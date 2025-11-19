Tres hombres denuncian que fueron drogados, desnudados y robados por mujeres que conocieron en un bar de Bogotá tras aceptar encuentro sexual

Tres hombres fueron drogados y robados en un bar de Bogotá - crédito Colprensa

La noche que prometía diversión para tres amigos en Bogotá terminó en una amarga experiencia marcada por el robo y la incertidumbre. Tras un encuentro casual en un bar del norte de la ciudad, los jóvenes conocieron a tres mujeres con quienes compartieron bebidas y conversaciones animadas en el establecimiento.

La velada, que parecía inofensiva, derivó en una invitación a un motel en la localidad de Chapinero, donde la situación cambió radicalmente.

Según relató una de las víctimas a Noticias Caracol, la propuesta de las mujeres fue directa: “Las chicas nos dijeron que qué íbamos a hacer, que si queríamos vivir una experiencia sexual con ellas, que no pasaba nada, que fuéramos”.

El joven recuerda que, a partir de ese momento, comenzó a experimentar lagunas mentales y solo tiene imágenes fragmentadas de su llegada al motel. En la habitación, la atmósfera se mantuvo relajada.

Los seis compartieron más bebidas, participaron en juegos y hasta recibieron masajes, según la reconstrucción de los hechos realizada por el medio. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los dos amigos despertaron solos, desnudos y sin dinero. Las mujeres habían desaparecido, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también el acceso a sus cuentas bancarias.

Grupo de hombres decidió compartir con mujeres que no conocía en un bar de Bogotá y terminaron drogados y robados - crédito Secretaría de Seguridad Bogotá

El impacto económico fue considerable. El afectado detalló que esa semana había adquirido un iPhone 17 Pro Max y que, tras el incidente, detectó movimientos irregulares en sus cuentas de Banco Davivienda y Banco Bancolombia. “En el Banco Davivienda me hurtan cerca de $50 millones. En el Banco Bancolombia hurtan aproximadamente $1.900.000 y $500 mil que llevaba en efectivo”, explicó la víctima.

La incertidumbre sobre cómo se perpetró el robo persiste. Los jóvenes no logran precisar el momento en que les suministraron la sustancia que los dejó inconscientes. Solo recuerdan haber perdido el conocimiento y despertar en condiciones vulnerables. Además del robo material, surgieron dudas sobre el proceder de las entidades financieras.

Los jóvenes no logran precisar el momento en que les suministraron la sustancia que los dejó inconscientes - crédito redes sociales

El afectado cuestionó los protocolos de seguridad de los bancos, señalando: “Cómo empiezan a haber transacciones cuando entre los bancos hay unos topes para hacer esas transferencias y más aún cuando no es habitual ya hacer ese tipo de transferencias. Entonces, también me llama la atención la, la posición del banco, sus, sus filtros de seguridad frente a esa gran suma de dinero que, que fue transferida desde mis cuentas bancarias”.

El caso deja en evidencia la vulnerabilidad de quienes, en busca de una noche diferente, terminan siendo víctimas de delitos que combinan el uso de sustancias para anular la voluntad y sofisticadas maniobras para vaciar cuentas bancarias.

El periodista alertó a sus contactos - crédito Montaje Infobae (Colprensa/FoodTech)

Una mujer denunció que fue víctima de un atraco en un exclusivo sector de Bogotá

La advertencia sobre robos con escopolamina en Bogotá, difundida en redes sociales, conmocionó a usuarios luego de que una joven relatara el episodio vivido junto a su mejor amigo en el bar Casa Matilde, en la zona rosa de la ciudad. La mujer afirmó que ambos recuperaron la conciencia en diferentes sectores de Bogotá, sin pertenencias y tras horas de total desorientación.

Su testimonio, difundido mediante la cuenta de Instagram Colombia Oscura, describe con detalle los hechos ocurridos la noche del 10 de octubre de 2025. Según la joven, ella y su grupo de amigos acudieron al establecimiento cerca de las 10:30 p. m. Pidieron una botella de aguardiente, pero poco después uno de los acompañantes manifestó malestar y se marchó. Más tarde, la novia de ese amigo presentó síntomas similares y decidió retirarse también.

Una ciudadana narró el terror que vivió después de ser drogada en un bar - crédito @colombiaoscura_/IG

La víctima sostuvo que ni ella ni su amigo bebieron en exceso, remarcando: “Ninguno de los dos alcanzó un nivel de embriaguez que justificara la pérdida total de memoria y conciencia”. Detalló que ambos suelen salir y consumir alcohol, por lo que les resultó extraño el abrupto vacío en su recuerdo.

En el audio divulgado por la citada cuenta, la denunciante relató el momento en que recuperó la lucidez: “Cuando vuelvo en mí estoy en un parque, caminando rápido con mi amigo, pero robados”. Ninguno sabe cómo abandonaron el bar, en qué momento ingresaron a un vehículo o perdieron sus objetos personales.

Más adelante, la joven manifestó que despertó con las uñas cortadas y rastros de sangre, un indicio que sugiere la posibilidad de un forcejeo durante el incidente. Tanto ella como su acompañante terminaron en diferentes puntos: la denunciante se encontró en un parque cerca de Salitre y la Avenida Boyacá, mientras el joven recobró el sentido en la casa de su pareja.

Ambos perdieron dinero y pertenencias tras el episodio. El relato ha generado preocupación respecto al uso de escopolamina —también conocida como burundanga— para cometer delitos en establecimientos nocturnos de Bogotá, reabriendo el debate sobre la vulnerabilidad de quienes asisten a estos lugares.