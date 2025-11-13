Colombia

Problemas en el régimen de pensiones de la Fuerza Pública, según la Contraloría: representa un riesgo fiscal estructural para Colombia

El informe advierte sobre la magnitud de los compromisos futuros: el gasto en pensiones de este sector superó los $11.68 billones en 2023, mientras que los pasivos futuros podrían rebasar los $140 billones

Guardar
La Contraloría General advierte sobre
La Contraloría General advierte sobre el grave riesgo estructural que representa el sistema de jubilaciones militares y policiales, cuyo pasivo podría superar los $140 billones, exigiendo reformas urgentes para evitar una crisis financiera - crédito Colprensa

El régimen de pensiones de la Fuerza Pública en Colombia enfrenta un riesgo fiscal estructural de gran magnitud, según la alerta de la Contraloría General de la Nación.

Un estudio sectorial de la entidad reveló que el gasto en pensiones de este sector superó los $11.68 billones en 2023, mientras que los pasivos futuros podrían rebasar los $140 billones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ante este panorama, la Contraloría advirtió sobre la urgencia de reformas para garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema, sin afectar los derechos adquiridos de los miembros activos y retirados.

El diagnóstico presentado por la Contraloría General de la Nación, a través de su Dirección de Estudios Sectoriales, subraya que el régimen de pensiones de la Fuerza Pública representa un riesgo fiscal para el Estado.

El informe, basado en el análisis de más de doscientos millones de registros entre 2008 y 2023, señala que la presión sobre las finanzas públicas es creciente.

Solo en 2023, el gasto en pensiones representó el 0.71% del PIB, con proyecciones actuariales que estiman un pasivo entre $42.3 y $62.3 billones para las Fuerzas Militares y entre $58.0 y $80.6 billones para la Policía Nacional.

Un informe oficial revela que
Un informe oficial revela que el gasto en jubilaciones de la Fuerza Pública alcanzó cifras récord en 2023, mientras los pasivos futuros amenazan la estabilidad fiscal y requieren cambios inmediatos en el sistema de prestaciones - Contraloría

La entidad enfatizó que este pasivo es altamente sensible a variaciones en la inflación y en las tasas de descuento, lo que incrementa la vulnerabilidad fiscal del país.

Entre 2008 y 2023, el personal activo de las Fuerzas Militares disminuyó de 173.900 a 158.400 efectivos, mientras que el número de retirados aumentó hasta representar el 12.8% del total en 2023.

Este cambio refleja un envejecimiento progresivo de la fuerza laboral, especialmente en los grados de oficiales y suboficiales, así como modificaciones en las políticas de incorporación y en la dinámica del conflicto armado.

La edad media se mantuvo estable entre los 34 y 35 años, aunque se observó una mayor dispersión hacia edades avanzadas. La participación femenina, aunque baja (3.4%), mostró una tendencia al alza.

En el ámbito financiero, la nómina ajustada a valor presente creció de $5.31 a $7.59 billones, aunque su peso en el PIB descendió del 0.50% al 0.42%, lo que indica una mayor eficiencia relativa en el gasto militar.

El costo anual promedio por militar alcanzó los $47.9 millones en 2023, con una marcada jerarquización salarial: oficiales y suboficiales concentran la mayor parte del gasto, pese a ser menos numerosos.

El sistema de retiro de
El sistema de retiro de la Fuerza Pública enfrenta presiones crecientes, con proyecciones de pasivos multimillonarios y advertencias sobre la necesidad de modernizar datos y diversificar fuentes de financiamiento para garantizar su sostenibilidad - crédito Colprensa

La estructura salarial evolucionó hacia una menor participación del sueldo básico y un mayor peso de las primas por antigüedad y carga familiar, reforzando la importancia de la permanencia institucional.

Además, el número total de beneficiarios del sistema exceptuado, incluyendo asignación de retiro, pensión de invalidez y pensión de sobrevivencia, creció de 41.227 en 2008 a 111.908 en 2023, impulsado principalmente por el aumento en las asignaciones de retiro, que representaron el 71.7% del total en el último año analizado.

A pesar de los avances en la estandarización de bases de datos y la creación de variables analíticas, la Contraloría General de la Nación identificó persistentes problemas en la calidad de los datos históricos, especialmente entre 2008 y 2013.

Se detectaron registros duplicados, errores en fechas de nacimiento y dificultades en la homologación de grados, lo que afectó la precisión de variables clave y complicó la trazabilidad de las prestaciones.

Aunque se implementaron medidas de corrección, algunas inconsistencias permanecieron, lo que llevó a la entidad a recomendar la modernización urgente de los sistemas de información institucional y la consolidación de una política de datos interoperables que respalde la gestión actuarial y fiscal del régimen.

La Contraloría General de la Nación propuso una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer la sostenibilidad del sistema.

Entre ellas, destaca la necesidad de revisar los requisitos de asignación de retiro para soldados y policías de menor rango, promoviendo criterios más equitativos.

La entidad también sugirió la creación de reservas actuariales y mecanismos de monitoreo automático para anticipar riesgos y ajustar parámetros demográficos y financieros de manera oportuna.

Además, recomendó diversificar las fuentes de financiamiento, incrementando los aportes de los miembros en servicio, estableciendo fondos de reserva y utilizando recursos extraordinarios, como bienes incautados.

La Contraloría subrayó la importancia de implementar reformas graduales que equilibren la responsabilidad fiscal del Estado con la protección de los derechos adquiridos de los integrantes de la Fuerza Pública.

Temas Relacionados

Régimen de pensiones Fuerza PúblicaContraloría General de la NaciónSostenibilidad fiscalFuerzas Militares de ColombiaPolicía Nacional de ColombiaColombai-Noticias

Más Noticias

Violenta pelea con machete entre conductor de bus y vendedor ambulante en Antioquia quedó captada en video

El hecho de intolerancia al parecer empezó con un altercado verbal que de manera rápida pasó a la pelea física

Violenta pelea con machete entre

Esto dice el proyecto de ley que propone cárcel y multas severas para conductores ebrios o bajo los efectos de las drogas

La iniciativa legislativa impulsada por el senador Gustavo Moreno modificaría el Código Penal, para sancionar con prisión y sanciones económicas a quienes manejen con altos niveles de alcohol o drogas

Esto dice el proyecto de

Qué santo se celebra hoy: onomásticos de este 13 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra hoy:

Cine a $1.000 en Bogotá aplicará para salas VIP, Kids y más en popular centro comercial

La celebración del aniversario de una nueva marca de cine no se limita solo a las tarifas bajas, sino que también incluye premios para los espectadores

Cine a $1.000 en Bogotá

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Westcol organizó una exclusiva celebración

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn por decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló lo que no se vio de la salida de Raúl Ocampo en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso no nos mostraban”

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Deportes

En disturbios terminó el partido

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra