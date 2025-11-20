Colombia

Suspenden soporte técnico del helicóptero presidencial por la inclusión del mandatario en la Lista Clinton

Leonardo Helicopters subrayó que ya activó los procedimientos requeridos y estableció los contactos para gestionar la autorización necesaria de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)

Suspenden soporte del helicóptero del
Suspenden soporte del helicóptero del presidente Gustavo Petro por sanción de la Ofac - crédito Fuerza Aérea Colombiana

La suspensión temporal del soporte técnico al helicóptero S/N 31900 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha sido comunicada oficialmente por Leonardo Helicopters, filial de Agusta Westland Philadelphia Corporation, en una carta dirigida al teniente coronel Erwin Sierra, comandante del Grupo Técnico Catam.

El motivo de esta decisión, según la empresa, responde a “recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos”, lo que obliga a la compañía a detener “todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, según informó Alberto Herrera, gerente de Soporte al Cliente para Sudamérica de Leonardo Helicopters, en la misiva oficial.

La compañía subrayó que esta medida “se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales”. Herrera enfatizó que “en ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC”, reafirmando la voluntad de la empresa de mantener la cooperación con la fuerza aérea colombiana.

En el mismo documento, Leonardo Helicopters aseguró que “ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente”.

Además, la empresa anticipó que, “en caso de requerirse información adicional para facilitar esta gestión, nos estaremos comunicando con su equipo”, mostrando disposición para colaborar en la agilización del trámite.

La carta concluyó con un mensaje de agradecimiento y una reiteración del compromiso institucional: “Agradecemos sinceramente su comprensión y paciencia mientras avanzamos en este proceso regulatorio, y reiteramos nuestro compromiso con los más altos estándares de cumplimiento y cooperación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana”, afirmó Herrera en la comunicación oficial de Leonardo Helicopters.

