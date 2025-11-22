Colombia

Lina Arroyave reveló que el hijo que tiene con Kevin Roldán tuvo importante cirugía para que pueda caminar: estos son los detalles

La influenciadora compartió detalles de lo que ha vivido en las últimas semanas con Mathías después de un complejo procedimiento médico al que se tuvo que someter

Lina Arroyave comparte el valiente
Lina Arroyave comparte el valiente avance de su hijo Mathías tras una cirugía que le permitirá caminar - crédito @kevinroldankr @linaarroyave8/IG

El proceso médico que enfrenta Mathías, hijo de Lina Arroyave y el cantante Kevin Roldán, ha captado la atención en redes sociales tras la reciente publicación de la influenciadora, que compartió imágenes y detalles sobre los procedimientos a los que fue sometido el niño para poder caminar a sus diez años.

En los videos difundidos, Arroyave mostró a su hijo con yesos en ambas piernas, desplazándose en silla de ruedas por un centro médico, y relató el avance en el tratamiento: Nos van a quitar los yesos el día de hoy, te amo”.

La situación de salud de Mathías ha requerido intervenciones complejas, según explicó Lina Arroyave en sus redes sociales, ya que el niño fue sometido a una cirugía en los pies y a un estiramiento de tendones, procedimientos que buscaban permitirle caminar y mantenerse de pie sin dificultades.

Tras la operación, los médicos retiraron los yesos y colocaron botas ortopédicas, iniciando así una etapa intensiva de terapia física.

El inspirador proceso de Mathías, el hijo de Lina Arroyave y Kevin Roldán, emociona a la farándula colombiana - crédito @rechismes/IG

Le operaron los pies, estiramiento de tendones, hoy le retiraron los yesos, le pusieron botas, mucha terapia y a caminar, caminar, para que logre quedarse caminando por siempre”, detalló la influenciadora, subrayando la importancia de la rehabilitación en este proceso.

El camino hacia la recuperación no ha sido sencillo para la familia, pues Lina Arroyave reconoció que, tras la retirada de los yesos, Mathías debe afrontar un exigente proceso de adaptación para lograr caminar por sí mismo.

De aquí en adelante Mathi tiene que caminar y estar mucho de pie. Con ayuda de Dios vamos lográndolo”, expresó la modelo, quien también confesó que la experiencia ha sido difícil, pero que el amor de madre le ha dado la fortaleza y paciencia necesarias para acompañar a su hijo.

La historia de Lina Arroyave y Kevin Roldán ha sido seguida de cerca por la farándula colombiana porque la pareja, que mantuvo una relación durante varios años, terminó poco después del nacimiento de Mathías, sin ofrecer explicaciones públicas sobre los motivos de la ruptura.

Pero principalmente porque las dos celebridades han enfrentado un proceso legal relacionado con la custodia y el bienestar del niño, especialmente a raíz de los problemas de salud que se le detectaron.

Lina Arroyave revela los desafíos
Lina Arroyave revela los desafíos y esperanzas en la recuperación de Mathías, su hijo con Kevin Roldán - crédito @linaarroyave8/Instagram

La enfermedad que afecta a Mathías ha sido descrita por sus padres como “inexplicable”, ya que, según relató Lina Arroyave años atrás, los médicos no han logrado determinar su origen.

Solo Dios sabe qué es, porque hasta el momento nosotros no. Él siempre ha convulsionado mucho y, aunque gracias a Dios ya no lo hace tanto, ahora estamos en full terapias, eso es lo que le ha ayudado mucho a Mathías y también darle mucho amor”, manifestó la influenciadora respondiendo a sus seguidores en Instagram, haciendo referencia a los episodios recurrentes que ha experimentado su hijo y que han motivado la búsqueda de diferentes tratamientos y procedimientos médicos.

En otro momento, Lina había indicado que la situación de su hijo era complicada porque “tiene episodios, o sea, convulsiones por momento; entonces no es una enfermedad como tal, sino como algo que se puede controlar y en esas estamos, controlándolo".

Además, la creadora de contenido y modelo también explicó que su hijo con el cantante es muy poco lo que habla, es casi nulo, y que sus primeros pasos tardaron mucho más de lo normal en llegar, mientras que aseguraba que era una cuestión que había ocurrido después de su nacimiento, pues en el embarazo todo transcurrió con normalidad.

La lucha de Mathías, el
La lucha de Mathías, el hijo de Kevin Roldán y Lina Arroyave, por caminar, un caso que inspira en redes sociales - crédito @mathiasnewking/IG

En el vientre no tuve ningún problema, los controles siempre salieron perfectos. Nunca hubo algo que anunciara o diera indicios de esto”, afirmó la modelo.

Comienza implementación de grupos de

Tarjetas amparadas de Petro y

Denuncian irregularidades por parte del

Para el Metro de la

Exembajadores advierten sobre borrador que
Colegio se pronunció luego de

Colegio se pronunció luego de la polémica que se armó en Facatativá por grupo de estudiantes que se disfrazó de integrantes del ELN

Westcol reaccionó a la tiradera

Westcol reaccionó a la tiradera entre Pirlo y Blessd: explicó por qué no reacciona en vivo

Alejandro Restrepo recibió dura sanción

Alejandro Restrepo recibió dura sanción tras protagonizar pelea que provocó su expulsión en el Junior vs. Medellín

