Colombia

Petro volvió a hablar de reelección, en medio de fuertes temores por su permanencia en el poder: “Decían que me quedaría como dictador”

El presidente de la República, en la conmemoración de los 94 de la Casa Militar, le salió al paso a las afirmaciones que lo asocian con un supuesto deseo de “atornillarse” en la Casa de Nariño más allá del 7 de agosto de 2026

El presidente Gustavo Petro participó
El presidente Gustavo Petro participó en la conmemoración de los 94 años de la Casa Militar - crédito Presidencia

En la ceremonia que conmemoró los 94 años de la Casa Militar, el presidente de la República, Gustavo Petro, abordó de manera directa las especulaciones sobre una posible reelección y reflexionó sobre el rumbo de Colombia tras su gobierno. Desde la plaza de Armas de la Casa de Nariño, el mandatario utilizó el acto para desmentir rumores y reafirmar su visión de país, en un discurso que estuvo marcado por la autocrítica de sus actuaciones y el agradecimiento a sus funcionarios.

Al referirse a las versiones que lo señalaban de buscar perpetuarse en el poder, Petro fue enfático y desestimó aquellas versiones en las que se empezó a especular sobre cuáles serían sus intenciones; alimentadas, en gran parte, por sectores de oposición, al referirse a propuestas como la implementación de una asamblea constituyente en el país y hacer cumplir, según él, lo dispuesto en la Constitución de 1991.

“Ya vamos finalizando este Gobierno, cuando entré había un sector por ahí que decía que me iba a quedar aquí como un dictador y dele que dele, todos los días repetían lo mismo, y fíjense que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas”, expresó el jefe de Estado, al remarcar que su mandato concluirá el 7 de agosto de 2026, tal como lo establece la Carta Magna para el cargo presidencial y tras cerrarse la posibilidad de prolongar el mandato desde 2015.

El presidente dedicó parte de su intervención a reconocer la labor de quienes integran la Casa Militar, resaltando el papel de protección que cumplen en su entorno inmediato. “El tema de esta reunión es que el actual presidente de la República de Colombia, también agredido, calumniado permanentemente, les agradece a ustedes el trabajo que hacen, civiles, militares, miembros de la policía, hombres y mujeres de diferentes rangos en esta casa", indicó.

En ese sentido, el primer mandatario agradeció por la seguridad que se le ha brindado desde esta dependencia como jefe de Estado. “(El presidente) les agradece por cuidarme porque al final esa es la función de la casa militar, cuidarme; a veces yo no me dejo cuidar tanto, pero les agradezco de todas maneras el esfuerzo”, expresó Petro, en un gesto de gratitud hacia su equipo de seguridad, a 260 días del final del mandato presidencial.

En desarrollo...

