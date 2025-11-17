Colombia

Este es el costoso carro que está inspirado en Colombia y uno de sus animales: conozca su diseño

Porsche creó un vehículo exclusivo que tributa a la selva amazónica, y aunque solo existe una única versión de este modelo, fue más que suficiente para conmemorar el aniversario de la marca

Guardar
El Porsche 911 GT3 El
El Porsche 911 GT3 El Ocelote no solo es un modelo de alta gama, sino también un tributo a la belleza natural de Colombia - crédito Porsche

En el Salón del Automóvil de Bogotá, en Corferias, el Porsche 911 GT3 con paquete Touring 2025, apodado “El Ocelote”, se llevó todas las miradas al convertirse en el automóvil más caro de la exhibición, con un precio de $2.800 millones.

Este modelo exclusivo no solo destaca por su lujo y tecnología, sino que tiene una simbología importante y es que está inspirado en la selva amazónica colombiana y en un ocelote —uno de sus animales más emblemáticos—, de allí el nombre que le dieron.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El diseño de El Ocelote tiene la intensión de reflejar la belleza natural de Colombia, ya que tiene un color verde, denominado Forest Green Metallic, que recuerda a los tonos de la selva tropical colombiana, con matices que cambian según la luz, como las sombras y los rayos de sol que se filtran entre los árboles, de acuerdo con la marca.

Este modelo, inspirado en la
Este modelo, inspirado en la biodiversidad de la selva amazónica colombiana, rinde homenaje a uno de sus animales más emblemáticos: el ocelote - crédito Procshe

“Celebrar 30 años es reconocer una historia construida con pasión, visión y propósito. No solo hemos acercado el legado de Porsche a miles de colombianos, también hemos contribuido a transformar vidas a través de iniciativas sociales que nos llenan de orgullo”, comentó Jorge Behar, gerente general de Autoelite, el importador oficial de Porsche en Colombia.

Dentro del automóvil, el homenaje a la fauna colombiana continúa, ya que al interior está tapizado en un cuero color cohiba brown, que imita el pelaje del ocelote, el felino que habita la selva. Las costuras en tonos crema y truffle brown recuerdan los patrones moteados del animal, de acuerdo con la intención que tuvo Porsche. De acuerdo con la marca automovilística, cada detalle del auto está cuidadosamente pensado para reflejar tanto la naturaleza como la historia de ellos, al hacer de este modelo una pieza única.

Este Porsche 911 no solo mantiene su belleza por fuera, sino que ofrece un rendimiento de alto nivel, de acuerdo con las características del auto, su motor y diseño aseguran una conducción ágil y potente, sin dejar de lado el confort y el lujo que caracteriza a la marca. Además, detalles como las llantas y las molduras cromadas recuerdan a los primeros modelos de esta línea, al crear una conexión entre la tradición y la innovación.

El Porsche 911 GT3 El
El Porsche 911 GT3 El Ocelote no es solo un coche, es un símbolo de lujo y exclusividad - crédito Porsche

A pesar de su precio elevado, El Ocelote ya tiene dueño: un coleccionista colombiano que decidió adquirir esta obra de arte automotriz, no solo por su lujo, sino por el simbolismo que lleva consigo, teniendo en cuenta que este vehículo es un tributo a los 30 años de Autoelite en Colombia y al aniversario de Porsche en América Latina.

¿Qué es la Feria del Automóvil de Colombia 2025?

La Feria del Automóvil en Colombia, también conocida como el Salón Internacional del Automóvil, celebró su edición 2025 en Corferias, en donde reunieron las principales marcas de automóviles y motocicletas del país. Este evento anual, organizado por entidades como Corferias y Fenalco, ofrece una plataforma para que los asistentes pueden explorar los últimos modelos y tendencias del sector automotor.

Más de 60 marcas participaron en la feria, donde presentaron una amplia variedad de vehículos, desde autos de lujo, hasta vehículos eléctricos e híbridos, en el que se destacó las innovaciones en movilidad sostenible. Los visitantes tuvieron la oportunidad de ver de cerca los lanzamientos y estrenos de la industria, y conocer las tecnologías emergentes que están marcando el futuro de la automoción en Colombia.

