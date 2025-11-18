Colombia

Juan Pablo Raba revive su experiencia junto a Liam Neeson tras el debut de famosa película en Netflix: alcanzó el primer lugar en Estados Unidos después de cuatro años de su estreno

El actor colombiano compartió anécdotas sobre el rodaje y el impacto internacional del filme en el que compartió créditos con la estrella británica

Juan Pablo Raba coprotagonizó junto a Liam Neeson la película El protector (The Marksman), que se estrenó originalmente en 2021 bajo la dirección de Robert Lorenz, pero que llegó a la plataforma en Estados Unidos en 2025.

En esta cinta, Raba interpretó a Mauricio, el antagonista principal, jefe de un cartel mexicano que persigue a un niño protegido por el personaje de Neeson, un veterano y ranchero de Arizona. El elenco también incluye a Katheryn Winnick y Teresa Ruiz.

Después de cuatro años de su estreno, la película llegó en noviembre del 2025 al catálogo de Netflix en Estados Unidos y rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma. La historia, basada en acción y suspenso, logró gran interés tanto por la actuación de Liam Neeson como por la participación de Juan Pablo Raba. En entrevistas publicadas por Infobae, Raba expresó su admiración por Neeson, a quien describió como una persona “honesta y con los pies en la tierra”.

Según compartió el actor colombiano en su cuenta de Instagram, El protector logró mantenerse por un día como la película más vista en Estados Unidos, quedando por encima de la reciente cinta Frankenstein de Guillermo del Toro, logró por el que Raba compartió fotos inéditas del rodaje y agradeció al actor británico.

“Me alegra que estén disfrutando The Marksman en @netflix. Dirigida por Rob Lorenz, fue muy divertido rodarla. Liam Neeson es todo lo que uno esperaría… pero mejor. Gracias por el viaje… Este rodaje fue una completa delicia", escribió Raba en su cuenta de Instagram recientemente, presumiendo también el primer lugar de la cinta en territorio norteamericano.

Cuando se estrenó en salas estadounidenses, El protector alcanzó el primer lugar en la taquilla y recaudó más de 3,7 millones de dólares en su primer fin de semana. Su reciente éxito masivo en streaming refuerza el interés renovado por la película, impulsando tanto el reconocimiento internacional de Raba como el legado de Neeson en el género de acción.

Raba revela cómo preparó su papel junto a Liam Neeson en ‘The Marksman’ y el impacto de su actuación en Hollywood

En 2021, el actor colombiano Juan Pablo Raba compartió detalles de su participación en la película junto a Neeson, producción que fue grabada entre Albuquerque, Nuevo México y Ohio y que se estrenó en Estados Unidos el 15 de enero de ese año. En una entrevista con W Radio, Raba explicó que la filmación culminó en noviembre de 2019, poco antes de la pandemia, y que abordó el rol de Mauricio, el antagonista de origen latinoamericano.

“Hay que estudiarlo, hay una forma diferente de leer los guiones, (…) tengo la suerte de haber estudiado en inglés cuando era pequeño, eso me facilita las cosas, pero después hay un componente cultural y uno musical, entonces tengo una profesora con la que preparo mis papeles dependiendo del acento que me piden”, detalló el colombiano sobre el proceso de preparación de su personaje.

Raba subrayó el desafío y el compromiso que implica para un actor latino abrir espacios en la industria de Hollywood: “Es el momento de que construyamos puentes culturales, y que nos empiecen a ver a los latinos en roles muchos más diversos. Todavía hay una tendencia a ver al latino de determinada forma aquí en el cine norteamericano, o en las series, (…) la idea es que nos pongan a ser papeles de abogados, médicos, y alejarnos del villano o del pillo”.

El actor también abordó sus metas personales durante la pandemia, afirmando que en 2021 sus prioridades eran “seguir siendo el papá del año”, permanecer en casa con su familia y cuidar la salud en medio de la emergencia sanitaria: “Lo mejor que puede hacerse ahora es esperar lo mejor, y tener fe”.

Por su parte, Liam Neeson elogió el trabajo del actor colombiano en declaraciones a Agencia EFE y manifestó: “Me encanta Juan Pablo. Nos convertimos en buenos colegas. Le dio al villano de la película estas otras capas y estos otros niveles que yo no había visto cuando leí el guión (...) tenemos un enfrentamiento hacia el final de la película, y lo encontré muy conmovedor. Pensé que este tipo (Mauricio, el personaje de Juan Pablo) había entrado en las pandillas cuando tenía unos 10 u 11 años. ‘Esta es la única vida que he conocido: no tuve elección’: cuando Juan Pablo dice eso realmente me puso lágrimas en los ojos, de verdad”.

