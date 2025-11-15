Invima emitió alerta por la circulación y venta ilegal de reconocido antigripal en Colombia: pone en riesgo la salud del consumidor

Invima alerta sobre lote falsificado de famoso antigripal en medio del pico respiratorio - crédito Invima

La circulación de un medicamento falsificado en el contexto del actual pico de enfermedades respiratorias encendió las alarmas sanitarias en Colombia. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) advirtió sobre la presencia y venta ilegal de un producto identificado como “Noxpirin Plus Cápsula Lote 15890724 FV 07-2026”, cuya comercialización representa un riesgo para la salud pública.

El Invima detectó que este lote presenta diferencias notables respecto al medicamento original. Entre las irregularidades observadas se encuentran variaciones en el color, el brillo y la diagramación del empaque, así como cambios en la tipografía, codificaciones distintas, modificaciones en el arte del envase primario y alteraciones físicas en la cápsula. Estas discrepancias impiden garantizar la calidad, seguridad y eficacia del producto.

La autoridad sanitaria, siguiendo la normativa vigente, clasificó este lote como un producto falsificado y fraudulento, ya que se desconoce su composición, origen y condiciones de almacenamiento. Esta falta de información imposibilita cualquier garantía sobre su inocuidad y efectividad.

“De acuerdo con la información suministrada por el titular del registro sanitario, Laboratorios Siegfried S.A.S., se confirmó la existencia en el mercado de un producto que utiliza de manera indebida su marca y datos de lote, razón por la cual fue notificado oficialmente al Invima. La falsificación de un medicamento no solo engaña al consumidor, sino que pone en riesgo su salud. Invitamos a la ciudadanía a verificar siempre el registro sanitario y a abstenerse de adquirir productos cuya autenticidad genere dudas”, afirmó William Saza, Director de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima en un boletín de prensa.

Frente a este escenario, el Invima recomendó a la población abstenerse de adquirir o consumir el producto, verificar siempre la autenticidad de los medicamentos y suspender de inmediato su uso en caso de haberlo adquirido. Además, instó a reportar cualquier evento adverso relacionado con su consumo. “La ciudadanía debe suspender de inmediato el uso del producto y reportar cualquier evento adverso”, subrayó el instituto.

Y agregó: “Así mismo, se invita a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los productos antes de su consumo, consultando el registro sanitario en la página web del Invima, en la sección “Consulta de registros sanitarios””.

La entidad, de carácter científico y tecnológico, dirigió instrucciones específicas a las autoridades sanitarias territoriales, solicitando la realización de inspecciones, la vigilancia de los puntos de venta, el retiro del lote falsificado y la notificación de cualquier hallazgo. A las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) les pidió instruir la suspensión del consumo e informar sobre los posibles riesgos asociados. Por su parte, los establecimientos comerciales recibieron la orden de abstenerse de distribuir el producto.

“Indicar la suspensión inmediata del consumo del producto a los pacientes que lo estén utilizando e informarles sobre los posibles riesgos para la salud. Notificar al Invima sobre la adquisición del producto, incluyendo la información suministrada por los pacientes sobre el lugar o medio de compra”.

Así mismo, advirtió a los establecimientos comerciales evitar la distribución de medicamentos falsos, puesto que acarrea multas y consecuencias legales.

“El Invima les recuerda que deben abstenerse de distribuir o vender este producto falsificado, ya que su comercialización puede implicar la imposición de medidas sanitarias de seguridad”.

De igual manera, hizo un llamado a los programas de farmacovigilancia para que refuercen la búsqueda activa de reacciones adversas asociadas a este medicamento. Recordó que la consulta del registro sanitario puede realizarse a través de su plataforma oficial, facilitando así la verificación de la autenticidad de los productos farmacéuticos.

“El Invima invita a los programas institucionales de Farmacovigilancia a fortalecer la búsqueda activa de posibles reacciones adversas relacionadas con este producto falsificado y reportarlas oportunamente al Instituto”.