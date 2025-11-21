Colombia

Petro rectificó acusación que hizo contra Paloma Valencia sobre los ‘falsos positivos’: “Mi crítica es a su responsabilidad política”

El presidente tuvo que hacer la aclaración por orden del Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró en X que la senadora Paloma Valencia fue cómplice de falsos positivos - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro tuvo que rectificar afirmaciones que hizo en contra de la senadora y precandidata Presidencial Paloma Valencia, relacionadas con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Su rectificación obedece a lo ordenado en la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.

Rectifico y, por tanto, aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que “fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales””, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Petro publicó esa acusación en la red social en respuesta a una crítica que hizo la congresista del Centro Democrático, en relación con la petición que hizo Petro desde Nueva York al Ejército de Estados Unidos de no obedecer al mandatario Donald Trump. Valencia calificó la conducta del jefe de Estado como “bochornosa”.

Petro respondió responsabilizándola de haber sido cómplice de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, escribió Petro.

Gustavo Petro contestó a críticas
Gustavo Petro contestó a críticas de Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X

Luego de que el juzgado ordenara su rectificación, el presidente aclaró qué quiso decir con el señalamiento que hizo en contra de la congresista. Aseguró que en este caso no quiso vincularla penalmente con un delito, pero indicó que sí cree que Valencia tiene una responsabilidad política en los hechos.

“La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias (…). Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal”, precisó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroPaloma ValenciaFalsos positivosRectificaciónEjecuciones extrajudicialesColombia-Noticias

Más Noticias

Se conocen los videos de la presentación que tuvo el hijo de Giovanny Ayala en El Tambo, Cauca, antes de ser secuestrado

El cantante fue visto por última vez en una discoteca local antes de ser abordado por desconocidos. La policía sigue pistas sobre el paradero del joven, que ganó notoriedad en un concurso de televisión

Se conocen los videos de

Confirman condena de 32 meses contra el periodista Juan Fernando Barona por agredir a su pareja: el coautor del crimen también fue sancionado

El juez Efraín Bermúdez describió la evidente relación de dominación y superioridad física ejercida por los procesados contra la víctima

Confirman condena de 32 meses

Bucaramanga quedó “varado” en el aeropuerto El Dorado: en riesgo el partido contra Tolima por cuadrangulares de Liga BetPlay

El conjunto santandereano le pidió a la Dimayor una solución porque se habría afectado el periodo de descanso para los jugadores, pues tiene partido el sábado 22 de noviembre

Bucaramanga quedó “varado” en el

Emergencias por lluvias en Bogotá EN VIVO: Se registran inundaciones en varias zonas de la ciudad

Hasta el momento, el Sistema Integrado de Transporte no ha reportado afectaciones en sus servicios

Emergencias por lluvias en Bogotá

Dos colombianas serían la debilidad de Ryan Wedding, el nuevo Pablo Escobar que busca el FBI en el mundo

Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por información que permita la captura del canadiense que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno

Dos colombianas serían la debilidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cuatro tiros recibió el padre

Cuatro tiros recibió el padre Darío Valencia: reconstruyeron el crimen del sacerdote cuyo asesino fue extraditado a Colombia

Asesinaron a un canadiense en Medellín: el hombre era testigo federal en Estados Unidos y el FBI ofrece $6 millones de recompensa por los sicarios

JEP reveló cómo oficiales del Ejército habrían manipulado a la FAC para montar escenas de falsos positivos

En Jambaló, Cauca, piden que el Estado no los abandone tras asonada de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Agente reveló los secretos del bombardeo en el Guaviare que provocó la muerte de siete niños reclutados por las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Kevin James y Alan Ritchson

Kevin James y Alan Ritchson triunfan en Prime Video Colombia con esta película de comedia

Las series más vistas en Netflix Colombia para pasar horas frente a la pantalla

El top de las mejores series de Prime Video en Colombia

Sobrino de Shakira fue despedido de la gira de la barranquillera, este fue el motivo

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Bucaramanga quedó “varado” en el

Bucaramanga quedó “varado” en el aeropuerto El Dorado: en riesgo el partido contra Tolima por cuadrangulares de Liga BetPlay

Esta es la convocatoria de la selección Colombia femenina para la Liga de Naciones Conmebol: hay novedades

Un “tema contractual” fue la razón por la que Carlos Darwin Quintero eligió a Millonarios sobre Santa Fe

Luis Díaz recibe dura sanción en la Champions League con Bayern: le cobraron su expulsión ante el PSG

Bayern Múnich vs. Friburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 11 de la Bundesliga 2025-2026