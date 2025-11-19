Colombia

Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura presidencial para el 2026 y descartó ser candidato del ‘petrosantismo’: “Eso no existe”

El exministro del Interior lanzó oficialmente su aspiración presidencial tras la restitución de la personería de su partido En Marcha, y subrayó que su liderazgo será moderado y basado en consensos

Guardar
Cristo enfatizó la construcción de
Cristo enfatizó la construcción de consensos y la unidad nacional frente a los desafíos sociales y de seguridad del país - crédito Juan Fernando Cristo/X

El exministro Juan Fernando Cristo confirmó su regreso al escenario político nacional al anunciar oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026, luego de que la Corte Constitucional restituyera la personería jurídica de su partido, En Marcha.

La decisión judicial, tomada seis días antes del lanzamiento de su aspiración, habilitó al movimiento para participar plenamente en los próximos comicios y otorgar avales a sus candidatos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el acto de proclamación, Cristo destacó la necesidad de un liderazgo experimentado y alejado de la improvisación, el populismo y el autoritarismo.

“Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo. El momento exige un liderazgo con experiencia en lo público y capacidad para construir acuerdos y resultados concretos. Después de varios meses de reflexiones y de dialogar con campesinos, trabajadores, empresarios, mujeres, afros, indígenas y jóvenes por todo el territorio nacional, quiero anunciar la decisión de aspirar a la Presidencia de la República”, afirmó.

El exministro del Interior, quien ha ocupado cargos clave en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, subrayó que la democracia colombiana enfrenta una etapa de polarización y radicalización que demanda sensatez y moderación.

El precandidato aseguró que su
El precandidato aseguró que su propuesta de liderazgo busca mantener el espíritu reformista e inclusivo, con un gobierno basado en concertación y no confrontación.- crédito Juan Fernando Cristo/X

“La democracia colombiana, al igual que sucede en la mayoría de las democracias del mundo, atraviesa momentos de división y radicalización profunda que exige moderación, sensatez y un verdadero propósito de lograr consensos sociales, que nos demuestren que sí somos capaces de avanzar en las transformaciones que el país necesita. Al mismo tiempo, los liberales debemos reconocer que el primer gobierno de izquierda democrática en Colombia significó la normalización de nuestra democracia”, señaló.

En materia de seguridad, Cristo diferenció la violencia actual de la de décadas anteriores, asegurando que hoy los actores violentos son grupos criminales motivados por la búsqueda de beneficios ilícitos y no por cambiar el modelo político o social del país.

Propuso una estrategia integral de seguridad que combine fuerza con oportunidades de sometimiento a la justicia. Además, defendió un gobierno que mantenga el espíritu reformista e inclusivo del actual, capaz de avanzar en la atención en salud, la autonomía territorial, la lucha contra el cambio climático y la transición energética, “con concertación y no confrontación”.

En su discurso, Cristo también recordó los avances sociales y políticos de Colombia en las últimas décadas, desde la superación de la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar hasta la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc. “Juntos podemos avanzar en una sociedad más justa, incluyente, democrática y pacífica. Ganemos juntos y pongamos a Colombia En Marcha”, expresó.

El exministro destacó la necesidad
El exministro destacó la necesidad de un liderazgo experimentado, moderado y alejado del populismo y la improvisación - crédito Juan Fernando Cristo/X

En entrevista con Caracol Radio, Cristo amplió su enfoque hacia la construcción de alianzas y su relación con la izquierda y el centro. Allí fue enfático en diferenciarse del llamado ‘petrosantismo’, concepto que calificó como un invento de la derecha para agrupar al electorado de Petro y Santos.

“Me preguntaban si era uno de los candidatos del ‘petrosantismo’ y yo decía que el tal ‘petrosantismo’ no existe, que Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo, sin estar crucificado, por lo menos aún”, aseguró, reiterando su apuesta por un liderazgo moderado y basado en la concertación.

Asimismo, confirmó que su estrategia de alianzas incluye acercamientos con el Partido Alianza Verde, Demócratas y Colombia Renaciente para la conformación de listas al Senado, mientras que sobre la participación en el Frente Amplio —coalición de izquierda y centroizquierda que celebrará su consulta interna el 8 de marzo de 2026— señaló que aún quedan conversaciones pendientes.

“El Frente Amplio es una opción, pero falta mucho por avanzar en las conversaciones. También hay que conversar con la gente de centro y con los liberales. Tenemos que definir qué tan amplio es el Frente”, afirmó.

Juan Fernando Cristo negó cualquier
Juan Fernando Cristo negó cualquier relación con el llamado “petrosantismo” y afirmó que “Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo”. - crédito @JuanManSantos/X - Presidencia

En cuanto a la dinámica de campaña, Cristo prometió un tono respetuoso y propositivo, alejado de ataques y descalificaciones.

