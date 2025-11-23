Cortes de agua en Bogotá y Soacha: por obras varias zonas se quedarán sin el suministro por 24 horas del 25 al 29 de noviembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que, entre el marte 25 y el sábado 29 de noviembre de 2025, se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con la empresa, las intervenciones, orientadas a minimizar daños mayores en tuberías o accesorios de suministro, implicarán una suspensión temporal del servicio en varias zonas de Bogotá y Soacha. Para facilitar la consulta de los usuarios, la Eaab compartió el cronograma por días, localidades y barrios afectados.
Cortes del servicio de agua en Bogotá y Soacha del 25 al 29 de noviembre
Martes 25 de noviembre de 2025
Chapinero
- Las Acacias
- Lugar: de la calle 68 a la calle 70b, entre la carrera 2 este a la carrera 1. Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del miércoles (24 horas)
Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito
- Venecia
- Fátima
- Lugar: de la avenida calle 45a sur a la calle 52g sur, entre la avenida carrera 33 a la avenida carrera 53. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)
Bosa
- Bosa Centro
- Lugar: de la calle 58 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 80 a la carrera 82aHora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)
- Antonia Santos
- El Retazo
- Gran Colombiano
- Gran Colombiano I
- Humberto Valencia
- Islandia
- Laureles
- Palestina
- Paso Ancho
- San Pablo Bosa
- Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)
Soacha
- Ubaté
- San Juan de Ubaté
- Rincón de Ubaté
- San Marcos
- La España
- Parques del Sol
- Bosques de Cipi
- Cohabitar
- La Pradera
- El Paraíso
- La Florida
- Altos de La Florida
- Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)
Fontibón
- Ferrocaja Fontibón
- Puerta de Teja
- Lugar: de la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)
Miércoles 26 de noviembre de 2025
Suba
- Tuna Baja
- Villa Hermosa
- Las Mercedes I
- El Pino
- Lugar: de la carrera 99 a la carrera 111, entre la calle 151 a la calle 168. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)
Chapinero
- Las Acacias
- Lugar: de la calle 70 a la calle 72 bis, por la carrera 1 (avenida Circunvalar). Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del jueves (24 horas)
Tunjuelito
- Venecia
- Venecia Occidental
- Fátima
- Muzú
- San Vicente Ferrer
- Lugar: de la avenida Boyacá a la avenida carrera 53, entre la avenida calle 45a sur a la avenida carrera 33. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)
Ciudad Bolívar
- Santo Domingo
- Santa Viviana
- Lugar: de la calle 67 sur a la calle 76s, entre la carrera 77c a la carrera 74b. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas).
- Los Tres Reyes
- El Mirador de la Estancia
- Perdomo Alto
- Espino I
- Espino
- Santo Domingo
- San Antonio Mirador
- Ismael Perdomo
- Santa Viviana
- Sierra Morena
- Lugar: de la calle 62g s a la diagonal 75c s, entre la carrera 77c a la carrera 73j con transversal 50. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)
- Volador - hora: 10:00 a. m. - 6:00 p. m. (8 horas):
- Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella Del Sur, Central De Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín.
- Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A).
- El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, el Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar.
- La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.
- Quiba - hora: 10:00 a. m. - 6:00 p. m. (8 horas):
- Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera, Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador.
- El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo
- Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur. Afectaciones:
- De la diagonal 69a sur a la calle 83 sur, entre la carrera 18d a la carrera 18h
- De la calle 70t sur a la calle 82d sur, entre la carrera 18j a la transversal 27u. Hora: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. (8 horas).
Soacha
- Nogal
- Hogar del Sol
- La Amistad
- Bochica
- La Toscana
- La Cañada
- Lugar: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19, entre la calle 21 a la calle 33a; de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19a, entre la calle 21 a la diagonal 33. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas).
Kennedy
- Campo Hermoso
- Patio Bonito
- Patio Bonito II
- Saucedal
- Tairona
- Lugar: de la avenida calle 6 a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 a la avenida carrera 89. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)
Rafael Uribe Uribe
- Tunal
- Lugar: de la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur. Hora: 7:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (27 horas)
Tunjuelito
- Fátima
- Lugar: de la calle 50b sur a la calle 51a sur, entre la carrera 36 sur a la transversal 44 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)
Jueves 27 de noviembre de 2025
Tunjuelito
- Tunal Oriental
- San Vicente Ferrer
- El Carmen
- Samore
- Claret
- Lugar: de la avenida carrera 24 a la avenida carrera 33, entre la avenida calle 56a sur a la avenida calle 44 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)
Soacha
- El Barreno
- Bosque de Tibanica
- Tierra grande
- Morella
- Portal de San Ignacio
- Terra Grande III Etapa 2
- Terra Grande II Etapa 1
- Alameda Tibanica
- Arboleda
- Terra Grande IV Etapa 2
- Parque Residencial Loretto
- C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II)
- Terra luna
- Easy
- Magnolios
- Alelies
- Azaleas
- Inst. Vendible Yerbabuena
- Banco de Tierras
- Parque
- Centro de Victimas
- Zona Verde 3
- Hacienda Terreros
- Área de Equipamientos
- Centro Comercial Ventura Terreros
- Cámbulos
- Torres del Parque
- Santa Rita
- Tierra Alta
- Terra Grande IV Etapa 3
- Terra Grande IV Etapa 1
- Terra Grande IV Etapa 4
- Terra Grande III Etapa 3
- Terra Grande III Etapa 1
- Terra Grande II Etapa 3
- Terra Grande II Etapa 2
- Terra Grande II Etapa 4
- Parque Tibanica
- Lugar: de la carrera 4 a la carrera 25c este, entre la calle 33 a la calle 44. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)
Kennedy
- Calandaima
- Tocarema
- Ipanema
- Canal Américas
- El Caracol
- El Paraíso Kennedy
- Galán
- Galán Rural
- Las Palmitas
- Palmitas
- Patio Bonito III
- Primavera Kennedy
- Riveras de Occidente
- Riviera
- Santa Marta
- Tabatinga
- Tierra Buena
- Unir I
- Lugar: de la carrera 89 a la carrera 103, entre la calle 6 a la calle 38 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)
- Bavaria
- Lugar: de la calle 9 a la calle 12, entre la carrera 73 a la carrera 78. Hora: 10:00 a.m. - 10:00 a.m. del viernes (24 horas)Tipo de trabajo: cierre a terceros
- Provivienda Oriental
- Lugar: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d Hora: 7:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (27 horas)
- Hipotecho Occidental
- Lugar: de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71d a la carrera 72. Hora: 8:00 a. m. - 8:00 a. m. del viernes (24 horas)Tipo de trabajo: empates redes acueducto
Los Mártires
- La Pepita
- Voto Nacional
- Lugar: de la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22. Hora: 8:00 a. m. - 8:00 a. m. del viernes (24 horas)
Sábado 29 de noviembre de 2025
Barrios Unidos
- La Paz
- Lugar: de la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del domingo (24 horas)Tipo de trabajo: empates redes acueducto