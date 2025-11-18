Colombia

En calles de Itagüí captan a novia yendo a su matrimonio en particular vehículo: “eso no es pa’ cualquiera”

Las redes sociales felicitaron a la mujer por llegar a la ceremonia en un vehículo de carga, muchos destacaron la sencillez de novia en su día más importante

Guardar
Por las calles de Itagüí
Por las calles de Itagüí fue vista la particular novia acompañada de su esposo - crédito El Itagüiseño / TikTok

El paso de una novia vestida de blanco por las calles de Itagüí a bordo de una tractomula captó la atención de vecinos y transeúntes, quienes presenciaron una escena poco habitual en el municipio antioqueño.

La protagonista, sonriente y serena, eligió como transporte nupcial el mismo tipo de camión que su pareja conduce diariamente como parte de su trabajo en el sector de carga, y así recorrió el trayecto hasta la Parroquia María Madre de la Iglesia de El Guayabo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gesto, que fue recibido con aplausos y muestras de admiración por parte de quienes se encontraban en el lugar, se convirtió en un símbolo de sencillez y autenticidad.

La redes sociales se emocionaron por el particular vehículo elegido por la novia para llegar a su ceremonia - crédito El Itagüiseño / TikTok

La elección de la tractomula, lejos de los vehículos lujosos tradicionalmente asociados a las bodas, fue interpretada como una declaración de amor genuino y una celebración de la vida cotidiana de la pareja.

La llegada de la novia en el camión generó comentarios positivos entre quienes observaron la escena, ya que valoraron la naturalidad y el significado personal del acto.

En redes sociales, la historia se viralizó rápidamente y los usuarios no tardaron en expresar su opinión sobre la singularidad del evento.

Algunos destacaron el contraste entre la humildad del gesto y el valor del vehículo, como lo reflejó un comentario: “No hacen falta lujos, pero llega en un carro de mil millones jajajajaja”. Otros mensajes se centraron en la belleza de la escena y en los buenos deseos para la pareja: “Yo me encontré con esa mula ese día y quedé enamorada de lo hermosa y bellísima que es. Dios los bendiga”, escribió una usuaria.

La presencia de la tractomula fue motivo de elogio no solo por su valor económico, sino también por el simbolismo que encierra para quienes viven de la carretera. Un internauta lo resumió así: “Esa tractomula es un verdadero lujo, no solo por su millonario costo, también se le suman los lugares que se pueden conocer en esa belleza, además rompen las tradiciones de siempre alquilar un vehículo viejo”.

El vehículo fue reconocido por
El vehículo fue reconocido por la comunidad como "la mística" - crédito @salantoniocarmona / TikTok

De este modo, la pareja desafió las convenciones y convirtió su boda en un homenaje a su propia historia y a la cotidianidad compartida.

Tras el video viral, varias personas reconocieron el vehículo en el que se transportaron como “la mística”, una tractomula que cuenta con una comunidad de seguidores en redes gracias a que su dueño muestra de cerca sus recorridos y aventuras en la cuenta @salantoniocarmona.

Allí ofrece a sus seguidores un vistazo a los trayectos que realiza por el país, las dificultades que enfrenta en las rutas y las rutinas diarias asociadas al transporte de carga.

La identidad de los protagonistas de este singular evento también ha sido motivo de conversación en la red social. Diversos usuarios identificaron al novio como @beto21guzman98, un camionero con una presencia digital consolidada, quien, según sus propias publicaciones, se comprometió en julio de este año.

La novia, por su parte, es @sararestrepo487. Tras la boda, la pareja aún no ha compartido más imágenes del evento en sus redes sociales, lo que ha incrementado la curiosidad de sus seguidores.

Este caso trae a la
Este caso trae a la memoria otros eventos similares, como las novias en bus y tractomula - crédito composición fotográfica

Este episodio ha traído a la memoria otros casos en los que novias han optado por medios de transporte poco convencionales para llegar a su boda.

Hace dos años, en el departamento del Huila, una mujer eligió un bus de transporte público para arribar a la iglesia, como muestra de admiración por la labor de su esposo. Más recientemente, en México, una novia también eligió una tractomula para su llegada al altar.

Estos acontecimientos ponen de manifiesto que, en ocasiones, las costumbres tradicionales asociadas a los matrimonios pierden relevancia frente a gestos que reflejan el afecto y la admiración entre las parejas.

Temas Relacionados

Novia llega a matrimonio en tractomulaMatrimonio en tractomulaItagüíCamionerosColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Gómez propuso realizar en diciembre una gran encuesta que permita unificar a la oposición y definir sin demoras al candidato único que enfrente al petrismo

Enrique Gómez pide una “gran

Carlos Bueno, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, denunció que su sede de campaña fue vandalizada

El ataque, ocurrido en el barrio Cabecera, fue interpretado por Bueno como una escalada en la serie de agresiones que, según él, ha enfrentado su equipo

Carlos Bueno, candidato a la

La emotiva despedida de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity’ deja risas, trova y una lección de vida: “gracias por el cariño, por tanto”

El comediante se despidió del ‘reality’ con palabras llenas de gratitud, humor y reflexiones, conquistando a los jueces Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría con su carisma y autenticidad

La emotiva despedida de Pichingo

Procuraduría anunció investigación previa por presuntas irregularidades en licitación de Baloto: por decisiones que podrían comprometer el destino de recursos al sistema de salud

La Junta Directiva de Coljuegos y otros intervinientes sería los apuntados en la indagación previa, explicó en su comunicado el Ministerio Público

Procuraduría anunció investigación previa por

Dólar retrocede frente al peso colombiano hoy 18 de noviembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar retrocede frente al peso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

Con la salida de Pichingo,

Con la salida de Pichingo, este es el grupo de semifinalitas que competirán en la final de ‘Masterchef Celebrity’: solo mujeres

Melissa Gate reveló más detalles de los problemas que tuvo con su exmánager en ‘La casa de los famosos’: “Pidió plata a mi nombre”

Alejandra Urrea reveló cuál fue la primera cirugía que se realizó, lo que le ofrecieron y el incómodo momento que vivió con un médico: “A usted hay que hacerla de nuevo”

Representante del Valle es Señorita Colombia 2025: reviva el minuto a minuto de su coronación

Quién es María Antonia Mosquera Carvajal, la cantautora y fashionista que se coronó Señorita Colombia 2025

Deportes

Técnico de Australia le “echó

Técnico de Australia le “echó flores” a Colombia previo al amistoso: “Es una selección de alto nivel mundial”

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Australia, el último partido antes del sorteo para el Mundial Fifa del 2026

FIFA y Donald Trump anunciaron medida que beneficiaría a colombianos que viajen al mundial: de qué se trata

Gianni Infantino colocó a la selección Colombia dentro de exclusivo grupo de cara al Mundial de 2026: “Una de las favoritas del mundial”

Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el equipo de Néstor Lorenzo en su preparación al mundial de 2026