“Aquí no van a escuchar insultos, descalificaciones, sino propuestas, argumentos, controversias. Conmigo no cuenten para destripar a la izquierda ni para exterminar a la derecha. Conmigo no cuenten para el fatalismo (…) soy optimista sobre el futuro de Colombia”, enfatizó.

El perfil del candidato refleja su amplia trayectoria legislativa y ejecutiva. Nacido en Cúcuta en 1963 y abogado de la Universidad de los Andes, fue senador por cuatro periodos consecutivos y presidente del Senado en 2013-2014.

Durante el gobierno de Santos, tuvo un rol central en la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc y en la creación de la ley de víctimas, así como en la eliminación de la reelección presidencial en 2018.

Temas Relacionados

Juan Fernando CristoPrecandidatos presidencialesElecciones ColombiaConsulta Frente AmplioEncuesta presidente ColombiaJuan Mnauel SantosGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Procuraduría exigió al comandante de la FAC explicaciones por bombardeo en Guaviare en la que resultaron muertos 15 menores

El ente de control solicitó al general Luis Carlos Córdoba responder por la operación militar en la vereda Nueva York, donde se reportaron muertes de adolescentes reclutados por disidencias armadas ilegales

Procuraduría exigió al comandante de

Gustavo Petro habría autorizado reunión entre alto funcionario de la Uiaf y ‘Papá Pitufo’: el encuentro pudo generar la salida del asesor

Según Isaac Beltrán, ahora exasesor de la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero, el “presidente autorizó la misión” para el encuentro con Diego Marín Buitrago en Europa

Gustavo Petro habría autorizado reunión

Humberto “Papo” Amin, quien cuestiona constantemente los trinos de Petro fue elegido como nuevo presidente del Concejo de Bogotá: Esto dijeron varios políticos

EL concejal obtuvo el respaldo mayoritario del cabildo con 33 sufragios, y se comprometió a presidir la corporación privilegiando la transparencia y la responsabilidad en la toma de decisiones

Humberto “Papo” Amin, quien cuestiona

Fiscalía acusó a ‘el Costeño’ por homicidio de un extranjero en Medellín: también es investigado por el crimen de Miguel Uribe Turbay

Los dos acusados enfrentarán un proceso judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambos en modalidad agravada

Fiscalía acusó a ‘el Costeño’

La presentadora Claudia Lozano reapareció tras sufrir percance de salud que la llevó a UCI y habló de su recuperación: “Días difíciles”

Luego de semanas de ausencia, la comunicadora describió como ‘duros y dolorosos’ los días en que enfrentó complicaciones de salud que la alejaron del noticiero, y destacó la importancia del respaldo recibido durante ese proceso

La presentadora Claudia Lozano reapareció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En la misma zona donde

En la misma zona donde secuestraron al hijo del cantante Giovanny Ayala, el congresista Temístocles Ortega sufrió un atentado del que salió ileso

Informes revelan que menores reclutados por las disidencias, víctimas de bombardeos por las Fuerzas Militares, serían de otras regiones del país

El ELN se atribuyó en un video el atentado contra la base militar en Tunja: la Gobernación de Boyacá rechazó el comunicado

Operativo militar en Arauca dejó nueve disidentes al servicio de alias Mordisco neutralizados, entre ellos “Chifle”

Familiares de presunto subversivo dado de baja tras bombardeo en Guaviare exigen respuestas: “No era guerrillero, lo castigaron”

ENTRETENIMIENTO

La presentadora Claudia Lozano reapareció

La presentadora Claudia Lozano reapareció tras sufrir percance de salud que la llevó a UCI y habló de su recuperación: “Días difíciles”

Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez: la pareja mostró su rostro y mencionó curioso detalle

Karina García confesó lo que realmente piensa sobre la amistad entre Yina Calderón y La Piry en el ‘La mansión de Luinny’

Juliana Velásquez cantó en el metro de Nueva York junto a acordeonero colombiano al que le patearon sus instrumentos

La inesperada confesión de Giovanny Ayala tras ofrecer una recompensa millonaria: “Ando sin plata, apretado”

Deportes

Néstor Lorenzo explicó el duro

Néstor Lorenzo explicó el duro enojo con integrantes del cuerpo técnico de la selección de Australia en el partido ante Colombia: “Ofensa brava”

James Rodríguez tuvo emotivo gesto con Daniel Muñoz, ausente en el partido ante Australia por un problema familiar

Así reaccionó la prensa internacional a la goleada de Colombia ante Australia: “Estalla de la furia”

Linda Caicedo fue nominada a premio a la mejor jugadora de la temporada 2025: esta es la lista

Lista de la selección Colombia para el Mundial 2026: Néstor Lorenzo adelanta los próximos seis meses de decisiones