Raúl Ocampo reaparece en redes sociales y sorprende con viaje tras polémica por entrevista en la que habló de Alejandra Villafañe

Raúl Ocampo y la inesperada noticia de un viaj en medio de la tormenta mediática -crédito @ocamporao/IG

La reciente actividad de Raúl Ocampo en redes sociales ha generado un nuevo foco de atención, luego de que el actor decidiera compartir imágenes y mensajes desde un aeropuerto, anunciando un viaje a Chile.

Esta reaparición pública se produce en medio de la controversia que surgió tras su participación en el pódcast Los hombres sí lloran, en el que abordó con franqueza la despedida de su pareja, la actriz Alejandra Villafañe, pues las declaraciones del actor desataron un rechazo público por parte de la familia Villafañe.

En la entrevista concedida a Juan Pablo Raba relató con detalle los momentos finales junto a Villafañe, describiendo la experiencia como uno de los episodios más dolorosos de su vida, mientras compartía aspectos íntimos de la despedida, con el objetivo de visibilizar la vulnerabilidad masculina y el impacto emocional que le dejó la pérdida de su compañera.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tan pronto se viralizó la entrevista, una tía y una prima de la actriz, salieron a decir en sus respectivas redes sociales que, supuestamente, esa relación y lo que pasó en los últimos días de vida de Alejandra no habrían sido como se exponía en la conversación.

Raúl Ocampo viaja en medio de polémica por declaraciones sobre Alejandra Villafañe - crédito @alejavillafane/Instagram

Incluso, a las declaraciones en contra se sumó la versión de Fernanda Cantor, identificada como una de las mejores amigas de Alejandra Villafañe, la cual no dudó en compartir mensajes de respaldo a la familia de la artista.

“La verdad siempre encuentra su camino, incluso entre el ruido. Mantente firme con el corazón en paz porque tus intenciones son puras. (…) Fui testigo de tu dolor inmenso y de tu desconcierto en este momento... La verdad siempre prevalece. Soy testigo de tu gran corazón y tu sinceridad. Tienes todo mi apoyo”, escribió la mejor amiga de la actriz fallecida para Claudia Villafañe.

Sin embargo, pasaron varios días en los que no se habló más del tema y Ocampo no hizo referencia directa a la polémica en ningún momento; incluso, hubo ausencia de publicaciones en las redes sociales por algunos momentos y ese silencio fue interpretado por algunos como una estrategia para evitar alimentar la polémica.

Hasta que en las últimas horas pubicó una historia en Instagram en la que sonriente y transmitiendo una imagen de serenidad indicó que se iba de viaje.

Raúl Ocampo viajó a Chile para visitar famoso viñedo - crédito @ocamporao/IG

En la mañana del 15 de noviembre el actor decidió retomar su actividad y sin aludir a la controversia posteó una serie de videos en los que se mostró en el aeropuerto y diciendo que se iría para Chile, donde planea visitar un viñedo de renombre internacional.

Más tarde, ya a bordo del avión y compartió su entusiasmo por conocer el país por primera vez.

“Hola. Yo por acá en el aeropuerto recibiendo la noticia hermosa que me voy a conocer un viñedo de fama mundial”, escribió el actor en el video.

Más adelante, dejó ver la cordillera de Los Andes y confirmó que estaba en Santiago de Chile, asegurando que era la primera vez que iba hasta esa parte del mundo y lanzó un dato curioso.

Raúl Ocampo fue invitado a visitar viñedo en Chile - crédito @ocamporao/IG

“Chile es el país más largo del mundo. 4.300 kilómetros”, contó Ocampo.

Finalmente, el actor dejó ver que llegó al lugar en donde cosechan y preparan el vino de la marca Casillero del diablo, indicando que está feliz por la oportunidad y la experiencia que está viviendo, mientras que contaba información que ha podido conocer en el lugar.

Como por ejemplo que “Existe una leyenda al rededor de estos vinos. Hace años para evitar que la gente entrara a robar las botellas, su creador Melchor corrió el rumor que sus cavas eran cuidadas por el diablo (sic)”.