. Si gana los dos partidos restantes, clasificará sin depender de nadie, incluso superando a Inter, su rival en la jornada final. Cualquier otro escenario lo obligará a mirar de reojo lo que hagan sus perseguidores.

9. Deportivo Cali: 23 puntos (+3)

Aunque está fuera del grupo de los ocho, mantiene opciones claras. El cruce entre Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá en la última fecha le abre la puerta, pero su calendario no es sencillo: clásico vallecaucano y visita al Deportes Tolima. Si gana ambos encuentros, avanzará; de lo contrario, tendrá que hacer cuentas y esperar tropiezos ajenos.

10. Atlético Bucaramanga: 22 puntos (+7)

El cuadro dirigido por Diego Arias derrotó a Atlético Bucaramanga, y se consolidó como el líder del fútbol colombiano - crédito @nacionaloficial/X

Perdió una gran oportunidad en el Atanasio Girardot al perder 2-0 con Atlético Nacional, pero sigue con vida. Su diferencia de gol es una ventaja importante, siempre y cuando logre imponerse ante Jaguares en casa y Fortaleza como visitante. También necesitará que Deportivo Cali no haga puntaje perfecto. En algunos escenarios, cuatro puntos podrían bastarle.

11. Millonarios: 22 puntos (+6)

Su situación es muy similar a la de Bucaramanga. Está obligado a sumar frente a Deportes Tolima en Bogotá y Alianza en Valledupar, pero también requiere resultados favorables de otros equipos, especialmente de Cali y Bucaramanga. Incluso con cuatro puntos, podría necesitar una combinación casi milagrosa para clasificar.

12. Águilas Doradas: 22 puntos (-6)

La diferencia de gol de -6 juega en su contra, por lo que no tiene margen de error. A diferencia de otros rivales directos, no le sirve empatar: necesita vencer a Once Caldas e Independiente Medellín, además de esperar que varios resultados lo favorezcan.

13. Llaneros: 21 puntos (0)

Llegar a 27 puntos podría darle una mínima opción, pero no depende solo de sí mismo. Debe ganar sus dos partidos, ante Alianza de Valledupar y Boyacá Chicó, respectivamente, y esperar que solo uno de los equipos entre el séptimo y el duodécimo alcance esa cifra. Su clasificación luce bastante complicada.

14. Medellín: 20 puntos (0)

Aunque parece rezagado, podría reengancharse si gana su partido pendiente ante Boyacá Chicó. De lograrlo, se metería en la pelea directa, con un panorama parecido al del Cali. Aun así, necesitará que el equipo azucarero no sume todos los puntos que le quedan.

Francisco Fydriszewski es el capitán de Deportivo Independiente Medellín. Una de las fihcas claves en la búsqueda por la clasificación a los cuartos de final - crédito @Dim/Instagram

15. Fortaleza: 19 puntos (-4)

El equipo bogotano se aferra a una posibilidad muy remota. Está obligado a ganar sus tres partidos restantes, ante América, Medellín y Bucaramanga, para llegar a 28 puntos. Luego deberá esperar que varios rivales no alcancen cifras superiores, especialmente Cali y Medellín.