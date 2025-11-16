Colombia

Gustavo Petro respondió a congresista estadounidense que lo vinculó con grupos narcoterroristas: " Mi relación con narcos es perseguirlos"

El presidente colombiano respondió al congresista republicano Mario Díaz-Balart, que lo relacionó “con grupos narcoterroristas” tras las ordenes de Gustavo Petro

El representante republicano Mario Díaz-Balart no se guardó nada y atacó con duros comentarios al presidente Gustavo Petro - crédito @MarioBD/X/Presidencia

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las acusaciones del congresista republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, que lo relacionó “con grupos narcoterroristas”.

“Sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia”, afirmó a NTN24.

Al respecto, el mandatario colombiano aseguró en su red social que la relación que tiene con el narcotráfico es solo persecución hacia ellos.

Gustavo Petro aseguró en su red social que la relación que tiene con el narcotráfico es solo persecución hacia ellos - crédito Colprensa

“Jajajaja. Mi relación con narcos es perseguirlos. Llevo 15 años haciéndolo y con éxito (sic)”, señaló el jefe de Estado.

Recordó sus denuncias públicas en el Congreso de la República sobre el “narcoparamilitarismo”, que, según Gustavo Petro, fueron enviados a la cárcel tanto senadores como representantes.

“Al 35% de congresistas que tenían en el Senado y 15% de la Cámara, congresistas que estaban en relación con los narcoparamilitares, los cogieron presos por mis denuncias públicas en debates en el Congreso de la República (sic)“, indicó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano recordó las cifras entregadas por la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del conflicto.

“Los narcoterroristas mataron 90.000 ciudadanos de Colombia, según la Comisión de la Verdad. Por eso los persigo (sic)”, afirmó Gustavo Petro.

El presidente Petro aseguró que los congresistas de la Florida reciben, supuestamente, a los políticos que “están ligados directa y familiarmente con las mafias de la cocaína”

“Los congresistas de la Florida reciben en sus oficinas a los políticos que están ligados directa y familiarmente con las mafias de la cocaína (sic)“, aseveró Gustavo Petro.

Respuesta de Gustavo Petro a Mario Díaz-Balart - crédito @petrogustavo/X

Qué dijo Mario Díaz-Balart

El representante republicano de Florida, Mario Díaz-Balart, expresó su inquietud sobre las consecuencias de esta decisión para los vínculos históricos entre Estados Unidos y Colombia.

En diálogo con NTN24, sostuvo que la interrupción de la cooperación en materia de inteligencia favorece a los narcotraficantes, entre ellos el Cartel de los Soles, y mencionó la cercanía del presidente Petro con organizaciones vinculadas al narcotráfico dentro de Colombia.

El representante republicano de Florida, Mario Díaz-Balart, expresó su inquietud sobre las consecuencias de esta decisión para los vínculos históricos entre Estados Unidos y Colombia - crédito @MarioBD/X

Díaz-Balart describió la medida como una muestra del afán por respaldar a los narcotraficantes, calificándola de lamentable e inaceptable.

El congresista también aludió al antecedente del presidente colombiano, señalando que su relación con grupos narcotraficantes habría motivado que tanto él como varios de sus funcionarios se les negara la visa estadounidense.

Por último, cuestionó la posición de Petro frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y la situación en Venezuela, describiendo al gobierno de Nicolás Maduro como un “narco-cartel” y remarcó que Washington no permitirá que obtenga mayor poder.

Las declaraciones del congresista republicano se dieron por la decisión de Petro suspender el envío de información de inteligencia a Estados Unidos, decisión que fue aclarada tiempo después por el Gobierno nacional.

A través de su cuenta de X, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró algunos puntos sobre la medida adoptada por el jefe de Estado.

Según el jefe de la cartera del Interior, la decisión del presidente Petro no implica que las agencias estadounidenses, como el FBI, DEA y HSI, van a dejar de trabajar en Colombia.

Benedetti precisó que el Gobierno nacional seguirá trabajando en la lucha contra el narcotráfico y el crimen de la mano con los Estados Unidos:

“El presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA, HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia Dipol, Dijín, CTI, y seguiremos trabajando como lo ha hecho este Gobierno en contra del narcotráfico y el crimen con los Estados Unidos”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro instruyó a las agencias de inteligencia militar a sostener el intercambio constante de información con organismos internacionales.

