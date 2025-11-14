Colombia

Coronel del Ejército narró cómo capturó al guerrillero que tenía la misión de asesinarlo: “Yo era un objetivo militar para la subestructura Ismael Ruiz”

Un juez sentenció a más de diez años de prisión a alias Topo, de las disidencias de las Farc, responsable del atentado contra el entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres, en Puerto Saldaña. Infobae Colombia conoció los detalles

Guardar
La justicia colombiana dictó condena contra un miembro de las disidencias de las Farc, tras ser hallado culpable del atentado contra Fernando Babativa Muñoz durante una misión de seguridad en el sur del país - crédito @Ejercito_Div5 / X

El jueves 13 de noviembre, el Ejército Nacional confirmó la condena a 10 años y 7 meses de prisión para alias El Topo, integrante de las disidencias de las Farc, por el atentado contra el teniente coronel Fernando Babativa Muñoz, en 2023 en el sur del Tolima.

El hecho se produjo durante una operación de seguridad realizada en Puerto Saldaña, mientras las tropas legítimas escoltaban a la alcaldesa de Rioblanco y a funcionarios de la Fundación Arturo Calle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según detalló la institución castrense, la sentencia representa un avance en las acciones judiciales contra miembros del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz.

En comunicación oficial difundida a través de X, el Ejército Nacional destacó que alias El Topo resultó responsable del ataque armado dirigido al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18, el cual operaba en coordinación con la Sexta Brigada.

De acuerdo con los registros del hecho, la acción criminal se registró mientras autoridades y personal de la fundación desarrollaban labores sociales para el bienestar de la comunidad de Río Blanco.

El atentado ocurrió durante una
El atentado ocurrió durante una operación de seguridad que escoltaba a la alcaldesa de Rioblanco y a funcionarios de la Fundación Arturo Calle - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En declaraciones exclusivas recogidas por Infobae Colombia, el coronel Fernando Babativa Muñoz relató los minutos previos a la emboscada. “Esto se remonta al mes de octubre del año 2023, cuando, en coordinación con la Fundación Arturo Calle, veníamos realizando algunas actividades de acción integral y acción unificada en pro del bienestar de la comunidad del municipio de Río Blanco”, indicó el oficial.

El trayecto, que implicaba más de tres horas de desplazamiento desde Río Blanco hasta el corregimiento de Herrera, se planeó junto a la alcaldesa local, que voluntariamente se sumó a la actividad, según explicó Babativa.

La caravana avanzaba por la vereda Puerto Saldaña cuando los militares detectaron la presencia de sujetos vestidos de negro, que identificaron la camioneta oficial y abrieron fuego con fusiles. “Nosotros en ese momento reaccionamos con mi equipo de seguridad y se presenta un combate de encuentro”, relataría más tarde el coronel. Durante la confrontación, alias El Topo fue herido y posteriormente capturado por las autoridades.

El coronel Babativa Muñoz relató
El coronel Babativa Muñoz relató que la rápida reacción militar permitió repeler el ataque y proteger a los funcionarios civiles presentes - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En la charla con Infobae Colombia, el oficial resaltó la complejidad de la zona, caracterizada por fallas en la comunicación y la difícil geografía. Una vez controlada la situación, los uniformados prestaron primeros auxilios al agresor y lo transportaron en el mismo vehículo atacado hasta Río Blanco, para su posterior traslado sanitario a Ibagué, apoyado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“En ese corregimiento de Puerto Saldaña no hay señal de celular y es muy difícil las comunicaciones militares, la comunicación es por radio”, explicó el actual director de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral del EJC.

Consultado sobre la reacción durante el ataque, Babativa Muñoz describió: “Sabíamos que las situaciones de orden público en estos sectores son complejas. Nosotros siempre íbamos prevenidos, especialmente en los puntos críticos como el sector de Puerto Saldaña”. De acuerdo con el testimonio del coronel, la pronta respuesta de la unidad permitió contener la ofensiva y proteger a los funcionarios civiles presentes.

El oficial Babativa Muñoz destacó
El oficial Babativa Muñoz destacó que la sentencia fortalece la moral militar y la confianza ciudadana en la justicia institucional - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El oficial admitió la percepción de peligro inherente a su función: “En esta profesión siempre sabemos que corremos riesgo y corremos peligro. Siendo comandante de batallón, en varias ocasiones logramos tener informes de inteligencia donde yo era un objetivo militar para la subestructura Ismael Ruiz, que delinque en esa parte del sur del Tolima”.

