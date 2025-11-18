Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irían a una eventual segunda vuelta presidencial, según reveló encuesta

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda líderan la intención de voto en la encuesta del CNC - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

En la mañana del martes 18 de noviembre de 2025, se conoció una nueva encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), donde se evalúa la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales del 2026.

Según el informe revelado en Caracol Radio, Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, encabeza la intención de voto con un 20,9%, seguido del abogado y empresario Abelardo de la Espriella que tiene el 14,4% de apoyos ciudadanos, lo que significaría que los dos candidatos se disputarían una eventual segunda vuelta presidencial, que se llevaría a cabo en junio de 2026.

En tercer lugar, se encuentra Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático, con el 10,3% de respaldos, seguido del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, con 5,9% y la precandidata Vicky Dávila con el 5,7%, respectivamente.

Noticia en desarrollo...