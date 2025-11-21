Petro rectificó acusación que hizo contra Paloma Valencia sobre los ‘falsos positivos’: “Mi crítica es a su responsabilidad política”

El presidente Gustavo Petro aseguró en X que la senadora Paloma Valencia fue cómplice de falsos positivos - crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro tuvo que rectificar afirmaciones que hizo en contra de la senadora y precandidata Presidencial Paloma Valencia, relacionadas con la comisión de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Su rectificación obedece a lo ordenado en la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2025, proferida por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.

“Rectifico y, por tanto, aclaro, como dice el diccionario de la Academia de la lengua española, la afirmación que hice en esta red social el 29 de septiembre de 2025, en la que señalé que “fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales””, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Petro publicó esa acusación en la red social en respuesta a una crítica que hizo la congresista del Centro Democrático, en relación con la petición que hizo Petro desde Nueva York al Ejército de Estados Unidos de no obedecer al mandatario Donald Trump. Valencia calificó la conducta del jefe de Estado como “bochornosa”.

Petro respondió responsabilizándola de haber sido cómplice de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, escribió Petro.

Gustavo Petro contestó a críticas de Paloma Valencia - crédito @petrogustavo/X

Luego de que el juzgado ordenara su rectificación, el presidente aclaró qué quiso decir con el señalamiento que hizo en contra de la congresista. Aseguró que en este caso no quiso vincularla penalmente con un delito, pero indicó que sí cree que Valencia tiene una responsabilidad política en los hechos.

“La senadora Paloma Valencia era congresista al momento de los hechos y nunca se produjo su pronunciamiento cuando se hicieron públicas las denuncias (…). Mi crítica es a su responsabilidad política y no a su responsabilidad penal”, precisó.

En desarrollo...