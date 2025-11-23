Cortes de agua en Bogotá y Soacha: por obras varias zonas se quedarán sin el suministro por 24 horas del 25 al 29 de noviembre

Barrios de Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Bosa, Soacha y Fontibón figuran entre los sectores afectados por la suspensión del servicio de agua - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que, entre el marte 25 y el sábado 29 de noviembre de 2025, se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la empresa, las intervenciones, orientadas a minimizar daños mayores en tuberías o accesorios de suministro, implicarán una suspensión temporal del servicio en varias zonas de Bogotá y Soacha. Para facilitar la consulta de los usuarios, la Eaab compartió el cronograma por días, localidades y barrios afectados.

Cortes del servicio de agua en Bogotá y Soacha del 25 al 29 de noviembre

Los trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de acueducto buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de suministro - crédito Freepik

Martes 25 de noviembre de 2025

Chapinero

Las Acacias

Lugar: de la calle 68 a la calle 70b, entre la carrera 2 este a la carrera 1. Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del miércoles (24 horas)



Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Venecia

Fátima

Lugar: de la avenida calle 45a sur a la calle 52g sur, entre la avenida carrera 33 a la avenida carrera 53. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)



Bosa

Bosa Centro

Lugar: de la calle 58 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 80 a la carrera 82aHora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)

Antonia Santos

El Retazo

Gran Colombiano

Gran Colombiano I

Humberto Valencia

Islandia

Laureles

Palestina

Paso Ancho

San Pablo Bosa

Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)



Soacha

Ubaté

San Juan de Ubaté

Rincón de Ubaté

San Marcos

La España

Parques del Sol

Bosques de Cipi

Cohabitar

La Pradera

El Paraíso

La Florida

Altos de La Florida

Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)



Fontibón

Ferrocaja Fontibón

Puerta de Teja

Lugar: de la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)



La suspensión del servicio de agua en Bogotá y Soacha se realizará en horarios de 24 horas, según el cronograma oficial de la Eaab - crédito Colprensa

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Suba

Tuna Baja

Villa Hermosa

Las Mercedes I

El Pino

Lugar: de la carrera 99 a la carrera 111, entre la calle 151 a la calle 168. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)



Chapinero

Las Acacias

Lugar: de la calle 70 a la calle 72 bis, por la carrera 1 (avenida Circunvalar). Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del jueves (24 horas)



Tunjuelito

Venecia

Venecia Occidental

Fátima

Muzú

San Vicente Ferrer

Lugar: de la avenida Boyacá a la avenida carrera 53, entre la avenida calle 45a sur a la avenida carrera 33. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)



Ciudad Bolívar

Santo Domingo

Santa Viviana Lugar: de la calle 67 sur a la calle 76s, entre la carrera 77c a la carrera 74b. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas).

Los Tres Reyes

El Mirador de la Estancia

Perdomo Alto

Espino I

Espino

Santo Domingo

San Antonio Mirador

Ismael Perdomo

Santa Viviana

Sierra Morena Lugar: de la calle 62g s a la diagonal 75c s, entre la carrera 77c a la carrera 73j con transversal 50. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)

Volador - hora: 10:00 a. m. - 6:00 p. m. (8 horas): Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella Del Sur, Central De Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín. Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A). El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, el Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar. La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.

Quiba - hora: 10:00 a. m. - 6:00 p. m. (8 horas): Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera, Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador. El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo

Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur. Afectaciones: De la diagonal 69a sur a la calle 83 sur, entre la carrera 18d a la carrera 18h De la calle 70t sur a la calle 82d sur, entre la carrera 18j a la transversal 27u. Hora: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. (8 horas).



Las labores incluyen empates de redes de acueducto, mantenimiento preventivo, cambio de hidrantes y válvulas, y cierres a terceros - crédito Freepik

Soacha

Nogal

Hogar del Sol

La Amistad

Bochica

La Toscana

La Cañada

Lugar: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19, entre la calle 21 a la calle 33a; de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19a, entre la calle 21 a la diagonal 33. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas).

Kennedy

Campo Hermoso

Patio Bonito

Patio Bonito II

Saucedal

Tairona

Lugar: de la avenida calle 6 a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 a la avenida carrera 89. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)



Rafael Uribe Uribe

Tunal

Lugar: de la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur. Hora: 7:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (27 horas)



Tunjuelito

Fátima

Lugar: de la calle 50b sur a la calle 51a sur, entre la carrera 36 sur a la transversal 44 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)



Jueves 27 de noviembre de 2025

Tunjuelito

Tunal Oriental

San Vicente Ferrer

El Carmen

Samore

Claret

Lugar: de la avenida carrera 24 a la avenida carrera 33, entre la avenida calle 56a sur a la avenida calle 44 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)



Soacha

El Barreno

Bosque de Tibanica

Tierra grande

Morella

Portal de San Ignacio

Terra Grande III Etapa 2

Terra Grande II Etapa 1

Alameda Tibanica

Arboleda

Terra Grande IV Etapa 2

Parque Residencial Loretto

C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II)

Terra luna

Easy

Magnolios

Alelies

Azaleas

Inst. Vendible Yerbabuena

Banco de Tierras

Parque

Centro de Victimas

Zona Verde 3

Hacienda Terreros

Área de Equipamientos

Centro Comercial Ventura Terreros

Cámbulos

Torres del Parque

Santa Rita

Tierra Alta

Terra Grande IV Etapa 3

Terra Grande IV Etapa 1

Terra Grande IV Etapa 4

Terra Grande III Etapa 3

Terra Grande III Etapa 1

Terra Grande II Etapa 3

Terra Grande II Etapa 2

Terra Grande II Etapa 4

Parque Tibanica

Lugar: de la carrera 4 a la carrera 25c este, entre la calle 33 a la calle 44. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)



Soacha tendrá cortes de agua en barrios como Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos y La España, entre otros - crédito Colprensa

Kennedy

Calandaima

Tocarema

Ipanema

Canal Américas

El Caracol

El Paraíso Kennedy

Galán

Galán Rural

Las Palmitas

Palmitas

Patio Bonito III

Primavera Kennedy

Riveras de Occidente

Riviera

Santa Marta

Tabatinga

Tierra Buena

Unir I Lugar: de la carrera 89 a la carrera 103, entre la calle 6 a la calle 38 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)

Bavaria

Lugar: de la calle 9 a la calle 12, entre la carrera 73 a la carrera 78. Hora: 10:00 a.m. - 10:00 a.m. del viernes (24 horas)Tipo de trabajo: cierre a terceros

Provivienda Oriental Lugar: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d Hora: 7:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (27 horas)

Hipotecho Occidental Lugar: de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71d a la carrera 72. Hora: 8:00 a. m. - 8:00 a. m. del viernes (24 horas)Tipo de trabajo: empates redes acueducto



Los Mártires

La Pepita

Voto Nacional

Lugar: de la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22. Hora: 8:00 a. m. - 8:00 a. m. del viernes (24 horas)



Sábado 29 de noviembre de 2025

Barrios Unidos

La Paz

Lugar: de la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del domingo (24 horas)Tipo de trabajo: empates redes acueducto

