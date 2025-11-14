Coronel del Ejército narró cómo capturó al guerrillero que tenía la misión de asesinarlo: “Yo era un objetivo militar para la subestructura Ismael Ruiz”

La justicia colombiana dictó condena contra un miembro de las disidencias de las Farc, tras ser hallado culpable del atentado contra Fernando Babativa Muñoz durante una misión de seguridad en el sur del país - crédito @Ejercito_Div5 / X

El jueves 13 de noviembre, el Ejército Nacional confirmó la condena a 10 años y 7 meses de prisión para alias El Topo, integrante de las disidencias de las Farc, por el atentado contra el teniente coronel Fernando Babativa Muñoz, en 2023 en el sur del Tolima.

El hecho se produjo durante una operación de seguridad realizada en Puerto Saldaña, mientras las tropas legítimas escoltaban a la alcaldesa de Rioblanco y a funcionarios de la Fundación Arturo Calle.

Según detalló la institución castrense, la sentencia representa un avance en las acciones judiciales contra miembros del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) Frente Ismael Ruiz.

En comunicación oficial difundida a través de X, el Ejército Nacional destacó que alias El Topo resultó responsable del ataque armado dirigido al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 18, el cual operaba en coordinación con la Sexta Brigada.

De acuerdo con los registros del hecho, la acción criminal se registró mientras autoridades y personal de la fundación desarrollaban labores sociales para el bienestar de la comunidad de Río Blanco.

El atentado ocurrió durante una operación de seguridad que escoltaba a la alcaldesa de Rioblanco y a funcionarios de la Fundación Arturo Calle - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En declaraciones exclusivas recogidas por Infobae Colombia, el coronel Fernando Babativa Muñoz relató los minutos previos a la emboscada. “Esto se remonta al mes de octubre del año 2023, cuando, en coordinación con la Fundación Arturo Calle, veníamos realizando algunas actividades de acción integral y acción unificada en pro del bienestar de la comunidad del municipio de Río Blanco”, indicó el oficial.

El trayecto, que implicaba más de tres horas de desplazamiento desde Río Blanco hasta el corregimiento de Herrera, se planeó junto a la alcaldesa local, que voluntariamente se sumó a la actividad, según explicó Babativa.

La caravana avanzaba por la vereda Puerto Saldaña cuando los militares detectaron la presencia de sujetos vestidos de negro, que identificaron la camioneta oficial y abrieron fuego con fusiles. “Nosotros en ese momento reaccionamos con mi equipo de seguridad y se presenta un combate de encuentro”, relataría más tarde el coronel. Durante la confrontación, alias El Topo fue herido y posteriormente capturado por las autoridades.

El coronel Babativa Muñoz relató que la rápida reacción militar permitió repeler el ataque y proteger a los funcionarios civiles presentes - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En la charla con Infobae Colombia, el oficial resaltó la complejidad de la zona, caracterizada por fallas en la comunicación y la difícil geografía. Una vez controlada la situación, los uniformados prestaron primeros auxilios al agresor y lo transportaron en el mismo vehículo atacado hasta Río Blanco, para su posterior traslado sanitario a Ibagué, apoyado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

“En ese corregimiento de Puerto Saldaña no hay señal de celular y es muy difícil las comunicaciones militares, la comunicación es por radio”, explicó el actual director de la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral del EJC.

Consultado sobre la reacción durante el ataque, Babativa Muñoz describió: “Sabíamos que las situaciones de orden público en estos sectores son complejas. Nosotros siempre íbamos prevenidos, especialmente en los puntos críticos como el sector de Puerto Saldaña”. De acuerdo con el testimonio del coronel, la pronta respuesta de la unidad permitió contener la ofensiva y proteger a los funcionarios civiles presentes.

El oficial Babativa Muñoz destacó que la sentencia fortalece la moral militar y la confianza ciudadana en la justicia institucional - crédito Suministrada a Infobae Colombia

El oficial admitió la percepción de peligro inherente a su función: “En esta profesión siempre sabemos que corremos riesgo y corremos peligro. Siendo comandante de batallón, en varias ocasiones logramos tener informes de inteligencia donde yo era un objetivo militar para la subestructura Ismael Ruiz, que delinque en esa parte del sur del Tolima”.

La institución castrense, según la comunicación oficial divulgada por el Ejército Nacional, agradeció el trabajo articulado con la Fiscalía 164 de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, organismo responsable del proceso judicial. La condena contra “El Topo” fue valorada por los uniformados como una señal positiva hacia la acción integral de la justicia en zonas afectadas por el accionar delictivo.

Babativa Muñoz enfatizó que, a pesar del atentado contra su vida y sus hombres, su equipo pudo “repeler el ataque de los bandidos y salir ilesos” frente a la adversidad. El oficial atribuyó a la disciplina y el entrenamiento militar la capacidad de respuesta, así como la motivación para continuar las operaciones en áreas de conflicto.

El Ejército Nacional confirmó la condena de 10 años y 7 meses para alias El Topo, integrante de las disidencias de las Farc, por el atentado en Tolima - crédito @Ejercito_Div5 / X

“La justicia de nuestro país sí actúa y lo hace en beneficio de los buenos”, subrayó el oficial en declaraciones recogidas por Infobae Colombia. Además, concedió a la sentencia contra alias El Topo un impacto favorable para la moral militar y para la percepción ciudadana de la acción institucional.

El incidente, además de recalcar los riesgos diarios de las tropas en operaciones de estabilización y seguridad, generó reflexión al interior de la fuerza. “Para mí es un orgullo. Después de más de 24 años en mi institución, tener este tipo de experiencias”, afirmó Babativa Muñoz, que aseguró que su labor como comandante fortalece la moral de su tropa e impulsa el compromiso institucional.