Volcamiento de camión colapsa la movilidad en el occidente de Bogotá: así se encuentra el tránsito en la calle 26

El accidente en la calle 26 con carrera 93 generó congestión vehicular y afectó el acceso al Aeropuerto Internacional El Dorado - crédito X

Un accidente de tránsito se registró en la tarde del jueves 13 de noviembre y afectó gravemente la movilidad en el occidente de Bogotá. Según información proporcionada por las autoridades de movilidad, a las 5:28 p. m., se reportó el volcamiento de un camión en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 93, sentido occidente-oriente, en la localidad de Engativá.

De inmediato, equipos de la Secretaría Distrital de Movilidad y agentes de la Policía de Tránsito se desplazaron al lugar para coordinar la atención del incidente y desplegar una grúa con el fin de remover el vehículo implicado. A pesar de estos esfuerzos, hacia las 7:00 p. m. las labores continuaban, ya que el camión permanecía volcado en la vía, ocasionando congestión y un alto flujo vehicular en el corredor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Equipos de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegaron una grúa para remover el camión volcado y restablecer el tráfico - crédito Secretaría de Movilidad

La situación tuvo un fuerte impacto en la movilidad de usuarios que se dirigían al Aeropuerto Internacional El Dorado, quienes en medio del trancón descendieron de los vehículos particulares y del transporte público para continuar a pie hacia la terminal, en un intento por no perder sus vuelos. El embotellamiento afectó ambos sentidos de la avenida El Dorado, paralizando especialmente el tráfico en sentido oriente-occidente y generando demoras para quienes necesitaban llegar al aeropuerto.

Usuarios en redes sociales reportaron complicaciones para acceder a la terminal aérea, destacando filas de pasajeros caminando por la calzada en medio del trancón que colapsó los alrededores de la calle 26 con carrera 93. El accidente evidenció la vulnerabilidad del flujo vehicular en uno de los principales corredores viales de Bogotá ante siniestros viales de gran magnitud.

Pasajeros descendieron de vehículos y caminaron hacia el aeropuerto para evitar perder sus vuelos debido al trancón en la avenida El Dorado.

Según las autoridades de movilidad, las maniobras para retirar el vehículo volcado se prolongaron por varias horas, exacerbando la congestión. Se recomienda a quienes necesiten acudir al Aeropuerto Internacional El Dorado en las próximas horas, verificar el estado de las vías, considerar rutas alternas y anticipar sus desplazamientos. Agentes de Tránsito permanecen en la zona para orientar a los conductores y minimizar el impacto en la movilidad, que permanecía seriamente comprometida entrada la noche.

Equipos de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito desplegaron una grúa para remover el camión volcado y restablecer el tráfico - crédito Secretaría de Movilidad

Por su parte, el sistema masivo de transporte, TransMilenio resaltó la alta congestión vehicular que se registra en la calle 80, afectando igualmente los servicios TransMiZonales y troncales que se prestan en esta zona de la ciudad.

Según la información proporcionada por la entidad, continúa habilitado el retorno en el Portal 80 para el servicio dual D81, mientras la ruta alimentadora 1-8 Calle 80 sigue suspendida, lo que genera mayores dificultades para los usuarios habituales de este corredor.

En la calle 13 con carrera 36, las autoridades reportan la reactivación del servicio en las estaciones CDS carrera 32 y Zona Industrial, en sentido oriente-occidente, permitiendo la reanudación parcial de la operación de TransMilenio para esa zona.

En la avenida El Dorado, especialmente en las inmediaciones al portal Eldorado, se presentan afectaciones en múltiples rutas del sistema TransMiZonal. Las rutas impactadas son: 12, 577, 927, G147, K309, K315, K317, K321, K323, K502, K903, K905 y P500. Además, se reportan suspensiones y retrasos en los servicios alimentadores 16-14 Aeropuerto, 16-1 Tierra Grata, 16-2 Engativá y 16-3 Avenida El Dorado.

Las autoridades recomiendan verificar el estado de las vías y considerar rutas alternas para llegar al Aeropuerto El Dorado tras el accidente - crédito X

Las autoridades de movilidad recomendaron a los usuarios estar atentos a las actualizaciones oficiales y considerar rutas alternas para evitar mayores contratiempos. Se mantiene el monitoreo y la gestión de tráfico en los puntos críticos, mientras equipos de operación trabajaban para restablecer el tránsito habitual y garantizar la movilidad en el occidente de la ciudad.

Finalmente, el Aeropuerto El Dorado solicitó que las personas que tengan programados viajes para la noche del 13 de noviembre y madrugada del 14, lleguen con anticipación debido al presente en la movilidad del corredor de la calle 26.