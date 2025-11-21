Dos colombianas serían la debilidad de Ryan Wedding, el nuevo Pablo Escobar que busca el FBI en el mundo

Después de fracasar en las justas olímpicas, Wedding comenzó a traficar drogas - crédito ABC/Ofac

La vida de Ryan Wedding fácilmente podría ser el tema principal de una película de Hollywood, puesto que paso de representar a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno, a ser considerado por el FBI como el nuevo Pablo Escobar.

Precisamente, en las justas olímpicas de 2002, que se llevaron a cabo en Salt Lake City, Weidding no tuvo el mejor rendimiento y con ello comenzó el declive de su carrera, puesto que las autoridades afirman que comenzó a traficar con drogas después de ese evento.

Desde entonces, el canadiense construyó un emporio del narcotráfico, en el que se la ha vinculado con varios asesinatos en Ontario, en donde es conocido como “El Jefe” y se estima que logró mover hasta 60 toneladas de droga al año.

En 2009 Wedding fue condenado en ausencia a 12 meses de prisión al ser declarado culpable de los cargos de conspiración y distribución de narcóticos, en ese momento no se tenía conocimiento de su importancia en Colombia y México, que incluye alianzas con estructuras como el cartel de Sinaloa.

Los últimos registros fotográficos que se han logrado de Wedding, que ahora luce su cabello corto - crédito FBI

Debido a que no se tiene conocimiento sobre su paradero, el FBI ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información relevante que permita su captura.

A la par, investigadores norteamericanos siguen buscando al canadiense que ha sido comparado con los peores capos de los 80, incluyendo a Pablo Escobar y “El Chapo” Guzmán.

En Colombia, además de ser narcotraficante, se conoció que Wedding ordenó el asesinato de Jonathan Christopher Acevedo García, testigo en un proceso en el que iban a ser involucrados cercanos al canadiense en Medellín.

Sobre ese crimen, BBC reveló que el asesinato provocó que las autoridades comenzarán a buscar a los nexos de Wedding en Colombia, lo que incluyó un operativo en octubre de 2024 en el que cayeron Carlos Alberto Peña Goyeneche y de Felipe Andrés Puccetti Iriarte.

Dos colombianas podrían ser claves en la cacería del FBI contra Wedding

Dos colombianas son claves en la búsqueda del nuevo Pablo Escobar - crédito OFAC

El medio citado informó que Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Acuña Macías, de nacionalidad colombiana, podrían ser piezas claves en los operativos con los que Estados Unidos busca neutralizar al nuevo Pablo Escobar.

Al respecto, mencionan que Valoyes Flórez sería la encargada de dirigir una red de prostitución que trabaja con figuras de alta importancia en México, pero antes de ello habría ayudado en el homicidio de Jonathan Christopher Acevedo García en Medellín, por lo que se presume que tendría una relación cercana con el canadiense.

Por estos hechos, la colombiana fue acusada por el Tribunal de Distrito Central de California, en Estados Unidos, por los crímenes de conspiración para poseer y distribuir cocaína, cometer asesinato, blanquear activos ilícitos y manipular testigos.

La otra colombiana mencionada sería clave en la organización de Wedding, puesto que tendría la labor de recibir dinero del narcotráfico de manera constante y de ayudar al canadiense a conocer y filtrar información sobre sus rivales en el mercado del narcotráfico.

Así opera la red de narcotráfico de Wedding

Wedding se ha convertido en uno de los criminales más buscados en el mundo - crédito (@/FBIMostWanted)

En una rueda de prensa registrada en Estados Unidos, las autoridades informaron que se estima que Wedding está siendo protegido por el cartel de Sinaloa, que es considerado una organización terrorista por el Gobierno Trump.

Esta alianza hace que el canadiense tenga acceso a armas de logística y pueda mantenerse libre en zonas que son comandadas por la estructura criminal de México.

Funcionarios afirmaron que Wedding logró tener una estrecha relación con Edgar Vásquez Alvarado, más conocido como “El General”, un expolicía mexicano que se encargó durante varios años de la protección del canadiense.

Precisamente, México es la sede de la mayoría de negocios ilícitos de Weddind, que formó varias empresas fachada a nombre de terceros, que utilizó para lavar los activos que le generó el narcotráfico, principalmente en Los Ángeles, en donde se distribuía la droga que comercializaba en Ontario y otras ciudades de Canadá.