Tuluá refuerza seguridad por aval de extradición de ‘Pipe Tuluá’: hay restricciones de combustibles, carga y cierres viales

'Pipe Tuluá' será extraditado a los Estados Unidos

La Alcaldía de Tuluá anunció la adopción de medidas especiales de seguridad, orden público y movilidad que regirán desde el viernes 15 de noviembre a las 8:00 p. m., hasta el martes 21 de noviembre a las 7:00 a. m., como respuesta al reciente aval de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de alias Pipe Tuluá.

Estas directrices surgieron tras un Consejo de Seguridad Ordinario que se desarrolló en conjunto con autoridades locales, informó un comunicado oficial de la alcaldía municipal.

Entre las restricciones anunciadas figura la prohibición de venta de combustibles en envases como pimpinas, botellas o galones durante el período señalado. Además, queda restringida la venta de gasolina a motocicletas entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente.

La circulación de vehículos de carga, así como el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos, también se encuentra prohibida durante estos días. Desde la administración municipal se aclaró que estas acciones buscan fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Noticia en desarrollo...