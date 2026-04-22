Deportivo Pereira, entre la espada y la pared: hay acusaciones de irregularidades administrativas y rumores de un nuevo equipo en la ciudad

Deportivo Pereira no levanta cabeza en 2026 y ahora afronta la posibilidad de que se abra una investigación por una adquisición de finca raíz que los socios minoritarios señalan por un conflicto de intereses por parte de su presidente, Álvaro López Bedoya - crédito Colprensa

De aquel Deportivo Pereira que logró la primera estrella de su historia en el fútbol colombiano en 2022 y que al año siguiente alcanzó una sorpresiva participación en la Copa Libertadores llegando a los cuartos de final, no parece quedar nada más que el recuerdo.

El cuadro Matecaña pasó de animar la Liga BetPlay a ser una sombra de lo que supo ser, entre malos resultados, sanciones por incumplimiento de pagos a jugadores y el sector administrativo, sumado a la imposibilidad de usar su estadio habitual, el Hernán Ramírez Villegas, por las obras de remodelación que se adelantan allí.

Tras ser retirados de Armenia por los incidentes provocados por la barra del Pereira en un partido ante Deportivo Pasto, el club se vio obligado a trasladarse a Yopal. La insatisfacción con el rendimiento del equipo dirigido por Arturo Reyes es total en la capital de Risaralda, así como con la gestión de su actual presidente y socio mayoritario, Álvaro López Bedoya.

La situación llegó al punto de que un grupo de socios minoritarios encabezados por Andrés Guapacha, exjugador del club y hoy abogado, presentó una solicitud de investigación disciplinaria contra López Bedoya por irregularidades administrativas, principalmente en contratos y manejo financiero de la sociedad anónima en reorganización.

Así lo dio a conocer durante su paso por Historias Secretas, el pódcast de Alejandro Pino Calad. “Lo que me mueve a presentar esta investigación o esta solicitud de investigación disciplinaria tiene que ver con identificar una serie de irregularidades que se presentan en la Asamblea General y luego en una posterior Asamblea General Extraordinaria, en la que se presentan unos estados financieros que presentan unas cosas que, cuando menos, son irregulares”, comentó.

Guapacha precisó que su pedido se fundamenta en los propios reglamentos del club y de la Federació Colombiana de Fútbol, apuntando que, de acuerdo con los estatutos, “para llevar a cabo una serie de negocios por encima de mil salarios mínimos mensuales vigentes, se necesita autorización de la junta y adicionalmente, autorización de la Asamblea”.

El abogado manifestó que el club, bajo iniciativa de López Bedoya, adquirió una serie de predios que se encontraban bajo embargo por un valor que superaba el monto establecido en los estatutos como tope para proceder sin necesidad de autorización de los socios. Esto fue notado por Guapacha durante el reporte de los estados financieros en lo corrido de 2026, tras hacer la correlación con los mostrados en 2025.

En sus palabras, “se presenta un negocio que presuntamente es un ‘yo con yo’, que es la adquisición por la vía de una opción comercial de cuatro lotes. Me di a la tarea de investigar cuáles fueron estos lotes. Pedí los certificados de tradición porque me llamó mucho la atención este tipo de negocio. En ese proceso, detectó que “son cuatro predios que están embargados”. Además, resaltó la magnitud de la operación: “El negocio y la globalidad de la opción mercantil habla de 14 mil millones de pesos y que se da un adelanto de poco más de 4.500 millones de pesos”.

El abogado subrayó que no existen registros de las autorizaciones necesarias por parte de la junta, destacando que “en los puntos que se trataron en las asambleas no se tocó nunca el conflicto de interés que tenía que haberse revelado”. Para Guapacha, este tipo de omisiones agravan la situación financiera y administrativa del club.

Álvaro López es el presidente del Deportivo Pereira. Tuvo un primer periodo entre 2010 y 2012, en el que el club terminó en liquidación. Tras el proceso de liquidación, la justicia le devolvió el control del equipo al ser el máximo acreedor de las deudas del club - crédito Deportivo Pereira

Guapacha explicó en su intervención que estos predios están relacionados con empresas de la familia López Bedoya, propietaria mayoritaria del Deportivo Pereira. “Hay uno que tiene cuatro embargos y los otros tres tienen de a tres”, precisó Guapacha sobre el estado jurídico de los terrenos.

Guapacha subrayó que la situación se habría podido tratar si se hubiera declarado y gestionado el conflicto de interés, pero en lugar de ello el club se hizo acreedor a una multa por la Superintendencia de Industria y Comercio. “Esas cosas se tramitan en asamblea, se tramitan en junta con un permiso, se hubiese salvaguardado esta situación, pero lo que no se puede salvaguardar es la compra de un predio que hoy está por fuera del comercio”, afirmó.

También puso en la mira los préstamos realizados por Inversiones López Limitada al club, cuestionando la capacidad financiera de la empresa. “Hoy ya no está en liquidación como Inversiones López Limitada. Aparece prestándole más de nueve mil millones de pesos al club. Y entonces, ¿dónde está la autorización? No de la junta, no de la asamblea, sino del juez del concurso. O sea, una entidad que supuestamente no tiene para solventar el giro ordinario de sus negocios, ¿de dónde saca nueve mil quinientos millones de pesos para prestarle al Deportivo Pereira?”, indicó.

Guapacha concluyó que estas condiciones y operaciones configuran un patrón repetitivo que ya llevó al club a la insolvencia en el pasado y que, según él, podría repetirse si no se transparenta la gestión.

Cabe recordar que López Bedoya fue presidente del club entre 2010 y 2012, periodo en el que el club entró en liquidación, proceso que se extendió hasta 2022 cuando la justicia decidió devolverle la propiedad del equipo a López Bedoya, por su condición de máximo acreedor del equipo.

Empresarios estarían buscando armar un nuevo equipo en Pereira

Un grupo de empresarios desistieron de comprar el Deportivo Pereira para crear su propio equipo en la ciudad - crédito @trujillodeporte/X

Paralelamente a las denuncias de Guapacha, durante la semana se conoció que un grupo de empresarios de Pereira mantienen conversaciones avanzadas para fundar un nuevo equipo profesional de fútbol en la ciudad, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con López Bedoya para comprar la ficha del equipo.

La noticia la dio el periodista Mauricio Trujillo Restrepo, de Win Sports, en su cuenta de X.

De acuerdo con la información difundida por el comunicador, los gestores ya realizaron gestiones preliminares ante la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol, si bien los trámites formales aún no han comenzado.

En una actualización publicada la mañana del martes 21 de abril, Trujillo Restrepo precisó que los empresarios ya dejaron claro que se trata de un proyecto en fase de desarrollo y que no buscan reemplazar al actual equipo de la ciudad. Según el periodista, los gestores consideran fundamental contar con el aval del propio Deportivo Pereira para que la nueva escuadra pueda disputar partidos en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Los promotores sostuvieron, de acuerdo con el periodista, que la afición local sigue identificándose plenamente con el cuadro Matecaña y que esa lealtad no se verá alterada por el proyecto en marcha.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos de la directiva del Deportivo Pereira ni reacciones oficiales de la Dimayor o la Federación Colombiana de Fútbol.