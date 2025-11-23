Colombia

Cortes de agua en Bogotá y Soacha: por obras varias zonas se quedarán sin el suministro por 24 horas del 25 al 29 de noviembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado anunció intervenciones que buscan prevenir daños mayores en la infraestructura. Los sectores involucrados deberán estar atentos a los horarios establecidos

Guardar
Barrios de Chapinero, Rafael Uribe
Barrios de Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Bosa, Soacha y Fontibón figuran entre los sectores afectados por la suspensión del servicio de agua - crédito Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció que, entre el marte 25 y el sábado 29 de noviembre de 2025, se llevarán a cabo trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de agua en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la empresa, las intervenciones, orientadas a minimizar daños mayores en tuberías o accesorios de suministro, implicarán una suspensión temporal del servicio en varias zonas de Bogotá y Soacha. Para facilitar la consulta de los usuarios, la Eaab compartió el cronograma por días, localidades y barrios afectados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cortes del servicio de agua en Bogotá y Soacha del 25 al 29 de noviembre

Los trabajos de mantenimiento y
Los trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de acueducto buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de suministro - crédito Freepik

Martes 25 de noviembre de 2025

Chapinero

  • Las Acacias
    • Lugar: de la calle 68 a la calle 70b, entre la carrera 2 este a la carrera 1. Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del miércoles (24 horas)

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

  • Venecia
  • Fátima
    • Lugar: de la avenida calle 45a sur a la calle 52g sur, entre la avenida carrera 33 a la avenida carrera 53. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)

Bosa

  • Bosa Centro
    • Lugar: de la calle 58 sur a la calle 66 sur, entre la carrera 80 a la carrera 82aHora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)
  • Antonia Santos
  • El Retazo
  • Gran Colombiano
  • Gran Colombiano I
  • Humberto Valencia
  • Islandia
  • Laureles
  • Palestina
  • Paso Ancho
  • San Pablo Bosa
    • Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)

Soacha

  • Ubaté
  • San Juan de Ubaté
  • Rincón de Ubaté
  • San Marcos
  • La España
  • Parques del Sol
  • Bosques de Cipi
  • Cohabitar
  • La Pradera
  • El Paraíso
  • La Florida
  • Altos de La Florida
    • Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)

Fontibón

  • Ferrocaja Fontibón
  • Puerta de Teja
    • Lugar: de la carrera 86 a la carrera 95, entre la calle 22 a la calle 24. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del miércoles (24 horas)

La suspensión del servicio de
La suspensión del servicio de agua en Bogotá y Soacha se realizará en horarios de 24 horas, según el cronograma oficial de la Eaab - crédito Colprensa

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Suba

  • Tuna Baja
  • Villa Hermosa
  • Las Mercedes I
  • El Pino
    • Lugar: de la carrera 99 a la carrera 111, entre la calle 151 a la calle 168. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)

Chapinero

  • Las Acacias
    • Lugar: de la calle 70 a la calle 72 bis, por la carrera 1 (avenida Circunvalar). Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del jueves (24 horas)

Tunjuelito

  • Venecia
  • Venecia Occidental
  • Fátima
  • Muzú
  • San Vicente Ferrer
    • Lugar: de la avenida Boyacá a la avenida carrera 53, entre la avenida calle 45a sur a la avenida carrera 33. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)

Ciudad Bolívar

  • Santo Domingo
  • Santa Viviana
    • Lugar: de la calle 67 sur a la calle 76s, entre la carrera 77c a la carrera 74b. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas).
  • Los Tres Reyes
  • El Mirador de la Estancia
  • Perdomo Alto
  • Espino I
  • Espino
  • Santo Domingo
  • San Antonio Mirador
  • Ismael Perdomo
  • Santa Viviana
  • Sierra Morena
    • Lugar: de la calle 62g s a la diagonal 75c s, entre la carrera 77c a la carrera 73j con transversal 50. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)
  • Volador - hora: 10:00 a. m. - 6:00 p. m. (8 horas):
    • Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella Del Sur, Central De Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín.
    • Buenos Aires II, Monterrey, Republica de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A).
    • El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante, el Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar.
    • La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.
  • Quiba - hora: 10:00 a. m. - 6:00 p. m. (8 horas):
    • Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera, Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador.
    • El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo
  • Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur. Afectaciones:
    • De la diagonal 69a sur a la calle 83 sur, entre la carrera 18d a la carrera 18h
    • De la calle 70t sur a la calle 82d sur, entre la carrera 18j a la transversal 27u. Hora: 10:00 a.m. - 6:00 p.m. (8 horas).
Las labores incluyen empates de
Las labores incluyen empates de redes de acueducto, mantenimiento preventivo, cambio de hidrantes y válvulas, y cierres a terceros - crédito Freepik

