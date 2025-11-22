Colombia

Jóvenes en Colombia podrán reemplazar servicio militar obligatorio por actividades de gestión del riesgo

Más de 400 participantes ya acceden a la opción de Servicio Social para la Paz, que permite cumplir la obligación militar colaborando en prevención de desastres, protección ambiental y apoyo comunitario en todo el país

La Ungrd impulsa un programa que otorga certificación equivalente a la libreta militar y experiencia laboral reconocida a los participantes - crédito Ungrd

El Servicio Social para la Paz comenzó a transformar la manera en que los jóvenes colombianos pueden cumplir con su obligación de servicio militar, al ofrecerles la posibilidad de participar en actividades de gestión del riesgo y cambio climático.

Esta alternativa, impulsada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), permite que los participantes obtengan una certificación equivalente a la libreta militar, experiencia laboral reconocida y un auxilio económico mensual que representa el ochenta por ciento del salario de un soldado regular.

“El Servicio Social para la Paz ofrece beneficios como la certificación equivalente a la libreta militar, formación en competencias, experiencia certificada de primer empleo, auxilio económico mensual y dotación”, explicó Ana Milena Prada, subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd.

El programa, que ya cuenta con más de 400 jóvenes en su primera generación, habilitó once modalidades distintas para quienes deseen optar por el Servicio Social para la Paz en lugar del servicio militar obligatorio.

“Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 25 años que quieran aportar en alguna de sus 11 modalidades: cultura, memoria, ambiente, comunidades étnicas y, por supuesto, gestión del riesgo y cambio climático”, dijo la funcionaria.

El Servicio Social para la Paz permite a jóvenes colombianos cumplir el servicio militar mediante actividades de gestión del riesgo y cambio climático - crédito Ungrd

“Desde la Ungrd, en la modalidad once, promoción de la educación y actividades sobre la gestión del riesgo de desastres y cambio climático, estamos acompañando a sesenta jóvenes de trece departamentos. Además, más de 400 jóvenes ya hacen parte del programa”, agregó la subdirectora.

Entre estas opciones se encuentran la alfabetización digital, el trabajo con víctimas, la promoción de políticas de paz, la protección del medio ambiente, la paz étnica y cultural, la protección de personas vulnerables, la reforma rural integral, la vigilancia del patrimonio cultural, la promoción de la educación y, de manera destacada, la gestión del riesgo y el cambio climático.

La Ungrd presentó el primer grupo de sesenta jóvenes que prestarán su servicio en la modalidad de gestión del riesgo y cambio climático.

Más de cuatrocientos jóvenes integran la primera generación del Servicio Social para la Paz en Colombia, con once modalidades disponibles - crédito Ungrd

Estos participantes colaborarán con entidades como la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, el Servicio Geológico Colombiano, Parques Nacionales Naturales y el Idiger, con el objetivo de fortalecer la prevención, preparación y reducción del riesgo de desastres en todo el país.

Su labor incluirá la orientación a comunidades sobre los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd), el apoyo al monitoreo comunitario y a los sistemas de alerta temprana, el fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo Escolar y la participación en procesos educativos en el Museo Magma de la Ungrd.

La cobertura geográfica de este primer grupo abarca ciudades como Sincelejo, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, Popayán, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, así como municipios de diferentes departamentos, entre ellos San Sebastián de Mariquita (Tolima), Puracé y Miranda (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Tierra Alta (Córdoba), Uribia (La Guajira), Funza (Cundinamarca), El Bagre (Antioquia) y La Uribe (Meta).

Al concluir su participación, los jóvenes recibirán un certificado que valida tanto la equivalencia con la libreta militar como la experiencia de primer empleo adquirida durante el servicio.

Sesenta jóvenes prestarán su servicio en gestión del riesgo y cambio climático, colaborando con entidades como la Cruz Roja y la Defensa Civil - crédito Ungrd

La iniciativa se desarrolla en la política de paz total del Gobierno nacional y surge como resultado de los acuerdos de paz de 2016, con el propósito de integrar a la juventud en tareas esenciales para la transformación social y la consolidación de una cultura de paz en Colombia.

La subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd explicó: “La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se suma a la implementación del Servicio Social para la Paz, una alternativa al servicio militar obligatorio que permitirá que las juventudes del país contribuyan a la construcción de paz y a la comprensión del riesgo de desastres desde sus comunidades".

“Si quieres contribuir a tu comunidad, proteger la vida y aprender haciendo, el Servicio Social para la Paz te está esperando”, dijo Ana Milena Prada, Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo - Ungrd", concluyó Ana Milena Prada.

