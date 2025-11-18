Canacol Energy solicitó protección judicial a corte canadiense por crisis financiera

La crisis de liquidez de Canacol Energy obliga a la empresa a solicitar protección judicial en Canadá para evitar la liquidación - crédito Canacol Energy

La crisis de liquidez que atraviesa Canacol Energy llevó a la compañía a solicitar protección judicial en Canadá, en un intento por reorganizar sus operaciones y evitar la liquidación.

La empresa, dedicada a la exploración y producción de gas natural, enfrenta una situación financiera comprometida tras el vencimiento de pagos de intereses y capital de su deuda, así como una reducción significativa en su producción de gas.

Este escenario se ha visto agravado por un laudo arbitral desfavorable que obliga a subsidiarias de la organización a pagar USD 22 millones (aproximadamente $98.000 millones), lo que ha impactado de manera directa su flujo de caja.

La solicitud de protección fue presentada ante la Court of King’s Bench of Alberta, en Canadá, bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act (Ccaa), una ley federal que permite a empresas insolventes reestructurar sus asuntos bajo supervisión judicial.

Canacol enfrenta una deuda millonaria y una reducción en la producción de gas natural, lo que agrava su situación financiera, por lo que solicitó una orden de protección ante acreedores en la Court of King’s Bench of Alberta, en Canadá - crédito Flickr

Este mecanismo otorga a Canacol una suspensión de los procesos judiciales en su contra, proporcionando un periodo de estabilidad frente a las acciones de cobro de los acreedores.

Durante este tiempo, la compañía continuará operando bajo la supervisión de un Monitor designado por la corte, función que desempeñará la firma Kpmg Inc.. Tanto la administración actual como la Junta Directiva permanecerán en sus cargos y serán responsables de las operaciones diarias mientras se negocia un plan de arreglo.

La Junta Directiva de Canacol tomó esta decisión tras consultar con asesores legales y financieros, concluyendo que la reestructuración bajo la Ccaa representaba la mejor alternativa frente a otras opciones consideradas.

La empresa enfrenta, además de la sanción arbitral, un aumento considerable en las cuentas por pagar comerciales, lo que ha presionado aún más sus finanzas en el corto plazo. La compañía ha señalado que la protección judicial busca maximizar el valor para las partes interesadas y preservar la operatividad de la organización.

El impacto de esta medida se extiende a los mercados bursátiles donde cotiza la empresa. La Bolsa de Valores de Toronto (TSX) y otras bolsas, como la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Otcqx en Estados Unidos, iniciarán una revisión para un posible desliste de las acciones de Canacol. La compañía advirtió que no puede garantizar el resultado de este proceso ni la continuidad de su cotización en dichos mercados.

Canacol busca el reconocimiento de su proceso de reestructuración en Estados Unidos bajo el Capítulo 15 y en Colombia bajo la Ley 1116 - crédito Canacol

La estrategia de reestructuración de Canacol trasciende las fronteras canadienses. La empresa tiene la intención de solicitar el reconocimiento de este proceso en Estados Unidos bajo el Capítulo 15 del Código de Bancarrota y, de manera fundamental, en Colombia bajo la Ley 1116 de 2006.

Esta normativa colombiana permite a las empresas en dificultades renegociar sus deudas para evitar la liquidación y mantener la operación, objetivo declarado por la Junta Directiva de la compañía. El proceso legal en Colombia buscará homologar las medidas de protección dictadas en Canadá, asegurando que los activos y operaciones en territorio nacional cuenten con el mismo blindaje jurídico mientras se resuelve la situación financiera.

La Junta Directiva de Canacol reiteró que su propósito es preservar las operaciones de la empresa durante este periodo de reorganización. La compañía subrayó que la decisión de acogerse a la Ccaa fue adoptada tras un análisis exhaustivo de la situación financiera y en consulta con asesores legales y financieros, incorporando el procedimiento a los gobiernos corporativos para garantizar la participación de las partes interesadas.

La Junta Directiva de Canacol prioriza la preservación de operaciones y la maximización del valor para las partes interesadas durante la reorganización - crédito Canacol

La organización enfatizó que, aunque se consideraron otras opciones, la protección inmediata frente a los acreedores era la alternativa más adecuada dadas las circunstancias actuales.

La empresa informó que solicitará el reconocimiento de la orden inicial y de los procedimientos bajo la Ccaa en Estados Unidos y en Colombia, conforme a las leyes y códigos de quiebra o bancarrota de cada país. Durante este proceso, la administración y la Junta Directiva continuarán al frente de las operaciones, bajo la supervisión del Monitor designado por la corte canadiense.

Canacol Energy suspende operaciones en bolsas de Toronto y Colombia

La solicitud de protección bajo la Companies’ Creditors Arrangement Act otorga a Canacol una suspensión de procesos judiciales en su contra - crédito Canacol Energy

Las acciones de Canacol Energy fueron suspendidas este martes en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Valores de Colombia tras el anuncio de la compañía sobre el inicio de un proceso de reestructuración con protección frente a acreedores.

La empresa enfrenta una crisis de liquidez originada por pagos de intereses y capital de deudas, así como por decisiones arbitrales desfavorables que resultaron en un laudo arbitral de US$22 millones contra subsidiarias de la organización. Además, la baja producción de gas y el aumento de cuentas por pagar han agravado la situación financiera.

La Junta Directiva de Canacol decidió iniciar la reestructuración después de analizar la situación financiera y consultar con asesores legales y financieros. Según el comunicado, “se ha considerado todas las demás opciones y concluyó que una reestructuración, con protección inmediata frente a los acreedores, es la mejor alternativa”.

La Organización Reguladora de Inversiones de Canadá (Ciro) ordenó la suspensión de la cotización en la TSX, mientras que la bvc informó que la negociación de la acción identificada como CnecC se reanudará únicamente cuando vuelva a estar habilitada en Toronto.

Canacol advirtió que la Bolsa de Valores de Toronto y otras bolsas podrían someter a revisión el desliste de sus acciones, sin garantía sobre el resultado o la continuidad de la cotización.

La administración de la compañía continuará bajo la supervisión de Kpmg, designado como monitor del proceso, mientras la Junta Directiva permanecerá en funciones.