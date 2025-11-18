Colombia

Investigan al presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá: fuertes denuncias por abuso y maltrato a deportistas

Luis Eduardo González se encuentra en la mira del Ministerio del Deporte por los señalamientos en su contra, cuyas acciones se habrían presentado durante varios años

Guardar
La Liga de Fútbol de
La Liga de Fútbol de Salón de Bogotá está en el ojo del huracán por las denuncias contra su presidente Luis Eduardo González - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El Ministerio del Deporte es más riguroso con las denuncias por posibles abusos en las distintas ligas e instituciones en el país, sin importar el deporte o el lugar a donde deba llegar para avanzar con las investigaciones y esclarecer esta clase de hechos contra los atletas.

Un caso reciente ocurrió en la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, en la que su presidente es acusado de maltratos y abusos, que durante años perduraron y ahora está en la mira de la cartera del Gobierno nacional, indagando los señalamientos de los deportistas y sus familias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ministerio del Deporte anunció
El Ministerio del Deporte anunció una investigación a Luis Eduardo Domínguez, presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, por denuncias de abusos y maltrato a jugadores - crédito Ministerio del Deporte

Por el momento, no se conoce un pronunciamiento del dirigente, mientras el Ministerio del Deporte avanza con la investigación y con la ayuda de la Fiscalía General de la Nación, así como del Instituto Distrital de Recreación y Deporte para acompañar a las víctimas del caso.

Denuncias en la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá

Las recientes denuncias contra Luis Eduardo González Ramírez, presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, han generado inquietud en el ámbito deportivo de la capital colombiana. Diversos familiares, jugadores y exintegrantes de la liga han presentado ante la Fiscalía y entidades distritales una serie de quejas que describen episodios reiterados de presunta extorsión, acoso, maltrato psicológico, trato inapropiado hacia menores y uso de lenguaje ofensivo, supuestamente ocurridos durante años bajo la dirección de González, según Noticias RCN.

El material entregado por los denunciantes incluye fotografías, grabaciones y transmisiones en vivo que, según su testimonio, documentan comportamientos que consideran graves y contrarios a los principios de formación que deberían regir en un entorno deportivo para niños y jóvenes.

Luis Eduardo Domínguez, presidente de
Luis Eduardo Domínguez, presidente de la Liga de Fútbol de Salón de Bogotá, es señalado por maltratos y abusos a jugadores - crédito @eduardo.gonzalez.79827803/Facebook

Entre las pruebas aportadas, se encuentra un video en el que, de acuerdo con las familias, se observa al presidente de la liga solicitando presuntamente a un menor que se quitara la ropa frente a él. Otras grabaciones muestran expresiones agresivas y ofensivas dirigidas a los deportistas, así como instrucciones consideradas inaceptables para un entrenador.

Consultado por ese medio sobre las acusaciones, Luis Eduardo González negó rotundamente los señalamientos y defendió su trayectoria al frente de la liga. El directivo manifestó: “Parado ante cualquier situación de difamación, calumnia o panfletos que estén circulando. (…) No me inmuto porque en estos momentos tengo que colocar situaciones y defender situaciones mucho más importantes que hablar con la gente con comentarios de pasillo”.

Entre las denuncias, se señala
Entre las denuncias, se señala a Luis Domínguez por lenguaje soez y agresiones a jugadores - crédito @eduardo.gonzalez.79827803/Facebook

Además, subrayó que en más de dos décadas de trabajo con todas las categorías, no ha recibido reclamos formales: “Yo llevo desde el año 2000 apoyando el deporte oficial. Llevo exactamente 24 años viajando con todas las categorías, con todos los niños, con las damas, femenino y masculino. Y a la fecha no tengo una queja de un padre de familia que haya viajado con nosotros. Ni tengo un llamado a atención, ni tengo denuncias, no tengo nada”.

“Uno de los niños se sentía muy incómodo”

Carlos Mahecha, uno de los padres que formalizó la denuncia, relató que las irregularidades se hicieron evidentes con el tiempo y que los comportamientos observados no correspondían a un ambiente adecuado para menores: “Se empezaron a evidenciar muchas irregularidades en cuanto a esto, adicional el maltrato en cuanto a palabras soeces y cosas que no eran buenas para los niños”.

Otro padre describió la presión que uno de los menores habría sentido por parte del directivo, quien supuestamente condicionaba la participación y la alimentación del niño a que accediera a salir a cenar con él: “Ya llegó al punto en el que uno de los niños se sentía muy incómodo porque le decía que tenía que salir a cenar con él y que si no lo hacía, entonces no había comida para él o que no iba a jugar”.