Soacha

  • Nogal
  • Hogar del Sol
  • La Amistad
  • Bochica
  • La Toscana
  • La Cañada
  • Lugar: de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19, entre la calle 21 a la calle 33a; de la carrera 4 (Autopista Sur) a la transversal 19a, entre la calle 21 a la diagonal 33. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas).

Kennedy

  • Campo Hermoso
  • Patio Bonito
  • Patio Bonito II
  • Saucedal
  • Tairona
    • Lugar: de la avenida calle 6 a la calle 38 sur, entre la avenida carrera 86 a la avenida carrera 89. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)

Rafael Uribe Uribe

  • Tunal
    • Lugar: de la transversal 14 a la carrera 25a, entre la calle 42 sur a la calle 48c sur. Hora: 7:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (27 horas)

Tunjuelito

  • Fátima
    • Lugar: de la calle 50b sur a la calle 51a sur, entre la carrera 36 sur a la transversal 44 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del jueves (24 horas)

Jueves 27 de noviembre de 2025

Tunjuelito

  • Tunal Oriental
  • San Vicente Ferrer
  • El Carmen
  • Samore
  • Claret
    • Lugar: de la avenida carrera 24 a la avenida carrera 33, entre la avenida calle 56a sur a la avenida calle 44 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)

Soacha

  • El Barreno
  • Bosque de Tibanica
  • Tierra grande
  • Morella
  • Portal de San Ignacio
  • Terra Grande III Etapa 2
  • Terra Grande II Etapa 1
  • Alameda Tibanica
  • Arboleda
  • Terra Grande IV Etapa 2
  • Parque Residencial Loretto
  • C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II)
  • Terra luna
  • Easy
  • Magnolios
  • Alelies
  • Azaleas
  • Inst. Vendible Yerbabuena
  • Banco de Tierras
  • Parque
  • Centro de Victimas
  • Zona Verde 3
  • Hacienda Terreros
  • Área de Equipamientos
  • Centro Comercial Ventura Terreros
  • Cámbulos
  • Torres del Parque
  • Santa Rita
  • Tierra Alta
  • Terra Grande IV Etapa 3
  • Terra Grande IV Etapa 1
  • Terra Grande IV Etapa 4
  • Terra Grande III Etapa 3
  • Terra Grande III Etapa 1
  • Terra Grande II Etapa 3
  • Terra Grande II Etapa 2
  • Terra Grande II Etapa 4
  • Parque Tibanica
    • Lugar: de la carrera 4 a la carrera 25c este, entre la calle 33 a la calle 44. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)

Soacha tendrá cortes de agua
Soacha tendrá cortes de agua en barrios como Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos y La España, entre otros - crédito Colprensa

Kennedy

  • Calandaima
  • Tocarema
  • Ipanema
  • Canal Américas
  • El Caracol
  • El Paraíso Kennedy
  • Galán
  • Galán Rural
  • Las Palmitas
  • Palmitas
  • Patio Bonito III
  • Primavera Kennedy
  • Riveras de Occidente
  • Riviera
  • Santa Marta
  • Tabatinga
  • Tierra Buena
  • Unir I
    • Lugar: de la carrera 89 a la carrera 103, entre la calle 6 a la calle 38 sur. Hora: 10:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (24 horas)
  • Bavaria
  • Lugar: de la calle 9 a la calle 12, entre la carrera 73 a la carrera 78. Hora: 10:00 a.m. - 10:00 a.m. del viernes (24 horas)Tipo de trabajo: cierre a terceros
  • Provivienda Oriental
    • Lugar: de la avenida calle 8 sur a la calle 26 sur, entre la avenida carrera 68 a la carrera 71d Hora: 7:00 a. m. - 10:00 a. m. del viernes (27 horas)
  • Hipotecho Occidental
    • Lugar: de la calle 3 a la calle 8 sur, entre la carrera 71d a la carrera 72. Hora: 8:00 a. m. - 8:00 a. m. del viernes (24 horas)Tipo de trabajo: empates redes acueducto

