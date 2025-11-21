Colectivo denunció presunta “retención ilegal” de un menor de edad por parte del Estado: se desconoce su estado de salud

El menor de edad fue retenido después de ser capturado en una operación militar. Los hechos se presentaron el 1 de octubre de 2025 - crédito Ministerio de Defensa/Europa Press

Por medio de un comunicado, el Colectivo Justicia Racial denunció la presunta “retención ilegal” de un menor de edad por parte del Estado colombiano. La organización está representando a la familia Vilches y al menor afectado.

“La organización se ve en la obligación de sacar este comunicado porque hay menores heridos y retenidos por la Fuerza Pública”, indicó el CEO del colectivo y candidato al Senado por el Pacto Histórico Alí Bantú Ashanti.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con la comunicación emitida, el menor de edad en cuestión (L.C.A.V.) permanecería retenido ilegalmente por el Estado colombiano desde el 1 de octubre de 2025. El joven fue capturado por las autoridades en medio de una operación militar adelantada entre Puerto Santander y Mirití-Paraná.

La familia del menor desconoce el paradero del menor y en qué condiciones se encuentra. Por ahora se tiene certeza de que no está bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

“A la fecha, no se ha informado sobre su estado de salud, ubicación o instancia jurídica. Asimismo, no ha sido puesto a disposición del Icbf, como exige la ley para la protección inmediata de niños, niñas y adolescentes”, precisó el colectivo.

Aunado a ello, la organización denunció que funcionarios de Naciones Unidas han ingresado a territorios rurales buscando a familiares de los menores víctimas de un bombardeo. Al parecer, los allegados de los niños, niñas y adolescentes fueron revictimizados, y ahora enfrentan presiones y temor, mientras enfrentan el duelo por la muerte de los menores.

“Estas intervenciones ocurren justo después de las acciones judiciales interpuestas y de la admisión para que el Estado entregue la información pertinente sobre el menor sobreviviente, cuyo paradero es desconocido”, aclaró.

En desarrollo…