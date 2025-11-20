Colombia

Vicky Dávila cuestionó Martín Santos y revive polémicas sobre Juan Manuel Santos: “Espero que su papá, un día caiga y pague”

La precandidata presidencial instó a que Juan Manuel Santos responda ante la justicia por Odebrecht, por una respuesta a Martín Santos que reavivó debates sobre responsabilidades en Gobiernos anteriores

Vicky Dávila se despachó contra
Vicky Dávila se despachó contra el hijo del expresidente Juan Manuel Santos

La periodista Vicky Dávila hizo un fuerte pronunciamiento dirigido a Martín Santos, tras una publicación que hizo el hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, donde compartió un artículo que reseña la campaña política de la periodista.

A través de su cuenta en X, Dávila envió un mensaje directo: “Martín Santos, no se alegre mucho, nada está escrito y lo que sí no tiene futuro es el PETROSANTISMO…”.

En su declaración, la comunicadora agregó: “Eso sí, espero que su papá, Juan Manuel Santos, un día caiga y pague por Odebrecht y su reelección”.

El comentario se produjo en el marco de debates digitales sobre la coyuntura política de Colombia y los vínculos entre diversos actores políticos.

La precandidata Vicky Dávila expresó su postura tras recientes mensajes publicados por Martín Santos, quien con frecuencia participa en discusiones sobre la política nacional a través de redes sociales.

La referencia al denominado “Petrosantismo” y la mención al escándalo de Odebrecht reavivaron comentarios en plataformas digitales sobre las investigaciones que involucran a figuras de alto perfil en Colombia.

Vicky DávilaMartín SantosJuan Manuel SantosHijo del expresidente Juan Manuel SantosColombia-Noticias