Luis Eduardo Domínguez también es
Luis Eduardo Domínguez también es señalado de posibles intentos de abuso a menores de edad - crédito @eduardo.gonzalez.79827803/Facebook

Johana Jiménez, jugadora de fútbol de salón, afirmó que “claramente, es un actuar de él que siempre ha tenido con los jóvenes y nosotras las mujeres. A los chicos les decía que si no los acompañaba a cosas no iban a hacer parte del proceso de selección Bogotá. Yo lo viví todo el tiempo”.

Las denuncias no solo se limitan al trato personal, sino que también incluyen presuntos abusos de autoridad relacionados con los apoyos económicos que algunos deportistas recibieron. Una de las declaraciones sostiene que González habría exigido parte de esos reconocimientos: “En el 2023 empecé con el Instituto Distrito para la Recreación y el Deporte de acá de Bogotá a recibir un reconocimiento y tomó como esa manera de tener el cargo y, digamos, a abusar de nuestra ignorancia y demás para pedirnos a nosotros una parte de nuestro apoyo”.

Temas Relacionados

Liga de Fútbol de Salón de BogotáLuis Eduardo GonzálezMinisterio del DeporteFiscalíaLiga de Futsal BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

A Reinaldo Rueda le prendieron los aspersores cuando daba charla técnica con la selección de Honduras

El conjunto centroamericano, al mando del entrenador colombiano, se medirá con Costa Rica en un duelo vital por clasificar al mundial de 2026

A Reinaldo Rueda le prendieron

Subsidios de energía están al borde del colapso: la falta de recursos del Gobierno Petro deja un hueco que la Contraloría calificó de crítico

La entidad advirtió que la apropiación para 2025 solo cubre el 47% de lo requerido y que el programa de gas ya agotó sus recursos, dejando en riesgo la continuidad de los subsidios

Subsidios de energía están al

Mauricio Cárdenas, que será investigado por el CNE por polémica propuesta, confirmó crucial paso de su campaña a la presidencia

El exministro de Hacienda y de Minas, que hace parte del centenar de aspirantes al primer cargo de la Nación, estaría listo para formalizar su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en medio de la controversia por una publicación en sus redes sociales por aparentes beneficios en materia de vivienda

Mauricio Cárdenas, que será investigado

Colombia vs. Australia EN VIVO, minuto a minuto del amistoso internacional: la Tricolor cierra el año en Nueva York

Los dirigidos por Néstor Lorenzo juegan su último partido de 2025 en el Citi Field ante los Socceroos, que es otro de los clasificados por Asia para la Copa del Mundo

Colombia vs. Australia EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa reconoció la

Ministro de Defensa reconoció la responsabilidad del Ejército en los ‘falsos positivos’ de 23 jóvenes en el Caribe colombiano

Reclutamiento forzado de menores: ELN entregó a comisión humanitaria a adolescente y dos disidentes de las Farc en Arauca

Clan del Golfo prometió respetar los derechos de los menores de edad y liberar a los reclutados, pero no han cumplido

Cuatro militares resultaron heridos tras un ataque armado contra vehículos del Ejército en Arauquita

Exjefe paramilitar ‘don Berna’ se refirió a lo que sabe del crimen de Carlos Pizarro: exigió que la Corte Suprema dé el visto bueno para que siga en Justicia y Paz

ENTRETENIMIENTO

Otro viernes de locos se

Otro viernes de locos se mantiene como le película favorita de Disney+ Colombia esta semana

Serie basada en la masacre de Pozzetto ya tiene fecha de estreno, Netflix reveló el tráiler oficial

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Imitador de Juan Gabriel en ‘Yo me llamo’ ahor estaría en condición de calle en Bogotá: esta es la historia

Sebastián Villalobos reveló cómo descubrió que su madre es lesbiana: “A los 11 años le pregunté”

Deportes

Colombia vs. Australia EN VIVO,

Colombia vs. Australia EN VIVO, amistoso de preparación para el mundial de 2026: la Tricolor cierra el año en Nueva York

EN VIVO Fortaleza vs. Tolima, fecha 1 de cuadrangulares Liga BetPlay: formaciones confirmadas en Techo

Wilmar Roldán se perdería los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor: esta es la razón

Daniel Muñoz sería el fichaje bomba de un histórico equipo de Europa: aparecería en su carpeta de opciones

Las claves de los cuadrangulares en Colombia, ocho equipos buscan la estrella de diciembre