Los Mártires

  • La Pepita
  • Voto Nacional
    • Lugar: de la avenida calle 6 a la calle 13, entre la carrera 14 a la carrera 22. Hora: 8:00 a. m. - 8:00 a. m. del viernes (24 horas)

Sábado 29 de noviembre de 2025

Barrios Unidos

  • La Paz
    • Lugar: de la calle 68 a la calle 63, entre la carrera 24 a la carrera 30. Hora: 9:00 a. m. - 9:00 a. m. del domingo (24 horas)Tipo de trabajo: empates redes acueducto

Temas Relacionados

Cortes de agua Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá Soacha Bogotá Mantenimiento preventivo Redes de acueductoColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Revelan varios errores del Gobierno Petro por querer reemplazar al petróleo y al gas: “Invierten sin obtener resultados”

Álvaro Martínez de Bourio, managing director & partner de la firma de consultoría BCG, dialogó con Infobae Colombia y adujo que “si nos concentramos únicamente en la sostenibilidad ambiental, podríamos poner en riesgo la seguridad energética y la asequibilidad”

Revelan varios errores del Gobierno

Alarma en García Rovira por regreso de grupos armados ilegales: exigen intervención ante amenazas y extorsiones

Campesinos y ganaderos denunciaron recorridos nocturnos de hombres armados en municipios de Santander, mientras crecen las extorsiones y la comunidad exige mayor protección de las autoridades ante el aumento de la inseguridad

Alarma en García Rovira por

Las películas favoritas del público en Prime Video Colombia

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las películas favoritas del público

Gustavo Petro defendió multicampos universitario en Cali tras críticas por antigüedad de la sede: “Lo más importante no son los edificios”

El mandatario explicó que la compra del inmueble permitirá a miles de estudiantes acceder a educación gratuita, tras cuestionamientos sobre el destino de los recursos asignados

Gustavo Petro defendió multicampos universitario

Documentalista colombiano Rodrigo Borda Daza reveló la realidad de los experimentos nucleares en Reino Unido: “Lo indefenso que está un ciudadano”

El ocultamiento de información, la persistencia de enfermedades y la lucha de los descendientes de las víctimas exponen la magnitud de los daños causados por la radiación

Documentalista colombiano Rodrigo Borda Daza
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: disidencias de las Farc

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Prime Video Colombia

Nicolás Arrieta protagonizó escándalo tras concierto de Blessd en Bogotá: se mostró alterado con la Policía

Polémica respuesta de una reina en Cartagena encendió las redes sociales al expresar su admiración por la dictadura venezolana: “Admiro a Maduro”

El divertido reto de Mariana Pajón y Vincent Pelluard: así vivieron juntos los desafíos del embarazo

Artistas de la música popular se solidarizan con la situación que afronta Giovanny Ayala con el secuestro de su hijo

Deportes

EN VIVO - Medellín vs.

EN VIVO - Medellín vs. Nacional: clásico Paisa en la fecha 2 de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Andrés Escobar pudo quedarse en Estados Unidos luego de que eliminarán a Colombia del Mundial de 1994: esta fue la revelación de un periodista

Así quedó el palmarés de campeones de la Copa Sudamericana tras el título de Lanus: Santa Fe, el único equipo colombiano

Esto se sabe sobre la posibilidad de entregar una tercera estrella al año en el fútbol colombiano

Bayern Múnich apelará la sanción a Luis Díaz en Champions League: “No fue un acto de violencia”