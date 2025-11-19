Juan Fernando Cristo oficializó su candidatura presidencial para el 2026 y descartó ser candidato del ‘petrosantismo’: “Eso no existe”

Cristo enfatizó la construcción de consensos y la unidad nacional frente a los desafíos sociales y de seguridad del país - crédito Juan Fernando Cristo/X

El exministro Juan Fernando Cristo confirmó su regreso al escenario político nacional al anunciar oficialmente su candidatura a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026, luego de que la Corte Constitucional restituyera la personería jurídica de su partido, En Marcha.

La decisión judicial, tomada seis días antes del lanzamiento de su aspiración, habilitó al movimiento para participar plenamente en los próximos comicios y otorgar avales a sus candidatos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el acto de proclamación, Cristo destacó la necesidad de un liderazgo experimentado y alejado de la improvisación, el populismo y el autoritarismo.

“Colombia no está para improvisaciones, populismos ni autoritarismo. El momento exige un liderazgo con experiencia en lo público y capacidad para construir acuerdos y resultados concretos. Después de varios meses de reflexiones y de dialogar con campesinos, trabajadores, empresarios, mujeres, afros, indígenas y jóvenes por todo el territorio nacional, quiero anunciar la decisión de aspirar a la Presidencia de la República”, afirmó.

El exministro del Interior, quien ha ocupado cargos clave en los gobiernos de Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, subrayó que la democracia colombiana enfrenta una etapa de polarización y radicalización que demanda sensatez y moderación.

El precandidato aseguró que su propuesta de liderazgo busca mantener el espíritu reformista e inclusivo, con un gobierno basado en concertación y no confrontación.- crédito Juan Fernando Cristo/X

“La democracia colombiana, al igual que sucede en la mayoría de las democracias del mundo, atraviesa momentos de división y radicalización profunda que exige moderación, sensatez y un verdadero propósito de lograr consensos sociales, que nos demuestren que sí somos capaces de avanzar en las transformaciones que el país necesita. Al mismo tiempo, los liberales debemos reconocer que el primer gobierno de izquierda democrática en Colombia significó la normalización de nuestra democracia”, señaló.

En materia de seguridad, Cristo diferenció la violencia actual de la de décadas anteriores, asegurando que hoy los actores violentos son grupos criminales motivados por la búsqueda de beneficios ilícitos y no por cambiar el modelo político o social del país.

Propuso una estrategia integral de seguridad que combine fuerza con oportunidades de sometimiento a la justicia. Además, defendió un gobierno que mantenga el espíritu reformista e inclusivo del actual, capaz de avanzar en la atención en salud, la autonomía territorial, la lucha contra el cambio climático y la transición energética, “con concertación y no confrontación”.

En su discurso, Cristo también recordó los avances sociales y políticos de Colombia en las últimas décadas, desde la superación de la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar hasta la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc. “Juntos podemos avanzar en una sociedad más justa, incluyente, democrática y pacífica. Ganemos juntos y pongamos a Colombia En Marcha”, expresó.

El exministro destacó la necesidad de un liderazgo experimentado, moderado y alejado del populismo y la improvisación - crédito Juan Fernando Cristo/X

En entrevista con Caracol Radio, Cristo amplió su enfoque hacia la construcción de alianzas y su relación con la izquierda y el centro. Allí fue enfático en diferenciarse del llamado ‘petrosantismo’, concepto que calificó como un invento de la derecha para agrupar al electorado de Petro y Santos.

“Me preguntaban si era uno de los candidatos del ‘petrosantismo’ y yo decía que el tal ‘petrosantismo’ no existe, que Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo, sin estar crucificado, por lo menos aún”, aseguró, reiterando su apuesta por un liderazgo moderado y basado en la concertación.

Asimismo, confirmó que su estrategia de alianzas incluye acercamientos con el Partido Alianza Verde, Demócratas y Colombia Renaciente para la conformación de listas al Senado, mientras que sobre la participación en el Frente Amplio —coalición de izquierda y centroizquierda que celebrará su consulta interna el 8 de marzo de 2026— señaló que aún quedan conversaciones pendientes.

“El Frente Amplio es una opción, pero falta mucho por avanzar en las conversaciones. También hay que conversar con la gente de centro y con los liberales. Tenemos que definir qué tan amplio es el Frente”, afirmó.

Juan Fernando Cristo negó cualquier relación con el llamado “petrosantismo” y afirmó que “Petro es Petro, Santos es Santos y Cristo es Cristo”. - crédito @JuanManSantos/X - Presidencia

En cuanto a la dinámica de campaña, Cristo prometió un tono respetuoso y propositivo, alejado de ataques y descalificaciones.

“Aquí no van a escuchar insultos, descalificaciones, sino propuestas, argumentos, controversias. Conmigo no cuenten para destripar a la izquierda ni para exterminar a la derecha. Conmigo no cuenten para el fatalismo (…) soy optimista sobre el futuro de Colombia”, enfatizó.

El perfil del candidato refleja su amplia trayectoria legislativa y ejecutiva. Nacido en Cúcuta en 1963 y abogado de la Universidad de los Andes, fue senador por cuatro periodos consecutivos y presidente del Senado en 2013-2014.

Durante el gobierno de Santos, tuvo un rol central en la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc y en la creación de la ley de víctimas, así como en la eliminación de la reelección presidencial en 2018.