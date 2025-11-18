Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irían a una eventual segunda vuelta presidencial, según reveló encuesta

En el sondeo del Centro Nacional de Consultoría también reveló que, en caso de realizarse la segunda vuelta presidencial, resultaría ganador el candidato que respalde el expresidente Álvaro Uribe

Guardar
Abelardo de la Espriella e
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda líderan la intención de voto en la encuesta del CNC - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

En la mañana del martes 18 de noviembre de 2025, se conoció una nueva encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), donde se evalúa la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales del 2026.

Según el informe revelado en Caracol Radio, Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 20,9%, seguido del abogado y empresario Abelardo de la Espriella que tiene el 14,4% de apoyos ciudadanos, lo que significaría que los dos candidatos se disputarían una eventual segunda vuelta presidencial, que se llevaría a cabo en junio de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En tercer lugar, se encuentra Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático, con el 10,3% de respaldos, seguido del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con 5,9% y la precandidata Vicky Dávila con el 5,7%, respectivamente.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Encuesta ColombiaCentro Nacional de ConsultoríaCNCElecciones ColombiaCandidatos presidencialesIván CepedaAbelardo de la EspriellaMiguel Uribe LondoñoSergio FajardoAlvaro UribeGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Santander: estos son los cortes de la luz este martes 18 de noviembre

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde serán los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Vicky Dávila le contestó a Margarita Rosa de Francisco quien dijo en un trino “viólame”: “Leer esto tan puerco, de la boca de alguien como usted”

El mensaje de la actriz en X desató opiniones divididas y llevó a figuras de la política, como la periodista y precandidata presidencial, a pronunciarse sobre el impacto de expresiones sensibles en la esfera digital

Vicky Dávila le contestó a

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 18 de noviembre

Que los cortes de agua en la ciuadad no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Cortes de agua en Bogotá:

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia por el amistoso de la fecha FIFA

La “Tricolor” se prepara para lo que será el último partido del 2025 previo al sorteo de la Copa del Mundo

Esta sería la posible alineación
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Representante del Valle es Señorita

Representante del Valle es Señorita Colombia 2025: reviva el minuto a minuto de su coronación

Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

Karol G aviva rumores sobre el fin de su relación con Feid, tras anunciar sencillo con Tainy: “No hubo futuro”

Juliana inspiró a miles de colombianos al cantar junto al acordeonero agredido en el metro de Nueva York

Pareja de reconocido cantante fue asaltada en la puerta de su casa: sus hijas presenciaron el robo

Deportes

Esta sería la posible alineación

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia por el amistoso de la fecha FIFA

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026

Catalina Usme se consagró campeona en el fútbol peruano: la colombiana fue elegida MVP de la gran final