Colombia

Volcamiento de camión colapsa la movilidad en el occidente de Bogotá: así se encuentra el tránsito en la calle 26

Un siniestro vial en Engativá obligó a usuarios a abandonar vehículos y transporte público, mientras equipos de emergencia trabajaban para despejar la vía y agentes de tránsito orientaban a los conductores

Guardar
El accidente en la calle 26 con carrera 93 generó congestión vehicular y afectó el acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito X

Un accidente de tránsito se registró en la tarde del jueves 13 de noviembre y afectó gravemente la movilidad en el occidente de Bogotá. Según información proporcionada por las autoridades de movilidad, a las 5:28 p. m., se reportó el volcamiento de un camión en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 93, sentido occidente-oriente, en la localidad de Engativá.

De inmediato, equipos de la Secretaría Distrital de Movilidad y agentes de la Policía de Tránsito se desplazaron al lugar para coordinar la atención del incidente y desplegar una grúa con el fin de remover el vehículo implicado. A pesar de estos esfuerzos, hacia las 7:00 p. m. las labores continuaban, ya que el camión permanecía volcado en la vía, ocasionando congestión y un alto flujo vehicular en el corredor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Equipos de la Secretaría de
Equipos de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegaron una grúa para remover el camión volcado y restablecer el tráfico - crédito Secretaría de Movilidad

La situación tuvo un fuerte impacto en la movilidad de usuarios que se dirigían al Aeropuerto Internacional El Dorado, quienes en medio del trancón descendieron de los vehículos particulares y del transporte público para continuar a pie hacia la terminal, en un intento por no perder sus vuelos. El embotellamiento afectó ambos sentidos de la avenida El Dorado, paralizando especialmente el tráfico en sentido oriente-occidente y generando demoras para quienes necesitaban llegar al aeropuerto.

Usuarios en redes sociales reportaron complicaciones para acceder a la terminal aérea, destacando filas de pasajeros caminando por la calzada en medio del trancón que colapsó los alrededores de la calle 26 con carrera 93. El accidente evidenció la vulnerabilidad del flujo vehicular en uno de los principales corredores viales de Bogotá ante siniestros viales de gran magnitud.

Pasajeros descendieron de vehículos y
Pasajeros descendieron de vehículos y caminaron hacia el aeropuerto para evitar perder sus vuelos debido al trancón en la avenida El Dorado.

Según las autoridades de movilidad, las maniobras para retirar el vehículo volcado se prolongaron por varias horas, exacerbando la congestión. Se recomienda a quienes necesiten acudir al Aeropuerto Internacional El Dorado en las próximas horas, verificar el estado de las vías, considerar rutas alternas y anticipar sus desplazamientos. Agentes de Tránsito permanecen en la zona para orientar a los conductores y minimizar el impacto en la movilidad, que permanecía seriamente comprometida entrada la noche.

Equipos de la Secretaría de
Equipos de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegaron una grúa para remover el camión volcado y restablecer el tráfico - crédito Secretaría de Movilidad

Por su parte, el sistema masivo de transporte, TransMilenio resaltó la alta congestión vehicular que se registra en la calle 80, afectando igualmente los servicios TransMiZonales y troncales que se prestan en esta zona de la ciudad.

Según la información proporcionada por la entidad, continúa habilitado el retorno en el Portal 80 para el servicio dual D81, mientras la ruta alimentadora 1-8 Calle 80 sigue suspendida, lo que genera mayores dificultades para los usuarios habituales de este corredor.

En la calle 13 con carrera 36, las autoridades reportan la reactivación del servicio en las estaciones CDS carrera 32 y Zona Industrial, en sentido oriente-occidente, permitiendo la reanudación parcial de la operación de TransMilenio para esa zona.

En la avenida El Dorado, especialmente en las inmediaciones al portal Eldorado, se presentan afectaciones en múltiples rutas del sistema TransMiZonal. Las rutas impactadas son: 12, 577, 927, G147, K309, K315, K317, K321, K323, K502, K903, K905 y P500. Además, se reportan suspensiones y retrasos en los servicios alimentadores 16-14 Aeropuerto, 16-1 Tierra Grata, 16-2 Engativá y 16-3 Avenida El Dorado.

Las autoridades recomiendan verificar el estado de las vías y considerar rutas alternas para llegar al Aeropuerto El Dorado tras el accidente - crédito X

Las autoridades de movilidad recomendaron a los usuarios estar atentos a las actualizaciones oficiales y considerar rutas alternas para evitar mayores contratiempos. Se mantiene el monitoreo y la gestión de tráfico en los puntos críticos, mientras equipos de operación trabajaban para restablecer el tránsito habitual y garantizar la movilidad en el occidente de la ciudad.

Finalmente, el Aeropuerto El Dorado solicitó que las personas que tengan programados viajes para la noche del 13 de noviembre y madrugada del 14, lleguen con anticipación debido al presente en la movilidad del corredor de la calle 26.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito Aeropuerto Internacional El Dorado Engativá Avenida El Dorado Transporte público Congestión vehicularColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan foto de ​Omayra Sánchez que muestra su vida antes de la tragedia de Armero

La niña de 13 años se convirtió en el símbolo de la devastación del municipio. Aguantó durante tres días para ser rescatada, pero falleció

Revelan foto de ​Omayra Sánchez

Premios Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto en VIVO de la participación de los artistas colombianos

Los grandes nombres de la música nacional se toman el escenario de Las Vegas en una noche llena de emociones, talento y premios

Premios Latin Grammy 2025: siga

Resultados Súper Chontico Millonario Noche jueves 13 de noviembre 2025: números ganadores del último sorteo

Los números más recientes que resultaron ganadores corresponden al sorteo de esta lotería, celebrado cada jueves a las 21:30 horas

Resultados Súper Chontico Millonario Noche

Esta es la receta de un delicioso sancocho de guineo y espinazo: así podrá deleitar a sus invitados

Conozca el paso a paso de una sopa espesa y sustanciosa, con recomendaciones para potenciar el sabor y conservar la autenticidad de cada región

Esta es la receta de

Fotógrafo colombiano fue hallado muerto en Ciudad de México: autoridades investigan el caso

El cuerpo de Jonathan Ortiz Leal fue encontrado en un apartamento de Santa Fe, lo que generó conmoción entre colegas y familiares, mientras autoridades mexicanas investigan las causas del fallecimiento y esperan resultados forenses

Fotógrafo colombiano fue hallado muerto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: siga

Premios Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto en VIVO de la participación de los artistas colombianos

Valentina lloró desconsolada al recordar su relación con Lucho en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Lo quiero”

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Deportes

Estos son los ocho clasificados

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y la primera fecha: habrá “grupo de la muerte”

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana