Expresidente del Senado lanzó duros señalamientos contra Petro: “Su relación con narcos viene de su campaña”

Ernesto Macias Tovar, expresidente del Senado, no tardó en responder con dureza a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que negó tener vínculos con el narcotráfico más allá de la persecución contra el mismo. El excongresista aprovechó la ocasión para recordar los señalamientos que hay detrás del mandatario desde su campaña presidencial en 2022.

La disputa se originó después de que Petro escribiera en sus redes sociales que su única relación con los narcotraficantes era en calidad de perseguidor. El presidente se defendió de las críticas que surgieron tras su inclusión en la Lista Clinton —una sanción que bloquea el acceso de individuos a los mercados internacionales debido a presuntas conexiones con actividades ilícitas, en este caso, el narcotráfico— y sobre todo, de los comentarios de congresistas estadounidenses, que lo acusaron de proteger a capos.

Petro y su defensa ante las críticas por el narcotráfico

En un mensaje en su cuenta de X, Petro afirmó: “Mi relación con los narcos es perseguirlos. Llevo 15 años haciéndolo y con éxito. Al 35% de congresistas que tenían en el Senado y 15% de la Cámara, los cogieron presos por mis denuncias públicas en debates en el Congreso de la República. Los narcoterroristas mataron 90.000 ciudadanos de Colombia, según la Comisión de la Verdad. Por eso los persigo”.

También señaló las acusaciones dirigidas a congresistas en Florida, que, según Petro, reciben a políticos vinculados con las mafias del narcotráfico, refiriéndose a Mario Díaz-Balart, representante republicano, que expresó en una entrevista para NTN24: “Tiene un historial muy conocido y es por algo que se le ha negado la visa, sabemos la relación del señor Petro con grupos narcoterroristas dentro de Colombia”.

Sin embargo, la defensa de Petro no logró aplacar las críticas y Ernesto Macías, conocido por su férrea oposición al actual Gobierno, respondió con contundencia a las palabras de Petro, al señalar que el mandatario no solo es cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico desde su campaña presidencial, sino que, según el excongresista, su relación con estos grupos viene de mucho antes de su llegada a la Casa de Nariño.

Macías recordó los señalamientos en contra de Petro

El expresidente del Senado señaló que las acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico no surgieron de la nada, sino que están fundamentadas en hechos concretos ocurridos durante la campaña presidencial de 2022. “Su relación con los narcos viene de su campaña”, aseguró el exsenador.

Cabe destacar que por hechos durante la campaña de Petro, su hijo Nicolás Petro Burgos fue vinculado a una investigación de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el organismo acusador, el exdiputado del Atlántico habría recibido dinero de narcotraficantes para financiar la campaña de su padre, pero que él la usó para fines personales, algo que todavía se encuentra en investigación.

El expresidente del Senado también apuntó a la relación de Petro con Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, lo que, en su opinión, revela un alineamiento con intereses que favorecen a grupos narcoterroristas: “... Pasa por su socio Maduro a quien usted defiende a ultranza, y el favorecimiento a los grupos narcoterroristas que se crecieron durante su paso por el poder”.

Así, el expresidente del Senado señaló la relación cercana entre Petro y el dictador Maduro, quienes se muestran como aliados y se defienden mutuamente. De hecho, el jefe de Estado no condenó la autoproclamación de Maduro como presidente tras las elecciones de junio de 2024, a pesar de las denuncias de irregularidades por parte de la oposición y el rechazo de varios países que no reconocieron su legitimidad como mandatario.