La Feria del Automóvil 2025
La Feria del Automóvil 2025 en Bogotá reunió a más de 60 marcas y presentó lo último en vehículos de lujo, eléctricos e híbridos - crédito @corferias/Instagram

Uno de los mayores atractivos de la feria es la posibilidad de recibir asesoría personalizada de expertos, quienes orientan sobre las características y beneficios de los vehículos. Además, entidades financieras estuvieron presentes, ofreciendo opciones de financiación y aprobación inmediata de créditos, lo que facilita la compra a los interesados.

La feria permite a los compradores comparar diferentes modelos, precios y opciones de financiación en un solo lugar. También se ofrecieron ofertas comerciales exclusivas, al hacer de este evento una oportunidad para quienes buscan adquirir un vehículo en condiciones favorables y hasta únicas.

Temas Relacionados

Salón del Automóvil de BogotáCorferiasPorsche 911 GT3El OcelotePorsche El OceloteCarro más caro de ColombiaCarro inspirado en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Artista de música popular reveló detalles de su lucha contra la depresión y el suicidio

El artista relató cómo la falta de ingresos y la presión personal lo llevaron a pensar en acabar con su vida

Artista de música popular reveló

Palmira, Valle del Cauca, fue declarada libre de minas antipersonal tras cinco años de desminado

Miles de familias podrán retomar sus actividades agrícolas y empresariales en la región, mientras la Reserva La Lucha avanza en la recuperación ambiental y social

Palmira, Valle del Cauca, fue

Golpe al narcotráfico en Quindío: capturaron a nueve presuntos integrantes de Los Emojis

La operación conjunta permitió incautar armas, estupefacientes y elementos usados para distribución, afectando significativamente las finanzas de la banda y reforzando la seguridad local

Golpe al narcotráfico en Quindío:

Pico y placa regional para ingresar a Bogotá el lunes festivo del 17 de noviembre: estos son los horarios, corredores y restricciones

Conductores deberán planificar su ingreso a la capital debido a la aplicación de franjas horarias diferenciadas y controles en nueve corredores viales, con sanciones para quienes incumplan las disposiciones

Pico y placa regional para

Cadáver sin ojos fue encontrado flotando en un río: no se ha establecido su identidad

Equipos judiciales investigan si se trató de un accidente, arrastre por corriente o posible acto violento

Cadáver sin ojos fue encontrado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Veneno, líder financiero

Cayó alias Veneno, líder financiero de las disidencias de ‘Iván Mordisco’: era responsable de capacitar el uso de drones con explosivos

Murió Nilson Andrés De Arco, líder social que sufrió un atentado meses atrás, en Soledad, Atlántico

Como si estuviera estrenando juguete, Petro sacó pecho con el ministro de Defensa de Suecia por compra de 17 aviones Gripen: “Aumentó el poder”

Operativo militar contra disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare: Defensoría del Pueblo confirmó que, de los 25 muertos, seis eran menores reclutados

Los intimidantes panfletos con los que alias Hans, de las disidencias de las Farc, cobraba “impuestos para la paz” en el Valle

ENTRETENIMIENTO

Inteligencia artificial “revivió” a Darío

Inteligencia artificial “revivió” a Darío Gómez en emotivo homenaje a Armero, tras 40 años de la tragedia

Vanessa Pulgarín arrasó en el desfile de traje de baño: “Este camino está hecho de esfuerzo”

El hijo de J Balvin y Valentina Ferrer conquistó New York de la mano de Ryan Castro

“Spring Day” de BTS domina el ranking: las 10 canciones de K-pop más reproducidas en iTunes Colombia

María C respondió a las polémicas declaraciones de Valentina sobre su relación con Lucho en el ‘Desafío’

Deportes

Pablo Repetto habría confirmado su

Pablo Repetto habría confirmado su paso a Santa Fe: incluso, habría enviado mensaje de cara a la Copa Libertadores

Nacional y Medellín jugarán final paisa en la Copa BetPlay Dimayor: los verdes igualaron 2-2 con América en Cali

Daniel Muñoz tuvo que abandonar la concentración de la selección Colombia antes del duelo con Australia

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida