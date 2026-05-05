Colombia

Diana López Zuleta, hija de concejal asesinado en La Guajira, celebró condena contra ‘Kiko’ Gómez: “Casi la vida entera luchando por justicia”

La Corte Suprema de Justicia dictó una decisión definitiva tras décadas de un proceso impulsado por la periodista Diana López Zuleta, cuyo padre fue asesinado en 1997, y estableció la responsabilidad penal de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar en un solo caso de homicidio

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La Corte Suprema de Justicia ratifica la condena contra ‘Kiko’ Gómez por el homicidio de Luis López Peralta, tras 27 años de lucha judicial - crédito Germán Enciso/Colprensa
La Corte Suprema de Justicia ratifica la condena contra ‘Kiko’ Gómez por el homicidio de Luis López Peralta, tras 27 años de lucha judicial - crédito Germán Enciso/Colprensa

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez, por el homicidio de Luis López Peralta, concejal de Barrancas, La Guajira, resolviendo tras 27 años de litigio una causa que marcó la vida de la periodista Diana López Zuleta y sentando un precedente en el acceso a la justicia en Colombia.

En 1997, Luis López Peralta fue asesinado cuando su hija tenía apenas diez años. Desde entonces, Diana López Zuleta emprendió una batalla judicial que culminó en este fallo en firme, tras pasar por instancias que incluyeron la absolución de ‘Kiko’ Gómez en 2024 por parte de una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, decisión que motivó la interposición del recurso de casación y fue calificada como “corrupción” por la propia López Zuleta en declaraciones a Caracol Radio.

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Durante la entrevista en el programa 6AM W, la periodista expresó: “Ha quedado en firme el fallo condenatorio contra ‘Kiko’ Gómez por el homicidio de mi papá. Son muchos años, casi la vida entera, luchando porque haya justicia”.

El fallo de 168 páginas emitido por la Corte Suprema de Justicia generó en la familia de la víctima sentimientos encontrados. López Zuleta relató que, al conocer la noticia, solo pudo “llorar” y que todavía no logra procesar del todo lo ocurrido: “Siento que todavía no tengo las emociones claras... es un ramillete de emociones inexplicables, porque ha sido una lucha de enfrentar miedo, declarar a la Fiscalía, buscar abogados, asistir a juicios, soportar amenazas y burlas”.

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