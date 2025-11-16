Yeferson Cossio confesó haber puesto fin a su consumo de drogas por el impacto que tuvo en su familia: “Yo no les puedo hacer esto”

El cambio de vida de Yeferson Cossio tras confesar su consumo ocasional de drogas - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador de contenido colombiano Yeferson Cossio sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación con el consumo de drogas y el proceso que lo llevó a dejar esos hábitos por el bienestar de su familia y su pareja, la influenciadora Carolina Gómez.

Reconocido por sus retos y bromas en redes sociales, Cossio decidió contar su experiencia durante una entrevista con el programa La Red.

El influenciador explicó que comenzó a probar sustancias psicoactivas desde los 18 años, aunque nunca desarrolló una adicción. “Yo he tenido muchos problemas con las drogas, pero no de adicción, a mí el cuerpo nunca me ha pedido nada”, puntualizó. De acuerdo con su relato, el contacto con las drogas fue motivado principalmente por curiosidad y ocio, y no por una necesidad física. “Yo lo hacía por ocioso, por decir: ‘uy, se siente rico’”, admitió durante la conversación.

Cossio también detalló que padece déficit de atención, situación que ha influido en su comportamiento energético y que, según dijo, le ayudó a evitar episodios depresivos relacionados con el consumo. “Yo soy como un ratón, voy a mil revoluciones por minuto, por eso vivo con tanta energía, por eso estas cosas (las drogas) no me causan lo mismo que a otras personas”, mencionó y aclaró que mientras algunas personas manifiestan síntomas de tristeza después de consumir, el creador aclaró que ese no fue su caso.

La motivación para alejarse de este escenario llegó tras una crisis familiar. El paisa relató el impacto que su conducta tuvo en su entorno más cercano.

“Están muy mal... yo creo que toqué el punto de ver a Cintia (su hermana) llorando por mí porque yo me veia muy mal... luego mi mamá diciendo que estaba orando mucho para que yo lo dejara y pues me di cuenta que no ganaba nada con esto, no le puedo hacer esto a mi novia”, compartió. Al percibir esa afectación, replanteó sus prioridades. “¿Qué me gano yo dándoles el mundo, un viaje, un regalo, si luego las voy a hacer sufrir por mis acciones?”, reflexionó.

Cossio aseguró que lleva nueve meses libre de consumo, periodo que inició después de un viaje a Tomorrowland. También declaró que, aunque nunca sintió abstinencia, estaría dispuesto a buscar ayuda profesional en caso de experimentar dependencia en el futuro. El recuerdo de un familiar que no pudo abandonar el consumo, y terminó en la indigencia, lo mantiene alerta sobre los riesgos.

“El día en que el cuerpo empiece a pedirme drogarme me voy a internar, porque ahí es donde empieza todo muy mal, yo siento que en ese punto no hay reversa y ya es muy grabe”, confesó Cossio.

El influenciador aconsejó a sus seguidores mantenerse alejados de estas sustancias. “El hecho de intoxicarse a uno mismo para estar bien es de buscar ayuda, mi mayor consejo es que se mantengan alejados de todo esto”, enfatizó Cossio, señalando que considera el consumo de drogas una de las peores decisiones para la salud.

En el plano personal, el influenciador abordó su relación con Carolina Gómez, a quien reconoce como un soporte emocional importante. Explicó que lo que más le atrajo fue su belleza, pero valora especialmente la tranquilidad que ella le aporta. Aunque antes no era celoso, admitió que con ella sí lo es, aunque nunca ha tenido motivos.

Respecto a sus planes de boda, Cossio confirmó que la ceremonia se realizará el 6 de enero de 2026 en Curazao, con una lista de invitados que podría llegar a 700 personas. Sus proyectos en común incluyen formar una familia, aunque por ahora la prioridad es el matrimonio y una luna de miel en Bali.

Actualmente, Yeferson Cossio se mantiene enfocado en su familia, en su labor como creador de contenido y en su fundación de ayuda animal, consolidando un cambio de estilo de vida y una imagen más cercana a sus seguidores.