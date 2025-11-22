Comienza implementación de grupos de WhatsApp del Distrito para la recolección de basuras en Bogotá

La Alcaldía afirmó que usarán los grupos de WhatsApp para informar a las comunidades los horarios en los que pasarán los carros de basura- crédito Sofía Toscano / Colprensa

Un nuevo sistema de comunicación directa con la ciudadanía a través de grupos de WhatsApp busca optimizar la recolección de basuras en Bogotá.

La estrategia, puesta en marcha por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), pretende que vecinos de cada barrio reciban información puntual sobre los horarios y detalles de las rutas recolectoras.

Según lo informado por la unidad de servicios públicos, el programa apunta a reducir la cantidad de residuos expuestos en las calles y fortalecer la colaboración entre administración y comunidad.

El modelo fue anunciado el 22 de noviembre de 2025 y será impulsado desde la administración local, invita a los ciudadanos a integrarse a grupos de WhatsApp organizados por barrios.

Además las autoridades implementarán sanciones a los ciudadanos que saquen sus basuras en horarios no establecidos - crédito Sofía Toscano/Colprensa

En estos espacios, la Uaesp transmitirá mensajes con horarios exactos de recolección, nombre y placa del camión recolector, y otros datos clave. De acuerdo con el comunicado que emitió la Alcaldía, con estos avisos se busca que las personas depositen los residuos en el momento preciso y eviten hacerlo después de que la ruta finaliza.

Este enfoque responde a una problemática frecuente en la capital: la presencia de basuras en vía pública durante varias horas fuera del horario programado.

Armando Ojeda, director de la Uaesp, declaró que “la ciudadanía necesita saber el momento exacto en el que pasa el carro de la basura. La situación especial de basuras en Bogotá se debe solucionar en un trabajo articulado entre la administración y su ciudadanía”.

En estos sectores se va a implementar el plan

Entre los primeros sectores donde se implementa el piloto del programa se encuentran El Laguito y Prado Veraniego (Suba), San Felipe (Barrios Unidos), Santadercito (Usaquén) y Los Libertadores (San Cristóbal).

En estas zonas, el personal de la Uaesp realizó una fase inicial de sensibilización puerta a puerta, invitando a los vecinos a sumarse a los grupos y explicándoles el funcionamiento del sistema.

La administración complementa este modelo con supervisión visual y seguimiento coordinado con las alcaldías y concesionarios, dos horas antes del inicio de las frecuencias de recolección.

Una de las estrategias en Bogotá es disminuir la exposición de basuras al aire libre - crédito @QuinteroCalle/X

Si una persona es detectada sacando los residuos antes del horario establecido, se le solicita que los retire hasta que el camión haga su recorrido.

La Uaesp destacó que este control adicional permite restringir el tiempo de exposición de la basura, lo cual se traduce en mayor limpieza y menor proliferación de focos de contaminación en los vecindarios.

La fase piloto continuará su despliegue en distintos barrios y se contemplan nuevos ajustes en función de los resultados observados tras la implementación. Actualmente, la Uaesp mantiene coordinación con las alcaldías locales y los cinco prestadores del servicio de aseo para el seguimiento del programa.

Camiones recolectores de basuras en Bogotá estrenarán tonada para alertar a la comunidad

Los camiones recolectores de basuras en Bogotá sumarán una tonada especial para indicar el momento exacto en que se deben sacar los residuos. Pronto, estos vehículos emitirán un sonido fácilmente reconocible, como parte de una estrategia para mejorar el manejo de residuos y fortalecer la cultura ciudadana, según informó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.

Armando Ojeda también explicó que la medida busca familiarizar a los ciudadanos con los horarios de recolección por sector e incentivar prácticas más responsables con el ambiente.

Regresa tonada o sonido a camiones recolectores de basura en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

La iniciativa incluirá la canción “Cumple Tu Cita”, promovida por la líder ambiental Mariana Melo, que enfatiza la importancia de la adecuada disposición de residuos y refuerza el mensaje con el tradicional sonido de campanas.

La administración capitalina también informó en su portal web que este proceso incluirá retroalimentación permanente a partir de la percepción y experiencia de la ciudadanía, lo que permitirá ajustar y consolidar futuras acciones para una gestión sostenible en la ciudad.