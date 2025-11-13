Colombia

Estos son los termales de Boyacá recomendados para relajarse este puente festivo de noviembre

En los días finales del año, numerosos viajeros escogen municipios próximos a Bogotá para descansar, cambiar de ambiente y tener experiecias diferentes

Las aguas termales traen varios
Las aguas termales traen varios beneficios para la salud - crédito REUTERS/Nuri Vallbona

El departamento de Boyacá concentra varias fuentes termales que figuran entre las más reconocidas de Colombia y resultan un destino recurrente durante los festivos de noviembre.

Entre el 14 y el 17 de este mes, visitantes pueden acceder a diferentes balnearios de aguas minerales, donde el descanso se combina con paisajes andinos.

Diversas organizaciones del sector turismo, como el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), han destacado el auge que viven estos sitios por su oferta de servicios y su entorno natural.

Según Situr, expertos consideran que las termales de Boyacá ofrecen “una acción positiva sobre el sistema nervioso”, gracias a la composición de sus aguas.

Tres termales de Boyacá imperdibles

Paipa, señalada como “la cuna de las termales en Boyacá”, concentra uno de los complejos más conocidos.

“El municipio de Paipa en 2025 fue sede oficial de la Feria Internacional de Turismo Termal”, indicó Situr, lo que consolidó su liderazgo en turismo de bienestar.

Las termales de Paipa cuentan con alta concentración alcalina y una importante presencia de sulfuro y cloro. Situr señala que estos elementos resultan útiles en tratamientos para el sistema digestivo y patologías renales.

Paipa es conocido por sus
Paipa es conocido por sus termales, beneficiosos para la salud - crédito Instituto Termal de Paipa.

El Parque Termal de Paipa dispone de instalaciones que ofrecen desde masoterapia hasta masajes con lodo y piscinas para adultos y menores.

Representantes del sector destacan que estos servicios acercan la experiencia termal a diferentes públicos, desde familias hasta deportistas.

Termales en Iza

Termales El Batán constituye otra alternativa apreciada por locales y visitantes, nombrada recurrentemente como “un lugar privilegiado”.

Situr informa que aquí los visitantes acceden a piscinas termales ricas en minerales que favorecen el proceso de relajación. Las aguas del Batán, detalladas como “escenarios para compartir en familia, con amigos o en pareja”, contribuyen a fortalecer el sector turístico de la provincia.

Termales en Iza, Boyacá -
Termales en Iza, Boyacá - créditos Situr

“La posibilidad de liberarse del estrés cotidiano se combina con la naturaleza circundante”, resalta Situr al describir El Batán.

Aguas Termales de Morcote

Este punto turístico está situado en el municipio de Paya, expanden la oferta al oriente boyacense. Este sitio, a unos 60 minutos del casco urbano de Morcote, exige a los visitantes completar una caminata ecológica que atraviesa senderos de vegetación nativa y parajes de montaña.

Se trata de un tesoro natural, escondido entre las montañas de Boyacá”, describe Situr en su inventario sobre destinos termales.

Este paraíso queda en Boyacá,
Este paraíso queda en Boyacá, en un municipio poco nombrado - crédito Situr

Durante el recorrido, los visitantes acceden a vistas panorámicas y biodiversidad reducida a pocos metros, en una ruta donde el atractivo principal sigue siendo la escasa intervención humana. Guías en la zona subrayan que este trayecto permite conocer especies de flora autóctona y observar aves.

El turismo termal en Boyacá mantiene una relevancia constante en el calendario festivo. El gremio turístico local y el Situr señalan que los operadores suman otros destinos a esta lista, pero Paipa, Iza y Morcote retienen el mayor flujo de viajeros en temporada.

¿Por qué son buenas las aguas termales para la salud?

Francisco Cañón, médico egresado de la Universidad Nacional, con especialización en homeopatía en el Instituto Luis G. Páez y formación complementaria en Alemania en homotoxicología y terapia neural, explicó que la utilidad de estas experiencias.

“Con los minerales de las aguas termales minerales hacemos un drenaje en la piel y otros órganos como el riñón y el hígado. Además de que hay una reducción del cortisol, hormona del estrés y mejora el sueño”, señaló el médico en entrevista con Red+ Noticias.

A criterio del especialista, acudir frecuentemente a estos destinos contribuye a quienes presentan problemas respiratorios leves y dificultades circulatorias. Según Cañón, este tipo de actividades favorecen la eliminación de toxinas del cuerpo y se asocian a mejoras en el bienestar general.

Por lo anterior, Boyacá se posiciona como una opción para disfrutar de termales, aunque hay otros espacios más cercanos, en Cundinamarca, que también llaman la atención, entre ellos están:

  • Termales Santa Mónica - Choachí
  • Termales Aguas Calientes - Guasca
  • Termales los Volcanes - Machetá
  • Termales El Zipa - Tabio
  • Malu del río, Guateque