La institución castrense, según la comunicación oficial divulgada por el Ejército Nacional, agradeció el trabajo articulado con la Fiscalía 164 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, organismo responsable del proceso judicial. La condena contra “El Topo” fue valorada por los uniformados como una señal positiva hacia la acción integral de la justicia en zonas afectadas por el accionar delictivo.

Babativa Muñoz enfatizó que, a pesar del atentado contra su vida y sus hombres, su equipo pudo “repeler el ataque de los bandidos y salir ilesos” frente a la adversidad. El oficial atribuyó a la disciplina y el entrenamiento militar la capacidad de respuesta, así como la motivación para continuar las operaciones en áreas de conflicto.

El Ejército Nacional confirmó la
El Ejército Nacional confirmó la condena de 10 años y 7 meses para alias El Topo, integrante de las disidencias de las Farc, por el atentado en Tolima - crédito @Ejercito_Div5 / X

“La justicia de nuestro país sí actúa y lo hace en beneficio de los buenos”, subrayó el oficial en declaraciones recogidas por Infobae Colombia. Además, concedió a la sentencia contra alias El Topo un impacto favorable para la moral militar y para la percepción ciudadana de la acción institucional.

El incidente, además de recalcar los riesgos diarios de las tropas en operaciones de estabilización y seguridad, generó reflexión al interior de la fuerza. “Para mí es un orgullo. Después de más de 24 años en mi institución, tener este tipo de experiencias”, afirmó Babativa Muñoz, que aseguró que su labor como comandante fortalece la moral de su tropa e impulsa el compromiso institucional.

Temas Relacionados

Ejército NacionalAtaque armadoFernando Babativa MuñozAlias El TopoTolimaDisidencias de las FarcFrente Ismael RuizColombia- Noticias

Más Noticias

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana

De cara a los cuadrangulares, se definieron los primeros conjuntos que disputarán los torneos internacionales de la Conmebol, a falta de conocer el último tiquete

Cómo quedó la tabla de

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

El conjunto vallecaucano mantuvo su lugar en el privilegiado grupo de los ocho y competirá con el título decembrino en el fútbol profesional colombiano

Medellín goleó 3-0 al América,

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Durante la última jornada del campeonato, los Albirrojos consiguieron el resultado que los metió entre los ocho primeros, mientras que los verdes cayeron en Barranquilla

Estos son los ocho clasificados

Gobernador de Antioquia explotó contra Petro por señalarlo por el atentado en Amalfi: “Es culpa de su incapacidad de liderazgo”

Andrés Julián Rendón sostuvo que la “mafia” a la que se refiere el presidente corresponde al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá, a quien nombró como gestor de paz

Gobernador de Antioquia explotó contra

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Pese a que el verde inició ganando con gol de Alfredo Morelos, el local le volteó el marcador con Joel Canchimbo y Didier Moreno, para perder el segundo puesto de la tabla

Atlético Nacional perdió el punto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

El año más crítico para Colombia: la guerra se intensifica y las comunidades quedan atrapadas en el abandono estatal

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

Pedro Sánchez respondió a versiones sobre la posible presencia de menores en zonas bombardeadas: “Lo que mata no es la edad”

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

ENTRETENIMIENTO

Premios Latin Grammy 2025: siga

Premios Latin Grammy 2025: siga el minuto a minuto en VIVO de la participación de los artistas colombianos

‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Latin Grammy 2025: los nominados y hora y dónde ver la transmisión en vivo desde Colombia

Shakira no es la única que brillará en ‘Zootopia 2′, Luisa Fernanda W también participará: “Ningún sueño es demasiado grande”

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron al nuevo miembro de su familia conmoviendo a sus seguidores: “Lloré”

Deportes

Cómo quedó la tabla de

Cómo quedó la tabla de reclasificación en la Liga BetPlay: ya hay seis clasificados a Libertadores y Sudamericana

Medellín goleó 3-0 al América, que clasificó, y quedó como cabeza de serie en la Liga BetPlay Dimayor

Estos son los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay: Santa Fe eliminó a Alianza y Nacional perdió el punto invisible

Atlético Nacional perdió el punto invisible en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla lo superó por 2-1

Jugadores protestaron antes del comienzo de fecha 20 de la Liga BetPlay: se recostaron en el césped tras el pitazo inicial