Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores al confesar que se sometió a una nueva cirugía plástica: “Me dolía mucho la espalda, estaba encorvada”

La reciente transformación física de Andrea Valdiri ha generado interés entre sus seguidores, quienes han sido testigos de los cambios que la influencer ha compartido en sus redes sociales.

Esa decisión de someterse a una nueva intervención quirúrgica no solo responde a motivos estéticos, sino también a una búsqueda de bienestar físico y comodidad, como ella misma explicó a través de su cuenta de Instagram, donde suma casi diez millones de seguidores.

En un video publicado desde su casa, Andrea Valdiri apareció completamente fajada y detalló el procedimiento al que se sometió. La creadora de contenido relató que el tamaño de su busto anterior le generaba molestias físicas:

“Mucha gente me dijo: ‘Después que te adelgazaste, ¿tú qué te hiciste en los senos, Valdiri?’", contó la influencer en sus historias.

La barranquillera explicó que, tras un proceso de pérdida de peso y entrenamiento intenso para su participación en Stream Fighters 4, el volumen de su busto se volvió incompatible con su nueva contextura.

“Yo estaba en 36 D, yo dije: ‘No, yo no puedo llevar ese teterío, porque me duele la espalda’. Un cucharón, así en cortada. Y me pasé a 32, de quinceañera”, afirmó Andrea Valdiri en Instagram.

La intervención no solo buscó reducir el tamaño, sino también evitar cicatrices visibles, una preocupación que la influenciadora transmitió a su cirujano.

“Mi cirugía, hermana, no tiene raja por ningún lado, porque yo le dije: ‘Cuidadito, Soto, que yo no quiero esa T. Tú te la ingenias, no sé, pero el profesional aquí eres tú’”, relató Valdiri, subrayando la importancia que le dio a la técnica empleada.

Para lograr este resultado, el especialista optó por colocar hilos internos, una solución que, según la propia Valdiri, solo se hace evidente cuando estira la zona intervenida: “Entonces los hilos los tengo por dentro. Aquí, cuando yo estire, lo van a notar”, explicó la influenciadora.

El cambio físico de Andrea Valdiri ha sido ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado el rejuvenecimiento de su imagen y han recordado la apariencia que tenía en sus primeros años en las plataformas digitales.

La influenciadora, por su parte, continúa enfocada en mantener hábitos saludables, combinando ejercicio regular y una alimentación equilibrada. Entre los comentarios más destacados están: “Algo que muchas queremos hacer y es reducirnos el tamaño porque se hacen incómodos para muchas cosas”; “ella se ve hermosa, de hecho, rejuveneció”; “lo que puede influir una nueva pareja”, entre otros.

Además de su faceta como creadora de contenido, Valdiri sigue compartiendo aspectos de su vida personal, como su maternidad junto a sus hijas Isabella y Adhara, y su relación con el empresario Juan Daniel Sepúlveda, quien la ha acompañado en momentos clave de su trayectoria.

La barranquillera también se encuentra inmersa en nuevos proyectos, mientras mantiene el contacto constante con sus millones de seguidores, quienes siguen de cerca cada etapa de su evolución.