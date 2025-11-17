Colombia

Fiscalía reconoció a Gustavo Petro como potencial víctima en la investigación que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos

El fiscal Mario Burgos, primera persona en investigar a Nicolás Petro, es investigado por el presunto delito de fraude procesal

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia;
Gustavo Petro, presidente de Colombia; Mario Burgos, fiscal investigado por presunto fraude procesal - crédito Presidencia/Marlon Barros/Colprensa

La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia reconoció al presidente Gustavo Petro como potencial víctima en el proceso que se adelanta contra el fiscal Mario Burgos, investigado por presunto fraude procesal.

La información fue revelada por Caracol Radio, donde el ente acusador precisó que “por lo anterior se accederá a que el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego intervenga como potencial víctima en la fase de indagación, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 y 137 de la Ley 906 de 2004 y en la sentencia C-454 de 2006″.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un documento de 19 páginas, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema accedió a reconocer al mandatario colombiano como potencial víctima por las presuntas irregularidades que se presentaron en la investigación contra Nicolás Petro.

El fiscal Mario Burgos fue
El fiscal Mario Burgos fue el primero en investigar y llevar a juicio al hijo mayor del presidente - crédito Marlon Barros/Colprensa

El fiscal Mario Burgos fue el primero en investigar y llevar a juicio al hijo mayor del presidente.

Según el documento revelado por Caracol Radio, la defensa del jefe de Estado, Alejandro Carranza, presentó la solicitud a través de seis puntos, de los cuales el ente acusador solo aceptó uno, en donde se plantea un supuesto abuso de función pública por parte de Mario Burgos.

El 2 de agosto de 2023, durante el interrogatorio a Nicolás Petro realizado en el Búnker de la Fiscalía, el fiscal Mario Burgos formuló preguntas relacionadas con el presidente colombiano.

Señalan que las preguntas planteadas a Nicolás Petro buscaban determinar si el presidente Gustavo Petro tenía conocimiento o participación en el ingreso de fondos presuntamente irregulares, lo que podría constituir una vulneración del fuero presidencial y afectar su dignidad e investidura.

Según la legislación colombiana, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es la única entidad facultada para indagar sobre posibles delitos atribuidos al presidente de la República.

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Ovidio González/Presidencia

En el documento revelado por Caracol Radio, la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia “se satisfacen los requisitos mínimos para inferir la existencia de un posible daño inmaterial, consistente en la afectación del buen nombre y la legitimidad del cargo del Presidente, cuando se indagó por el conocimiento que el mandatario tenía sobre las actividades ilícitas ligadas al parecer con su elección, preguntas y respuestas divulgadas a la opinión pública por diferentes medios de comunicación”.

Declaraciones de Gustavo Petro

El presidente colombiano Gustavo Petro emitió una aclaración en respuesta a una orden judicial que le exigía rectificar declaraciones previas sobre el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño.

Petro había insinuado que el fiscal mantenía vínculos con el narcotráfico y que, mediante la figura del principio de oportunidad, habría beneficiado a personas relacionadas con redes criminales en el proceso “La Perla”.

A raíz de estos señalamientos, el fiscal Burgos acudió a la justicia para solicitar la rectificación, argumentando que tales afirmaciones afectaban su honor.

El presidente Petro publicó un mensaje en el que reconoció la inexistencia de “un acto formal de archivo” dictado por Burgos. Sin embargo, el presidente persistió en sus críticas al uso del principio de oportunidad, enfatizando que, en su opinión, se ha transformado en una práctica que deteriora la confianza ciudadana en el sistema judicial.

Gustavo Petro precisó que su intención no era atacar personalmente al fiscal ni a la institución, sino llamar la atención sobre una práctica que considera perjudicial para el Estado.

Según el mandatario, el principio de oportunidad nació como un mecanismo para facilitar la colaboración con la justicia, permitiendo suspender procesos penales a cambio de información relevante o cooperación.

El presidente Petro publicó un
El presidente Petro publicó un mensaje en el que reconoció la inexistencia de “un acto formal de archivo” dictado por Burgos - crédito captura de pantalla audiencia Fiscalía

No obstante, el presidente Petro sostuvo que esta herramienta, con el tiempo, se ha desvirtuado, resultando en acuerdos que no benefician a las víctimas ni a la verdad judicial. Advirtió que este sistema otorga inmunidad a responsables de delitos graves, sin reparar adecuadamente a las víctimas ni garantizar la transparencia en los procesos judiciales.

Gustavo Petro concluyó que el problema es de carácter estructural y no se limita a un funcionario, destacando que la debilidad en la aplicación del principio de oportunidad compromete la efectividad de la política criminal estatal.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMario BurgosFiscalíaFraude procesalFiscal Mario BurgosNicolás PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Miguel Polo Polo criticó a Isabel Zuleta y a Don Izquierdo por bombardeo en el Guaviare: “La coherencia la tienen en los pies”

El congresista opositor cuestionó a figuras del oficialismo por, según él, guardar silencio ante la muerte de menores en una operación militar, señalando contradicciones en sus posturas frente a acciones del Gobierno actual

Miguel Polo Polo criticó a

EN VIVO: Así transcurre el Plan Retorno en Bogotá durante la mañana del lunes festivo 17 de noviembre

En medio de la jornada de regreso del puente de descanso, este es el estado actual de las diferentes entradas a la capital del país

EN VIVO: Así transcurre el

Millonario contrato para apoyar al agro en Atlántico terminó en manos de empresas de publicidad y hasta clínicas: fueron más de 15.000 millones

Recursos públicos asignados para fortalecer empresas del campo fueron entregados a compañías sin relación con la agroindustria, según investigación de la Contraloría. Dicho dinero salió de las regalías del departamento

Millonario contrato para apoyar al

Esta es la historia del plato más controversial de Colombia: la changua, comida que, según una creadora de contenido, no es de Bogotá

La changua a pesar de generar amores y odios, es una de las comidas más reconocidas de la gastronomía colombiana y tiene varias maneras de prepararse

Esta es la historia del

ONU lamentó la muerte de 7 menores en bombardeo en Guaviare: “Adopten todas las precauciones”

La Organización de las Naciones Unidas expresó sus condolencias a las familias de los menores que murieron en el bombardeo

ONU lamentó la muerte de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Ciénaga deja

Ataque armado en Ciénaga deja tres muertos y dos heridos: un panfleto revelaría disputa entre el Clan del Golfo y Los Pachenca

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

ENTRETENIMIENTO

⁠La verdadera razón por la

⁠La verdadera razón por la que Melissa Gate habría aceptado participar en ‘La casa de Alofoke’: “Tengo un propósito”

Yeferson Cossio confirmó la asombrosa cantidad de invitados que tendrá en su boda con Carolina Gómez

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida