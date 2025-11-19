Colombia

Valentina Ferrer, pareja de J Balvin, no ha podido salir de Estados Unidos en un año: esta es la razón

La modelo argentina compartió cómo la imposibilidad de salir del país americano ha transformado su rutina familiar y profesional, obligándola a reinventarse y a encontrar apoyo en otros espacios

Valentina Ferrer se sincera sobre
Valentina Ferrer se sincera sobre el año que cambió su vida por la espera de la Green Card en Estados Unidos - crédito @valentinaferrer/IG

La imposibilidad de Valentina Ferrer para salir de Estados Unidos durante casi un año ha marcado un cambio significativo en su vida personal y profesional.

La modelo argentina, pareja del cantante J Balvin, ha enfrentado esta restricción debido a la espera de su Green Card, un proceso que le ha impedido acompañar al artista en compromisos internacionales y visitar a su familia en Argentina, según relataron el paisa y su esposa.

El impacto de esta situación se hizo especialmente visible cuando J Balvin compartió en su cuenta de Instagram un video en el que ambos esperaban a su hijo Río a la salida del colegio en Nueva York.

En esa ocasión, el cantante anunció su inminente viaje a Medellín, donde tiene previsto un concierto el 29 de noviembre, y explicó la ausencia de Valentina.

J Balvin revela la emotiva ausencia de Valentina Ferrer en su concierto de Medellín: “Ese concierto sin la mujer no es lo mismo” - crédito @maricelaortiz1433/tiktok

Estamos esperando a Río que salga del colegio. Yo ya voy pa’ Medallo. ¡Mmm! Y no le ha llegado la Green Card (señala a Valentina). Ese concierto sin la mujer no es lo mismo", dijo J Balvin en una historia de Instagram.

El propio artista reconoció la importancia de la presencia de su pareja en estos momentos, provocando una reacción emotiva en Ferrer, quien intentó ocultar las lágrimas ante la cámara.

La modelo, al retomar el video en sus redes sociales, compartió la dificultad emocional que le ha supuesto esta espera.

“Trato de llevarlo con la mejor actitud, pero lloro, obvio. Ya casi un año sin poder salir del país y ahora en este momento tan importante”, manifestó Ferrer, indicando que esta situación ha alterado la dinámica habitual de la familia, que solía viajar con frecuencia a Argentina y Colombia.

Durante un evento en Miami organizado por Tiffany & Co., Valentina Ferrer profundizó en cómo este año ha sido distinto a los anteriores y mencionó cuáles son las actividades que está realizando diferentes.

Valentina Ferrer encuentra refugio en
Valentina Ferrer encuentra refugio en TikTok y la familia durante su año más difícil lejos de Argentina - crédito Valentina Ferrer / Instagram

Fue un 2025 muy diferente a lo que estoy acostumbrada, porque como muchos saben, mis mejores amigos saben, estoy haciendo mis papeles de Green Card, entonces no he podido salir del país”, explicó la modelo a ¡HOLA! Américas.

Ferrer describió la experiencia como extraña, ya que, a pesar de residir en un país tan grande como Estados Unidos, la imposibilidad de visitar su país natal o desplazarse a otros destinos latinoamericanos ha supuesto un cambio relevante en su rutina.

Ha sido como raro, porque uno dice: ‘Estás en Estados Unidos, es enorme’, pero no poder ir al país de uno, no poder ir a otros países latinos, como ir a visitar a tu familia, sí, es diferente, es extraño”, detalló Ferrer en medio del evento.

La imposibilidad de viajar también ha afectado su carrera profesional, ya que no ha podido trabajar en los lugares habituales.

“O trabajar en los lugares donde uno trabajaba mucho también. He tenido muchos cambios, pero siento que ha sido un año en donde tuve muchos cambios en muchas cosas”, compartió la modelo.

La Green Card retrasa los
La Green Card retrasa los planes de Valentina Ferrer y J Balvin - crédito Reuters

Ante este escenario, Ferrer ha encontrado en las redes sociales, especialmente en TikTok, un espacio de distracción y conexión.

Como que me metí en mi vida de TikTok y empecé a disfrutar en TikTok y empecé a recibir ese cariño con todas las mujeres, como que nos entendemos, nos reímos juntas y en todos esos momentos como difíciles, como que tuve ese lado de poderme distraer y compartir y ver algo diferente que me sirvió mucho”, relató Ferrer, subrayando el apoyo constante de su familia, su pareja y su hijo.

De cara a las festividades de Navidad y Año Nuevo, Valentina Ferrer aprovechó el espacio para expresar su gratitud por el bienestar de sus seres queridos.

Yo creo que tengo que estar agradecida por la familia que tengo, por mi hijo que está saludable, todos están saludables. Sí, siempre agradecer eso. Como poder tener toda tu gente alrededor saludable y poder disfrutarlas es lo más importante. Tener ese de calidad y de poder ver felices al otro y ver crecer feliz a mi hijo y todo”, afirmó.

En cuanto a sus aspiraciones personales, Ferrer reconoció que ha cumplido sus mayores sueños: “Siempre mi sueño fue ser mamá. Era (tener) a mi hijo, y siempre me gustó mucho la parte del modelaje, siempre me gustó como ser vocera de mujeres”, compartió.

