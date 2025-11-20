Vicky Dávila cuestionó Martín Santos y revive polémicas sobre Juan Manuel Santos: “Espero que su papá, un día caiga y pague”

Vicky Dávila se despachó contra el hijo del expresidente Juan Manuel Santos - crédito Montaje Infobae

La periodista Vicky Dávila hizo un fuerte pronunciamiento dirigido a Martín Santos, tras una publicación que hizo el hijo del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, donde compartió un artículo que reseña la campaña política de la periodista.

A través de su cuenta en X, Dávila envió un mensaje directo: “Martín Santos, no se alegre mucho, nada está escrito y lo que sí no tiene futuro es el PETROSANTISMO…”.

En su declaración, la comunicadora agregó: “Eso sí, espero que su papá, Juan Manuel Santos, un día caiga y pague por Odebrecht y su reelección”.

El comentario se produjo en el marco de debates digitales sobre la coyuntura política de Colombia y los vínculos entre diversos actores políticos.

La precandidata Vicky Dávila expresó su postura tras recientes mensajes publicados por Martín Santos, quien con frecuencia participa en discusiones sobre la política nacional a través de redes sociales.

La referencia al denominado “Petrosantismo” y la mención al escándalo de Odebrecht reavivaron comentarios en plataformas digitales sobre las investigaciones que involucran a figuras de alto perfil en Colombia.